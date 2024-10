Es hoy: Shakira confirmó la hora de su fiesta por el lanzamiento de ‘Soltera’

Shakira sorprende a sus fans con un evento en vivo desde su cuenta de Instagram - crédito @shakira/Instagram

La reciente invitación de Shakira a sus seguidores generó gran expectativa en las redes sociales. La cantante colombiana anunció un evento especial titulado Soltera’s House Party, que se transmitirá en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 90,6 millones de seguidores. Este evento está programado para el lunes festivo 14 de octubre a las 8:30 p. m. (hora colombiana) y promete ser una celebración llena de sorpresas, con la participación de la barranquillera y otras destacadas mujeres del entretenimiento latino.

El evento se desarrolla en la promoción de su más reciente sencillo, Soltera, que ha sido bien recibido por sus fanáticos. La campaña de promoción ha sido notable no solo por la música, también por las colaboraciones con reconocidos creadores de contenido digital y otras cantantes. Entre las colaboraciones más comentadas está la de Lele Pons, que aparece en el video junto a Shakira disfrutando de la canción, y donde también hace una aparición el cantante puertorriqueño Guaynaa, esposo de la influenciadora venezolana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los seguidores de la intérprete de Las de la intuición han mostrado gran entusiasmo por el evento en vivo, expresando su emoción en redes sociales con comentarios como “La fiesta más grande pero en casa” y “Quien pudiera ser Lele Pons y estar con la Loba todos los días”. La expectativa crece sobre quiénes podrían ser los invitados especiales que se unirán a la transmisión.

"Soltera's House Party" promete ser el evento virtual del año con invitados especiales - crédito Shakira / Instagram

Este evento es parte de una estrategia de Shakira para conectar de manera directa con su audiencia, aprovechando el alcance de las plataformas digitales para ofrecer experiencias únicas a sus seguidores. La interacción en tiempo real y la posibilidad de compartir momentos exclusivos con la artista son algunos de los atractivos que hacen de Soltera’s House Party un evento esperado por muchos.

El divertido video que protagonizaron Shakira y Lele Pons: “Cantando ‘Soltera’, pero recuerdas que eres casada”

Shakira y Lele Pons protagonizaron un divertido video que captó la atención de millones en redes sociales. En un reciente clip compartido en Instagram, las dos celebridades aparecen cantando el tema Soltera. La publicación, que rápidamente se volvió viral, incluye una descripción humorística que dice: “Cantando ‘Soltera’, pero recuerdas que eres casada”.

Este detalle cobra relevancia, ya que la creadora de contenido venezolana está casada con Guaynaa, que también aparece en el video, generando un momento cómico cuando las dos mujeres apagan la música al verlo entrar al carro. El video ha sido bien recibido por los seguidores de las tres personalidades, quienes han expresado su diversión ante la situación. La canción Soltera, el más reciente éxito de Shakira, ha mantenido su popularidad en diversas plataformas de música y redes sociales, donde muchos usuarios han replicado la coreografía característica de la canción.

El cantante puertorriqueño sorprende a Shakira y Lele en un video que mezcla música y comedia, conquistando rápidamente al público en redes sociales - crédito Shakira / Instagram

En menos de una hora de haber sido publicado, principalmente en el perfil de la influenciadora y luego reposteado por Shakira, cuenta con más de 234.000 ‘me gusta’, 8.459 comentarios y ha sido compartido por lo seguidores en 13,2 mil oportunidades. Los internautas aprovecharon para aplaudir el video y destacar e ingenioso contenido: No dejo de verlo😂😂😂😂😂 me encanta”; “Sahakira es actriz, nadie me va a convencer de los contrario jajaja”; “El video más esperado 😂”; La cara de Shak 😂😂”; “La soltería es un estado mental, no te preocupes, Lele, jajajja”; Jajajja!! Me hicieron el día. Guaynaa quedó loco😂”; “Los amo a los tres jajaja”, son algunos de los mensajes que se leen.

Además, Lele Pons no es ajena a Soltera, ya que también participa en el video musical oficial de la canción. En este, aparece junto a otras figuras destacadas de la industria musical y digital latina, como Greeicy, Anitta, Danna Paola y Winnie Harlow. Estas colaboraciones han contribuido a que el video se convierta en un fenómeno viral, ampliando aún más el alcance de la canción.