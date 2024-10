Aura Cristina Geithner se refirió a su exmarido Marcelo Dos Santos: “Los seres humanos tenemos cosas positivas y otras no tan positivas”

Aura Cristina Geithner habló de como ve hoy en día a Marcelo Dos Santos - crédito captura de pantalla 'La sala de Laura Acuña'/YouTube

En entrevista con Laura Acuña, el actor Marcelo Dos Santos profundizó en temas respecto a su relación con la mamá de su hijo, la actriz y modelo Aura Cristina Geithner, con la cual tuvo un hijo y varias complicaciones en su relación.

Así mismo, hubo espacio para que Aura Cristina le enviara unas palabras al papá de su primogénito en las que se refirió a lo que siente y piensa de él actualmente, así como también reflexionó sobre el futuro del actor argentino.

La pareja decidió tomar caminos separados hace más de 20 años, pero por su hijo Demian han mantenido una relación, aunque no ha sido fácil y en esa conversación se conocieron algunos detalles al respecto.

Aura Cristina Geithner se refirió al matrimonio de Marcelo Dos Santos con la presentadora Beatriz Helena Álvarez - crédito @beatrizhalvarez y @crissgeithner/Instagram

Aunque los dos famosos han sido reconocidos en el mundo del entretenimiento por su trabajo y carisma, desde el momento en el que se juntaron fueron blanco de comentarios y reacciones. Algunos los aplaudieron y alagaron porque era una de las parejas más llamativas, mientras que otros mostraron su posición en contra algunas veces.

Lo cierto es que después de que se divorciaron empezaron los problemas y los rumores, ya que su matrimonio duró solo 2 años y todo parece indicar que sucedieron diferentes episodios que los dejó en el medio de las controversias y las opiniones, pues Aura Cristina aseguró que vivió maltrato con Dos Santos, y él por su lado aseguró que ella no fue una buena pareja.

El actor se ha defendido en varias oportunidades de los señalamientos de Geithner, pero también ha contado que la separación con ella fue difícil porque hubo muchas diferencias y complicaciones.

De hecho, este tema lo volvió a abordar Marcelo Dos Santos en la entrevista con Laura Acuña, allí aseguró que la mejor decisión que pudieron tomar con Aura Cristina fue separarse porque estaban viviendo conflictos y situaciones irreparables.

Marcelo Dos Santos habló de su separación con Aura Cristina Geithner - crédito @lasaladelauraacuna/IG

“Lo que hicimos bien en esa relación fue separarnos. Lo que no hicimos bien instrumentado fue, y ojo no son consejos, es el mérito, cuando hay un hijo los intereses particulares no importantes porque hay un hijo, eso hay que cuidarlo, apoyarlo y construirlo. Tú no puedes destruirle la imagen del padre al bebé porque no tiene las herramientas para manejar eso. Entonces, para decirlo, cuando tú te separas y el núcleo familiar se rompe, hay que servirle a la criatura y si no pueden despersonalizar la situación hay que buscar a alguien que sepa”, indicó Marcelo.

En la conversación, Dos Santos aseguró que nunca hubo formas para llegar a acuerdos con Aura Cristina Geithner en medio de su separación, incluso contó que se lo pasaron entre demandas tratando de encontrar salidas, mientras que ella mintió sobre unas vacaciones con su hijo en México y sin permiso se quedó de manera permanente con él allá.

“Era bastante complejo porque había personalidades muy en modo supervivencia. La relación nunca se arregló, esa relación no necesita arreglarse, necesita terminarse. Tú no quieres arreglar, aceptas lo que hay y vives con eso”, explicó Dos Santos.

El actor aseguró que hoy en día la relación con la mamá de su hijo es bien, pero de pocas palabras porque considera que es la forma en la que mejor les va, distantes. Sin embargo, en ese momento Laura Acuña lo interrumpió para mostrarle un video que Aura Cristina hizo para el programa en el que habló de manera positiva sobre su expareja, se refirió a lo que piensa de él y su nuevo matrimonio, así como también le envió un mensaje de gratitud.

“Marcelo Dos Santos, ¿qué puedo decir? Él es un hombre y toda la vida ha sido un hombre comprometido, un hombre trabajador, un hombre apasionado de su trabajo y su oficio, que lo ha demostrado en su carrera como actor y como padre ha sido lo mismo. Siempre ha estado alerta de las necesidades de Demian y yo puedo asegurar que esos 4 años de convivencia que ellos tuvieron fueron bastante positivas, no solo para ellos, sino también para mí”, confirmó Aura Cristina.

Aura Cristina Geithner le agradeció a Marcelo Dos Santos por darle el mejor regalo de su vida - crédito captura de pantalla 'La sala de Laura Acuña'/YouTube

“Creo que los tres crecimos y bueno, de verdad tengo que decirlo, todos lo seremos humanos tenemos cosas positivas y otras no tanto, fortalezas y debilidades, pero aun con esas debilidades, Marcelo le brindó a Demian esas herramientas que él necesitaba para construir su vida de adulto. Tal vez no lo sepa, pero yo siempre voy a vivir agradecida con Marcelo porque él me dio, sin saberlo, el mejor regalo de mi vida, que es nuestro hijo”, expresó la actriz.

La actriz aprovechó el espacio para reflexionar sobre su relación y contó que el tener a su hijo le ha servido para aprender y entender diferentes situaciones que han pasado en su vida entre las cuales está su relación con él. Además, le agradeció por todo lo que han vivido y por permitirle compartir espacios y aspectos de su vida.

Finalmente, le envió cariño y le deseó lo mejor en su nuevo camino, a lo que Dos Santos contestó que le daba gracias y le envió un beso.