Lorelei Tarón, la esposa de Falcao, reveló detalles del accidente en su casa de Bogotá que puso en riesgo a sus hijos: “Veía todo el mundo al revés”

La artista argentina Lorelei Tarón, esposa y madre de los cinco hijos del futbolista samario Falcao García, compartió más detalles sobre un incidente que ocurrió en su casa en Colombia, que puso en riesgo a su familia.

En una entrevista con la periodista Vanessa de la Torre, en el programa Geniales y mayores que yo, la cantante contó cómo en un intento de calentar el agua de una pequeña piscina en su casa se convirtió en una grave situación, debido a una fuga de gas.

El accidente casero que sucedió a finales de julio de 2024, poco después de que la familia se mudara en Bogotá porque el futbolista llegó al país para jugar en el equipo Millonarios FC, asustó a los seguidores de Tarón. En ese momento, ella publicó una fotografía en una clínica, en la que aparecía en compañía de sus hijos, todos usando una máscara de oxígeno y sin revelar mayor detalles. “Un sustito”, compartió la argentina en su cuenta de Instagram.

Meses después del accidente, Lorelei explicó que estaban en casa con sus hijos, sus padres y una empleada cuando decidieron encender el gas para calentar el agua de la piscina. Mientras ella hacía ejercicio con su hijo, su padre se encargó de encender la máquina, siguiendo las instrucciones que un electricista les había dado el día anterior.

“Tenemos una pequeña piscina abajo (...) queríamos calentar el agua, así que estábamos todos los niños con mis papás en la casa, junto con la señora que nos ayuda, y dijimos: ‘Vamos a encender el gas’, porque aquí todo funciona con gas, a diferencia de Europa, donde todo es eléctrico. Eran las 10 de la mañana, yo estaba haciendo ejercicio con mi hijo (...) y los niños estaban arriba con mi mamá. Mi papá dijo: ‘Voy a encender la máquina’. Tenemos un gimnasio, y está al lado del cuarto de máquinas para calentar el agua. El día anterior, el electricista nos había explicado cómo encenderla, todos los pasos que hay que seguir para hacerlo”, contó la argentina.

A medida que avanzaba la mañana, los miembros de la familia comenzaron a sentirse mareados. Tarón inicialmente culpó su malestar a la altura, ya que acababan de llegar al país; sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el problema era más grave, ya que su padre también comenzó a sentirse afectado.

“Yo estaba haciendo ejercicio Jedediah estaba conmigo, el varoncito el de 4 años, y me empecé a sentir mareada, pero yo dije es la altura porque estábamos recién llegados acá a Colombia y no es la altura, seguía haciendo ejercicio y más mareada cada vez, mi papá también dice: ‘estoy como mareado, la altura me está haciendo mal’”, además, la artista contó que pasó una hora y su hijo le dijo llorando que estaba mareado y tenía ganas de vomitar, pero a los minutos se durmió y ella decidió dormirse también: “me dormí como 15 minutos con él, me recosté como en el cuarto enfrente de la escalera, donde también subía el gas y mis hijas estaban ahí, o sea, estaban jugando y viene la señora que nos ayuda dice: ‘salgan ya de la casa, salgan ya’”.

La argentina reveló que en su casa había mucho olor a gas y su hijo no se levantaba, mientras que ella veía todo borroso. Después, su papá, que tiene problemas en la rodilla, logró apagar la máquina, pero subió todo mareado y vomitando, así que la artista decidió irse al hospital: “Era la primera vez que había vivido una situación así (...) ya pasó, pero fue un susto y no fue a peor y menos mal también no fue de noche porque donde fuera de noche no existíamos (...) el monóxido de carbono estaba todo acá y de hecho vinieron después e hicieron un estudio y el nivel era altísimo, bueno, pero ya pasó fue un susto. Gracias a Dios no fue a mayores y ya estamos bien”.