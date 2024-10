Director del Centro Democrático lanzó fuerte advertencia sobre el Gobierno Petro: “La oposición deberá ser en las calles”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, se despachó en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @cedemocratico - Presidencia

En un claro llamado a los partidos de oposición, y a la ciudadanía inconforme con el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, empezó una especie de convocatoria a través de sus redes sociales, en la que lanzó una invitación abierta a manifestarse de forma pública en contra de la actual administración del Estado. Lo anterior, tras considerarla que es nociva para los intereses del país.

En su perfil de X, Vallejo Chujfi, exrepresentante a la Cámara por Risaralda que reemplazó en el cargo de director a Nubia Stella Martínez, expresó la necesidad de dar un contundente paso en las movilizaciones de tipo ciudadano, que pongan en evidencia el inconformismo general que existe en torno a la gestión del jefe de Estado. La misma que, según las diferentes encuestas, como las de Datexco, Invamer y Guarumo y Ecoanalítica, supera el 60% de desaprobación.

“La oposición al Gobierno deberá ser en las calles de Colombia, al sol o al agua. Sin tibieza ideológica. Ganándose el afecto de los ciudadanos, proponiendo lo que juntos debemos hacer para recuperar la seguridad, la confianza, el empleo formal y los avances sociales. #NoMásPetrismo”, expresó el político cafetero, que un mensaje que iría en concordancia con la más reciente convocatoria: que prevé una serie de marchas en Bogotá y en las principales ciudades del territorio nacional.

Gabriel Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, se refirió a las movilizaciones que se deben convocar en Colombia - crédito @GabrielJVallejo/X

En efecto, en las redes sociales ya empezó a moverse la intención de llevar a cabo una multitudinaria marcha el 17 de noviembre, que tendría como principal organización al excandidato al Concejo de Cali e influenciador de derecha Jaime Arizabaleta, que con el apoyo de otros generadores de contenido, periodistas y políticos comenzó a darle impulso a esta iniciativa; con la que esperan plantarle cara a los sectores oficialistas que han salido en apoyo a Gustavo Petro.

La estrategia del uribismo para contrarrestar a Petro

A la par de las afirmaciones del director del Centro Democrático, se desarrolló en Medellín un evento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de la colectividad, en la que dio a conocer algunas de las que serían las estrategias del partido de oposición para garantizar el éxito en las elecciones presidenciales del 2026. Comicios en los que al menos habría cuatro aspirantes de la representatividad interesados en llegar: María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez contó cuál será una de las estrategias del Centro Democrático para 2026 - crédito Lina Gasca/AP

“Yo he procurado hacer campaña toda mi vida (...) Las dificultades del país en este momento: inocultables. Las vías personales no nos pueden inhibir de estar en permanente contacto con la ciudadanía. A las dificultades de Colombia para ganar en el 2026 y mejorar la situación del país, campaña permanente. El permanente diálogo con la comunidad es el único camino. La campaña de todas las horas”, afirmó Uribe Vélez en el sector Las Américas de la capital antioqueña.

El objetivo de la colectividad, en primer lugar, será tener un candidato propio en la contienda: a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando en una consulta interna que dejó serias dudas se escogió a Óscar Iván Zuluaga, hoy imputado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos en la campaña de 2014, por encima de Cabal. Pero posteriormente el político caldense declinó en su aspiración, y terminaron apoyando, por debajo de la mesa, a Federico Fico Gutiérrez.

Al respecto, Cabal ya fue clara en que el mecanismo de elección del candidato debe ser con un mecanismo público, para que no queden sospechas de la victoria del ganador. “Cuando me preguntan cómo debería ser elegido el candidato presidencial, siempre digo que el partido debe tener un mecanismo de selección que sea absolutamente transparente y dé tranquilidad a los ciudadanos. He pedido que sea una consulta pública abierta”, precisó.