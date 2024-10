Nuevo asalto armado en el Banco Agrario: tres hombres disfrazados robaron una sucursal en Norte de Santander

Tres asaltantes disfrazados amenazan y roban una sucursal del Banco Agrario en Convención - crédito Colprensa

En un contexto de creciente inseguridad, el Banco Agrario de Colombia nuevamente fue blanco de dos asaltos en menos de 24 horas. El más reciente ocurrió en la mañana del jueves 10 de octubre en el municipio de Convención, ubicado en el departamento de Norte de Santander.

En esa sede tres individuos, disfrazados con uniformes de una empresa de electrificación, ingresaron al banco y, tras amenazar a empleados y clientes con armas de fuego, lograron sustraer una significativa cantidad de dinero. Este robo se llevó a cabo en un lapso de menos de diez minutos, según informaron las autoridades.

El incidente en Convención se suma a otro asalto ocurrido el día anterior en Corinto y Caloto Cauca, donde miembros de disidencias también atacaron las sucursales del Banco Agrario, llevándose una considerables sumas de dinero. Este suceso provocó una intensa persecución por parte del Ejército, aunque los asaltantes lograron escapar.

Las imágenes muestran el interior de la sede bancaria en Corinto, donde el grupo armado sustrajo una suma de aproximadamente 30 millones de pesos - crédito redes sociales

“Se presume un caso de hurto al Banco Agrario, en el marco del pago de los programas sociales”, indicó el alcalde de Corinto, Adrián Díaz, detallando que los atacantes llegaron en camionetas doble cabina, dispararon contra la Fuerza pública y se llevaron una suma de aproximadamente $30′000.000.

En el proceso, los clientes fueron evacuados y los empleados retenidos para entregar el dinero. En Caloto, el alcalde Óscar Cifuentes confirmó que también se produjo un asalto similar, en el que se sustrajeron al menos $15′000.000. “En ambos municipios logran ingresar al Banco Agrario aprovechando que ya estaban en servicio, estaban atendiendo, estaban haciendo unos pagos, había bastante comunidad beneficiaria usuaria de este banco”, señaló Miller Hurtado, secretario de Gobierno del Cauca.

“Con estos actos vandálicos en los que se ven afectadas nuestras oficinas, la más perjudicada es la comunidad, en particular las familias clientes y usuarias”, expresó el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica, que as u vez, aseguro que no hubo daños materiales, ni tampoco personas heridas ni muertas.

Los delincuentes irrumpieron en la sede portando armas de largo alcance y amenazando a los presentes - crédito redes sociales

La coincidencia de estos eventos con el reciente anuncio de una alianza entre el Banco Agrario y el Ministerio de Defensa, destinada a facilitar el acceso a créditos y programas de ahorro para miembros de la Fuerza pública, ha generado preocupación en la comunidad. “El ministro de Defensa, @Ivan_Velasquez_, destacó la labor del #BancoAgrario como promotor del desarrollo sostenible en las comunidades de las zonas apartadas del país, al ser el banco con mayor presencia en Colombia”, indicó el banco a través de X.

Las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de estos crímenes. En el caso de Convención, se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede bancaria para obtener pistas sobre los asaltantes. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de las autoridades locales o nacionales sobre estos incidentes. “Las tropas han reforzado su despliegue en la zona y se desarrollan maniobras en coordinación con la Policía”, reveló la institución militar en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Los robos coinciden con un nuevo acuerdo entre el Banco Agrario y el Ministerio de Defensa - crédito red social X

El Banco Agrario, que se destaca por su amplia presencia en las zonas rurales de Colombia, ha sido reconocido por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como un promotor del desarrollo sostenible en comunidades apartadas. Sin embargo, la reciente ola de asaltos ha llevado a la comunidad a exigir un refuerzo en las medidas de seguridad en las sucursales de la entidad bancaria para prevenir futuros incidentes. Se espera que con las próximas horas las autoridades den cuenta de lo sucedido y se ubique a los responsables de este nuevo acto violento.