Alcalde de Pasto denunció irregularidades en las oficinas del Sisbén: “Hagan bien las cosas”

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, realizó una visita sorpresa a la sede del Sisbén en la ciudad tras recibir denuncias de presuntas irregularidades. Habría una red de corrupción dentro de la entidad que estaría manipulando los puntajes del sistema.

Los funcionarios estarían realizando cobros de $100.000 y $200.000 por trámites a la ciudadanía para así obtener subsidios de interés social en programas como el de vivienda, salud, entre otros. “Que manipulan las encuestas, que cambian las cosas, y no me van a decir que no, porque yo ya tengo pruebas y voy a llamar a la Sijín para entregárselas”, dijo el mandatario local.

Toro recibió diversas denuncias sobre estas instalaciones en las que habría una organización delincuencial que sería la responsable de las presuntas irregularidades. “Ya es suficiente, hagan bien las cosas”, manifestó. El funcionario visitó sorpresivamente las instalaciones el pasado 9 de octubre mientras los trabajadores se encontraban en su jornada.

El alcalde aseguró que “a aquellos que vienen a manipular los sistemas, a cobrarle a la gente les digo que ya tengo las pruebas”. Uno de los casos más graves es el de una mujer que presuntamente fue retirada del Sisbén luego de que se negara a pagar una suma de dinero y reportara lo ocurrido.

De acuerdo con las denuncias, los responsables solicitaban transferencias a cuentas de entidades bancarias como Neiqui y Bancolombia. El mandatario solicitó una auditoría para identificar a los involucrados, asegurando que entregará toda la información correspondiente a la Fiscalía General de la nación.

“Hoy he pedido a la Sijín que intervenga en esto. Ya estoy cansado. El que esté libre que no preste atención a mis palabras, pero el que sea responsable que mejor renuncie y váyase. Aquí no vamos a seguir sosteniendo esto. Ya es el colmo”, agregó. El alcalde insistió en que las pruebas recopiladas las entregará “sin contemplación alguna”.

“¡Carajo! Ya dejen de andar con sus vainas, al que le caiga el guante que se lo chante, pero ya es suficiente la berraca corrupción. Quienes no han cometido esas prácticas ilícitas en cumplimiento de sus funciones, les aclaró que pueden estar tranquilos”, aseveró.

Las denuncias reflejan a personas que tienen requerimientos para obtener bajos puntajes del Sisbén y así acceder a subsidios y programas del gobierno; sin embargo, han sido sacados por no pagar las sumas de dinero exigidas por los funcionarios de la entidad. La alcaldía pidió a la Fiscalía investigar lo que sería una red criminal que se extiende hacia otros municipios de Nariño.

Toro sostuvo que se siente decepcionado frente a esta lamentable situación. “Estamos cansados en este berraco país, en este municipio de la corrupción tan sucia. Ya sean justos, el que es bajo merece ser bajo y el que no, no. ¡Dejen de cobrar por Dios!”, indicó.

Antes de abandonar el lugar, pidió disculpas a los funcionarios que no están involucrados en estos actos de corrupción dentro de la entidad, “pero el que es responsable que se atenga a las consecuencias. ¡Trabajen, hagan bien las cosas!”. El funcionario, el mes pasado, ya había señalado que “aquí en Pasto algo está pasando, simplemente desestabilización de todo lo que está ocurriendo, yo no lo digo porque me imagine”, refiriéndose a los robos de las tapas de alcantarilla, que supone una inversión de $250 millones para su recuperación.

Por otro lado, varios de sus opositores han catalogado al mandatario local como corrupto, a lo que respondió que “si alguien tiene algo contra Nicolás Toro, dígamelo, llévenme ante un tribunal, a un juzgado, a la Fiscalía. Vengan aquí y díganlo, sino que cogieron como estrategia decir el corrupto del Toro, esa es una oposición ridícula”.