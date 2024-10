Presidente de la Cámara se defendió de acusaciones por presunta violencia política: “Se quejan en público, pero me felicitan en privado”

El congresista indicó que es una estrategia de la oposición para dilatar el debate de la reforma laboral en la Cámara - crédito @JaimeRaulSt/X

Durante la discusión en segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, varias congresistas han denunciado falta de garantías por parte del presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, al tanto que ya tienen listo una denuncia que será presentada ante las comisiones de Ética y de la Mujer, con copia a la Procuraduría General de la Nación.

Según las congresistas denunciantes, Salamanca ha sido señalado por interrumpir repetidamente las intervenciones de las parlamentarias, sea de oposición, independientes o hasta del partido de Gobierno, e incluso de negarles el uso de la palabra en los debates.

Las congresistas que denunciaron estos actos por parte del presidente de la Cámara fueron Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, así como sus compañeras Catherine Juvinao y Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, y María Fernanda Carrascal, ponente de la reforma laboral del Pacto Histórico.

“Presidente, yo no entiendo... Presidente, esto es una moción de orden, le voy a suplicar que no me corte el micrófono porque le recuerdo que eso, ahora, con la nueva ley que vamos a aprobar, es violencia política y tiene consecuencias disciplinarias”, señaló Catherine Juvinao durante uno de los debates en el legislativo.

La congresista denunció que fue interrumpida en su intervención por el presidente de la Cámara - crédito Prensa Catherine Juvinao

Posteriormente, la representante le dijo a Salamanca que el manejo que le había dado a la situación era “arbitraria y poco garante”, por lo que podría acarrear en una pérdida de cuórum. “Permítanos debatir con garantías y le aseguro que así podremos avanzar más que si usted saca la carta autoritaria, en donde inclusive nos corta la palabra a los representantes”, criticó.

La defensa de Jaime Raúl Salamanca

Ante las denuncias, el congresista respondió a los señalamientos y dijo que, independientemente de la posición política que tengan frente al proyecto del Gobierno Petro, las garantías se han garantizado para todos los representantes.

“Hemos durado más de 12 sesiones en la misma y a todos les he brindado garantías. Rescato que el Gobierno ha construido consensos y, tal vez, por eso se han aprobado más del 90 por ciento de los artículos y a mí no me cabe la menor duda que va a avanzar para tercer debate, esperando que el Senado mejore aún más el texto de lo que ya lo hicimos nosotros que creo que ha cambiado de la propuesta original del Gobierno”, expresó Salamanca en diálogo con El Tiempo.

El congresista declaró que las denuncias en su contra solo son estrategias para dilatar el debate de la reforma laboral - crédito @JaimeRaulSt/X

Frente a las denuncias por violencia política contra las mujeres, el presidente de la Cámara de Representantes sostuvo que, más que una denuncia formal, es una estrategia de la oposición para dilatar la discusión de la iniciativa.

“La oposición se queja en público, pero me felicita en privado. La verdad es que más garantista, creo que es difícil. Se ha pedido y se ha llegado al colmo de pedir la votación individual artículo por artículo, que eso no ha pasado en ninguna ley de la República. Yo creo que hemos debatido los artículos más importantes de manera individual y he garantizado que todos participen, contribuyendo al debate”, precisó.

Así mismo, Salamanca indicó que “no he permitido que se dilate la discusión y no caer en el juego de dilatar, una deliberación que creo que le hace muy mal al país, no porque no pase la reforma, sino porque termina de cierta manera amarrando al legislativo”.

El congresista indicó que ha sido el presidente de la corporación más recusado de la historia del legislativo - crédito @CamaraColombia/X

A su vez, el congresista de Alianza Verde hizo una recomendación a la oposición para que presenten sus argumentos, sin que se dilate la discusión. “Lo que le recomendaría a la oposición es argumenten, deliberen, pongan sus ideas, que nunca los voy a callar, pero si es para dilatar también es cierto, yo voy a avanzar. Creo que Colombia merece que la Cámara entregue resultados a los colombianos”, comentó.

De igual manera, el presidente de la corporación legislativa cuestionó que, en el debate de la reforma laboral, haya sido recusado en tres oportunidades, lo que consideró como una vulneración a sus derechos políticos. “A mí me han recusado tres veces. Creo que soy el presidente de la Cámara más recusado en un proyecto de ley en toda la historia de Colombia, una cosa que en la práctica es vulnerar el derecho de los ciudadanos a su representación política en la toma de las decisiones”, mencionó Salamanca.