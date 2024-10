Con video en mano, periodista denunció a conductor de taxi que lo arrolló y decidió fugarse en Bucaramanga

A pesar de bajarse a "conciliar" decidió darse a la fuga cuando preguntó por los costos de la bicicleta - crédito @JosebaronBaron / X

A través de sus redes sociales, el periodista Jose Barón denunció con video en mano el accidente del que fue víctima por la “imprudencia” de un taxista en la vía que conduce de Bucaramanga a Floridablanca, en las primeras horas del domingo 13 de octubre.

“Señores de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, este sujeto me atropelló hace 30 minutos en la autopista a Floridablanca, a la altura del peaje del diamante, en sentido norte sur y se dio la fuga. Afortunadamente no pasó nada grave, pero la cicla quedó vuelta...”, lamentó sobre las 6:30, luego de que el conductor de servicio público “lo dejara viendo un chispero”.

Y es que, a pesar de tratar de “conciliar” tan pronto como ocurrió el accidente, término subiéndose a su vehículo y dándose a la fuga tan pronto como preguntó por los costos de la bicicleta en la que se transportaba el comunicador.

“En el accidente yo no lo vi a usted, ¿cuánto vale esa llanta?”, se escucha decir al conductor que, para cuando ocurrió el accidente, estaba prestando un servicio.

A lo que, Barón le responde: “No, papito. Eso yo no lo arreglo así. No, compañero, mire, no le estoy hablando paja, yo no le puedo dar un precio, usted debería comprar la llanta nueva. Nada más mira la marca, con eso le digo todo”.

Una vez finalizado el video, siguen negociando hasta que el taxista decide continuar el servicio y dejar a Barón tirado en la vía, desde donde le pregunta en una segunda grabación a manera de denuncia: “¿Y se va a ir? Oiga ¿se va a ir, hermano?”.

Proyecto de ley pretende dejar sin licencia hasta por 10 años a conductores que se accidenten con ciclistas en Colombia:

La preocupación en Colombia por el aumento constante de ciclistas fallecidos o gravemente heridos en accidentes de tránsito sigue en aumento. Según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 murieron 448 personas y 1.976 resultaron lesionadas debido a este tipo de accidentes.

Ante esta situación, en el Congreso se radicó un proyecto de ley que busca proteger la vida de los ciclistas mediante la inclusión de un capítulo en el Código de Tránsito sobre su circulación en el país. Según el representante Leonardo Rico, del partido Cambio Radical, es inaceptable que muchos conductores atropellen ciclistas y luego se den a la fuga. Rico destacó que la propuesta pretende imponer sanciones severas para evitar que estos incidentes sigan ocurriendo, subrayando la importancia de respetar a los ciclistas que utilizan este medio para ir al trabajo, estudiar o practicar deporte.

Entre las medidas contempladas, el proyecto establece sanciones más estrictas para los conductores involucrados en accidentes de tránsito. Una de ellas es la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, que pasaría de cinco a diez años, dependiendo de la gravedad del caso. Si un conductor causa lesiones o la muerte de un ciclista, y se comprueba que estaba bajo los efectos del alcohol, drogas alucinógenas u otras sustancias psicoactivas, o que se fugó del lugar del accidente sin justificación, se enfrentaría a la suspensión de su licencia por un período de 10 años, además de las penas correspondientes del Código Penal.

El proyecto también incluye un enfoque gradual para las sanciones por infracciones a las normas de tránsito, considerando el nivel de peligro que puedan representar para peatones, ciclistas y automovilistas. En casos de fuga, la multa se duplicaría, de acuerdo con lo establecido en el articulado.

Esta propuesta ha recibido el respaldo de varios congresistas de diferentes partidos, quienes comparten la preocupación por el creciente número de accidentes que involucran a ciclistas. Se espera que el proyecto sea discutido pronto en la Cámara de Representantes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir las cifras de siniestralidad en las vías del país.