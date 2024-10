Estos eran los mensajes en las redes sociales del hombre que mató a su hijastro en Santa Marta

Mensajes en sus redes sociales de hombre que mató a su hijastro - crédito iStock

Un caso de violencia intrafamiliar tiene conmocionado a la comunidad de Santa Marta tras el trágico asesinato de Deiner David Grisales Ardilla a manos de su padrastro, Arturo Creus Maestre. El suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado 12 de octubre en el barrio Once de Noviembre.

Según las investigaciones preliminares, el incidente comenzó cuando la víctima confrontó al hombre por presuntas agresiones hacia su madre, desencadenando una violenta discusión que terminó en una fuerte agresión con arma cortopunzante.

De inmediato, Deiner David Grisales Ardilla fue trasladado a un centro médico donde falleció a causa de las heridas. Posteriormente, el agresor fue detenido por la Policía Metropolitana de Santa Marta y se encuentra en manos de la justicia.

Arturo Creus fue liberado recientemente de la cárcel Rodrigo de Bastidas, donde cumplió condena por hurto y abuso a pasajeros mientras trabajaba como mototaxista, enfrentó un incremento de tensiones familiares desde su retorno al hogar.

Dichas confrontaciones con su hijastro se intensificaron manifestándose en redes sociales donde Creus expresaba su intención violenta. Por ejemplo, en su Facebook publicaba en repetidas ocasiones mensajes de desprecio hacia Deiner, a quien calificaba de “parásito” y “basura”.

“¡Se le acabó la tetica al parásito!”M “¡Pobre de esa madre de tener a ese parásito todavía que lo mantenga de 35 años, una basura!”; “¡Hermosa mi mujer, la amo, nos quieren separar, pero la fuerza de Dios es más poderosa!”: fueron algunos mensajes en su red social.

Incluso respondía a algunas de las publicaciones con comentarios ofensivos contra su hijastro Deiner: “Ese man es un parásito, no ayuda a su madre y de remate loca, no sé por qué Dios le da vida a un parásito de esa clase”; “Es un parásito, pobre madre, ni le da para una bolsa de agua. Esos tipos así que no quieren a su madre no deben estar en este mundo”.

Historial violento

Con antecedentes de intento de abuso sexual a la hermana de Deiner y violencia intrafamiliar, Creus era una figura conocida por su peligrosidad. Tras perpetrar el homicidio, huyó en motocicleta, pero fue rápidamente localizado, habiendo revelado su ubicación en una llamada a la madre de Deiner. Ahora se encuentra detenido en la URI de Santa Marta, a la espera de audiencias judiciales y su traslado a prisión es próximo.

Denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia

La violencia intrafamiliar ha alcanzado cifras alarmantes en Colombia, con un aumento del 52% en las denuncias durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos de la Policía Nacional, cerca de 78.000 personas han reportado ser víctimas de este delito, lo que ha generado preocupación en todo el país.

El incremento de las denuncias se ha observado en varias regiones, siendo Cundinamarca la más afectada, con un aumento del 90% en comparación con el primer semestre de 2023. Otros departamentos como Antioquia y Valle del Cauca también han registrado incrementos significativos, del 22% y 55% respectivamente. En cuanto a las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Soacha encabezan la lista de lugares con más casos reportados.

Del total de denuncias, el 75% corresponde a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Este dato resalta la vulnerabilidad de las mujeres en el contexto de la violencia doméstica y la necesidad de abordar el problema desde múltiples frentes.

Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, ha señalado que la falta de autonomía económica es un factor que contribuye a la perpetuación de la violencia. Buchely enfatiza que las mujeres empoderadas económicamente tienen más posibilidades de romper con los ciclos de violencia.

“Si no les damos soberanía económica, no podemos garantizar que salgan de circuitos de violencia intrafamiliar, que ahora están desbordados”, afirmó.