Shakira, Ryan Castro, Andrés Cepeda y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

La actividad musical no para y en octubre se desarrolla de manera especialmente intensa cuando 2024 entra en su recta final. Aunque el género urbano fue protagonista en los estrenos, el pop y los ritmos latinoamericanos se hicieron un lugar y fueron especialmente resonantes.

A nivel internacional, tanto el rock como el pop dejaron momentos a tomar en cuenta mientras las principales publicaciones musicales comienzan a decidir cuáles fueron esos trabajos que definieron musicalmente este año.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por los que fueron los lanzamientos más destacados del mes de octubre.

Alejo publica su nuevo EP ‘Antes De’

Rebosante de puro perreo, el reguetonero puertorriqueño no se quedó de brazos cruzados tras el lanzamiento de su segundo larga duración En Esta Nos Fuimos Lejos en mayo, y publicó nuevo material de estudio que fusiona elementos del género urbano con, R&B, hiphop y pop.

Ocho canciones conforman esta producción, entre las que destaca el sencillo principal, Linda, acompañada de su respectivo videoclip.

Andrés Cepeda y Los Ángeles Azules reinterpretaron “Cariñito”

El cantautor continúa involucrándose en colaboraciones de toda clase mientras gira por Colombia con su gira Nuestra Vida En Canciones. En esta oportunidad une fuerzas con la legendaria agrupación mexicana de cumbia para reinterpretar el tema compuesto por el peruano por Ángel Aníbal Rosado, interpretado por primera vez por la agrupación Los Hijos del Sol y popularizado en Colombia por la versión que grabó Rodolfo Aicardi junto con Los Hispanos.

“Estamos felices y agradecidos de haber colaborado con Andrés Cepeda; ha sido una experiencia increíble. Con Cariñito logramos unir nuestras raíces mexicanas y colombianas para traer nuevamente a los corazones de las personas un tema peruano tan querido por la gente. Esperamos que todos los que la escuchen la disfruten tanto como nosotros lo hicimos durante el tiempo que trabajamos de la mano de Andrés”, dijo Elías Mejía, bajista, vocalista y líder de Los Ángeles Azules en comunicado de prensa.

Pau Mor estrena “Ilusionista”, un tributo a los amores de revista

Apostándole a la exploración musical, a un desahogo de emociones y como una invitación a bailar, Pau Mor presenta Ilusionista, una canción en la que pone en común ideas de la música disco y el merengue.

Compuesta por la propia artista junto con Jose Gaviria (padrino musical de la antioqueña), Juan Fernando Fonseca “El Jefe” y Giselle Lacouture, describe aquellas relaciones que parecen estar bien, pero que terminaron antes de empezar en medio del choque entre idealismo y realidad. El videoclip se rodó en Bogotá y presenta una estética vintage, con una estética propia de los 60, mientras presenta una coreografía de un grupo de mujeres lideradas por Pau.

Mike Bahía y Daniel, Me Estás Matando se juntan para el remix del sencillo “Bolerito”

Mientras Mike Bahía continúa preparando su próximo álbum de estudio, saca tiempo para presentar una nueva versión de Bolerito, para la que suma al dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando. Más pausada que el estreno original, gracias a la contribución de los artistas invitados se transforma en una pieza todavía más emocionante y vulnerable.

Kamm presenta “Antídoto”, un himno de superación y empoderamiento personal

El destacado artista urbano que adquirió notoriedad en TikTok gracias a su canción Las Cartas, esta vez presenta una composición que da un mensaje de empoderamiento y superación emocional, si no también un reflejo del propio proceso de sanación y resiliencia por el que ha pasado el artista en los últimos meses.

“He estado atravesando un momento complicado. El mes pasado tuve un accidente y me rompí un ligamento de la rodilla. He tenido que cancelar varios conciertos, y ahora estoy en proceso de recuperación, pero eso no me ha detenido para seguir creando música” expresó el artista en comunicado de prensa. “Este lanzamiento me cogió aquí en casita, con 4 meses de terapia por delante, pero sigo adelante. Mi música es mi manera de sanar, y espero que esta canción pueda ser también el Antídoto para muchas personas que lo necesiten”.

Ryan Castro une fuerzas con Maisak en “Fan de su relación”

Estrenada durante una transmisión de Westcol en Minecraft, el reguetonero estrenó esta colaboración con una de las figuras en ascenso del género urbano (Maisak viene de colaborar con Feid en Se me olvida) jugando con el doble sentido de la frase que supuestamente dijo Ángela Aguilar cuando vio el noviazgo de su hoy pareja Christian Nodal y Cazzu, esta vez haciendo referencia a un amor imposible, mientras entrecruzan elementos de reguetón y vallenato en la pista.

Duran Duran rinde tributo a ELO con “Evil Woman”

Desde 2023 la agrupación inglesa estuvo trabajando en su álbum de versiones Danse Macabre enfocado a la temática del Halloween. Como gesto previo a su próxima gira por Norteamérica, anunciaron una edición de lujo en vinilo con nuevas canciones. Entre ellas se anunció un cover a Electric Light Orchestra en el que añaden un ritmo deudor de la música disco y la apasionada interpretación del vocalista Simon Le Bon, para llevar una de las canciones más populares de ELO a su propio terreno con éxito.

Jerry Cantrell estrenó el videoclip de “Afterglow”

El guitarrista de Alice In Chains se prepara para publicar su próximo álbum en solitario I Want Blood, y en septiembre publicó su segundo sencillo, en el que juntó fuerzas con Duff McKagan (Guns N’ Roses) y Gil Sharone (Team Sleep, Stolen Babies), dando vida a una pista de las más energéticas que publicó en su carrera, orientándose más al hard rock de lo que acostumbró en trabajos anteriores, pero siempre dejando su sello dominante a la hora de ejecutar riffs. Este viernes dio a conocer el videoclip oficial, dirigido por Matt Mahurin y en el que el surrealismo predomina durante sus cinco minutos de duración.

Shakira lanzó para sus “lobas” el videoclip de “Soltera”

Varias semanas después del estreno del sencillo en plataformas digitales, en el que el ritmo afrobeat le permitió colocarse en el Top 50 Global de Spotify y figurar entre las tendencias de YouTube; la barranquillera estrenó el videoclip que se grabó entre el Hard Rock Hollywood Seminole y la exclusiva discoteca LIV, en Miami.

Con invitados como Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola, Natti Natasha, Bizarrap, Harry Jowsey, Karolina Kurkova y Lele Pons, la grabación suma varias referencias a sus “lobas”, como denomina a sus fans en referencia a su clásico Loba. Además, celebra la nueva etapa sentimental de la colombiana y envía un mensaje de empoderamiento femenino que tuvo resonancia entre la fanaticada de la cantante.

Charli XCX estrenó su álbum de remixes de ‘Brat’

Uno de los trabajos más destacados del pop durante 2024 tendrá una vida más larga luego de que la británica publicara el primer álbum de remixes de su carrera. Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat incluye colaboraciones con Robyn, Julian Casablancas, Jon Hopkins, Ariana Grande, Lorde, Troye Sivan y Billie Eilish que dan todo un nuevo significado a esta producción.