Indignación por estado del apartamento que le entregaron a Ángel Barajas como parte del premio por su medalla olímpica

Seguidores de Ángel Barajas se molestaron por el estado en el que le entregaron el apartamento que hace parte de su premio tras ganar medalla olímpica - crédito @imrdcucutaoficial y @ordure.colombia/Instagram

Ángel Barajas, gimnasta cucuteño que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su director técnico Jairo Ruiz recibieron cada uno su apartamento como parte de premio por el logro del deportista en la disciplina de barras libres.

No obstante, pese a que el joven atleta y su entrenador agradecieron el regalo, varios cibernautas expresaron su indignación tanto por el tamaño como el estado en el que les fue entregada la vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Le agradezco a Dios primeramente, a la constructora, al alcalde de la ciudad, al director del instituto de deporte de Cúcuta y a todos los que hacen parte de este sueño, por el detalle, por reconocer el esfuerzo de los deportistas y el que hace mi entrenador, el profe Jairo, porque de verdad que un deportista no se hace solo, siempre va de la mano de un entrenador, por eso les agradezco este lindo gesto”, dijo el medallista al momento de recibir las escrituras y las llaves de su apartamento.

Seguidores de Ángel Barajas criticaron el apartamento que recibió como parte del premio por su medalla olímpica en París 2024 - crédito @ordure.colombia/Instagram

Por su parte, el alcalde Cúcuta que se encargó de la gestión y la entrega también agradeció a la compañía que hizo posible el premio para Barajas y su profesor. “Este es un gran regalo de la Constructora Bolívar con nuestro campeón y con el profe, gracias a todos los que nos acompañan hoy y nos permiten comunicar a los cucuteños esta buena nueva, gracias a usted campeón por este gran esfuerzo y a usted profe, formador de los mejores gimnastas en el país”, expresó el mandatario de la capital norte santandereana.

No obstante, algunos de los seguidores del gimnasta criticaron las condiciones del inmueble, alegando que no es un espacio digno de habitar, mucho menos teniendo en cuenta de que se trata de un medallista olímpico, mientras que otros afirmaron que el bien en obra gris, ya es un premio.

“No le tocó pagar 20 años de cuotas a un banco”, “130 millones de pesos por eso es un robo”, “malo si sí y malo si no. Tiene un techo propio”, ”medalla de oro al desagradecimiento”, “merece más sin embargo algo es algo. Con tanta corrupción por lo menos recibió algo físico a su nombre”, “ah, pero vaya y mire cuánto le pagan mensual a los influencers petristas”, “Uy no en serio, esos arquitectos, ingenieros no pueden diseñar algo mejor”, “es obra negra y si eso es lo que cuesta un apartamento en obra negra“, “yo digo que no es digno de un campeón”, son parte de los comentarios al video que se difunde en las redes sociales en el que la persona que grabó las imágenes se quejó incluso de que el apartamento esté ubicado en un quinto piso.

Ángel Barajas agradeció por el apartamento que recibió como parte del premio por su medalla olímpica en París 2024 - crédito @imrdcucutaoficial/Instagram

Ángel Barajas ya había recibido una casa en la que vive actualmente

Uno de los mayores deseos que tenía el atleta cucuteño de 18 años de edad que todavía se recupera de la lesión previa a los justas olímpicas, era el de brindar un bienestar a su señora madre Angelica Vivas y de lograr mejor calidad de vida, sueño que el exgobernador de Norte de Santander le hizo realidad.

Ángel Barajas fue recibido por todo lo alto en Cúcuta, tras ganar la plata en la gimnasia de los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito @cualquierandres/X

Silvano Serrano entregó una casa ubicada en el barrio Zuleima de Cúcuta, a donde se mudó el medallista para para estar más cerca del coliseo en el que entrena.

“Esto motiva mucho, a uno lo engrandece, lo vuelve más responsable para cumplir otros objetivos. Uno no se debe preocupar por las medallas sino por la parte social e integral del deportista”, comentó Jairo Ruiz, entrenador de Ángel quien lo acompañó en el acto de recibimiento de la propiedad.

Asimismo, el exmandatario departamental añadió que también le otorgó la máxima distinción al entregarle la medalla Francisco de Paula Santander: “Con Ángel nos sentimos orgullosos de que nos represente, que haya alcanzado este logro tan meritorio, y que hoy tengamos el honor de tenerlo como un campeón mundial reconocimiento que nos motiva a seguir apoyándolo”.