Entre lágrimas, el actor Raúl Ocampo aseguró que se va a volver a enamorar después de la muerte de Alejandra Villafañe: “Se los juro por Dios”

Raúl Ocampo, a un año de la muerte de Alejandra Villafañe, reveló que quiere encontrar un nuevo amor y formar una familia

El 21 de octubre se cumple un año del fallecimiento de la actriz y modelo Alejandra Villafañe, que murió luego de luchar contra un cáncer de ovario y mama. Durante su enfermedad, compartió su experiencia en redes sociales, mostrando cómo enfrentaba el proceso, incluida su primera quimioterapia.

Villafañe, conocida por su participación en producciones del Canal RCN como La nieta elegida y Enfermeras, dejó un legado en el mundo del entretenimiento colombiano.

El actor reveló cómo ha redescubierto el amor después de la muerte de su novia Alejandra Villafañe

A un año de su muerte, el actor y pareja de la vallecaucana Raúl Ocampo compartió reflexiones sobre su duelo y el impacto de la pérdida en su vida. En una entrevista con el pódcast Los Enredados de Caracol Televisión y La Red, Ocampo habló sobre cómo ha resignificado el amor tras la muerte de su novia.

Además, expresó su deseo de encontrar un nuevo amor y formar una familia, afirmando que en la vida se pueden tener muchos amores, incluyendo a su madre, padre, hermana y hasta la fallecida actriz: “En una misma vida vamos a tener muchos amores de nuestra vida. Yo tengo a mi mamá como uno de los más grandes, otro es mi papá, Aleja es uno de los amores de mi vida, mi hermana es otra”.

En sus declaraciones, el samario destacó que el amor no muere con la pérdida de un ser querido y que es posible volver a enamorarse y encontrar nuevos significados en la vida: “Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida (...) se los juro también que proyecto tener hijos, ellos van a ser amores de mi vida, sus hijos, o sea mis nietos lo serán”.

Raúl Ocampo compartió cómo ha redescubierto el amor tras el fallecimiento de su novia

El actor utilizó su experiencia para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, destacando la importancia de seguir adelante a pesar del dolor: “Al final, yo mismo he sido mi gran amor durante la vida, entonces, por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no del momento que vivieron, si no les gustó resignifíquenlo y denle una mejor visión, pero esa es en poco la enseñanza, no crean que porque se murió un amor de su vida se murió el amor en su vida o que murió su vida para el amor. ¡Wow! Anote esa”.

Los usuarios en las rede sociales hicieron comentarios acerca de las declaraciones del actor samario: “y afortunada la que logre conseguirlo❤️”; “Tan bello 😍”; “Me encanta ese hombre, tan sabio y maduro ! 🙌”; “Total/ de acuerdo ❤️”; “Que ser más bello eres Rauli”; “Te mereces un amor tan bello como el que Dios te regalo eres un ser maravilloso”; “No lo pudiste decir mejor! 🤍✨ Te mereces estar rodeado de amores bonitos”; “Amar es vivir 😍en plenitud todo es amor ❤️”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Raúl Ocampo reveló que sintió celos de ‘Polilla’ porque no ha soñado con Alejandra Villafañe

El actor, en el pódcast Los Enredados de Caracol Televisión y La Red, reveló que sintió celos de Nelson Polanía, conocido como Polilla, que ha soñado varias veces con su esposa fallecida, La Gorda Fabiola, mientras que él aún no ha tenido la misma experiencia con Villafañe.

Raúl Ocampo reveló que sintió celos de Nelson Polanía, conocido como Polilla, por soñar con su esposa fallecida

“Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como ‘¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!’”, indicó el samario en el medio citado.

En la entrevista, Ocampo expresó que la muerte de Villafañe fue un golpe inesperado y doloroso, describiéndola como el amor de su vida. Comparó su situación con la de Polanía, que también enfrenta el duelo tras la partida de su esposa, que murió el 19 de septiembre a los 61 años. Asimismo, el actor reflexionó sobre el proceso de duelo y cómo este ha sido un camino de crecimiento personal.