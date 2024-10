Vargas Lleras se despachó contra el presidente: “No, doctor Petro, estudiar economía en el Externado no es ninguna forma de estudiar derecho”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se despachó en contra del presidente Petro luego de que este asegurara que cursar estudios en el Externado es equivalente a estudiar derecho - crédito Joel García/Presidencia de la República/Lina Gasca/Colprensa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el presidente Gustavo Petro, dos figuras destacadas de la política colombiana, son protagonistas de un intenso debate que ha captado la atención de las redes sociales y los medios de comunicación. La disputa se centra en la formación académica y la interpretación de la ley por parte de ambos líderes.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera formular cargos en contra de Petro por la presunta violación de los topes de campaña, el mandatario aseguró que su formación en economía en la Universidad Externado de Colombia le proporciona una base sólida para comprender el derecho y tomar decisiones informadas. “No soy abogado, pero estudié en el Externado, esa es una forma de estudiar derecho”, aseguró el presidente.

Sin embargo, Vargas Lleras cuestionó, a través de X, tal afirmación, sugiriendo que estudiar economía no es equivalente a estudiar derecho, medicina o ingeniería, y que Petro carece de la formación jurídica necesaria para entender las complejidades legales.

Las críticas de Vargas Lleras también se han extendido a la percepción de Petro sobre las instituciones judiciales. Acusar a alguien de “violar la ley” es una afirmación seria que, según Vargas Lleras, debe estar respaldada por pruebas concretas. Petro, por su parte, ha defendido su capacidad para abordar asuntos legales desde una perspectiva diferente, gracias a su experiencia política y formación en economía. No obstante, algunos críticos consideran que esto no es suficiente para una comprensión completa del sistema legal.

A través de X, Vargas Lleras respondió las palabras del presidente - crédito @German_Vargas/X

“Desprecio por las Cortes y sus magistrados, también por los jueces y sus decisiones. No doctor Petro, estudiar en el Externado economía no es ninguna forma de estudiar derecho, ni medicina, ni ingeniería. Así permanentemente se evidencia; por eso buena parte de su vida se dedicó a violar la ley, porque para usted no existe ese concepto”, aseguró Germán Vargas Lleras.

La formulación en contra de Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la formulación de cargos por presunta violación de los límites de financiamiento de campaña. Esta decisión se centra en un posible exceso en los topes de financiamiento permitidos por la ley durante las elecciones presidenciales de 2022. Los implicados, entre ellos el actual gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, disponen de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante esta acusación.

La Sala Plena del CNE también ha decidido archivar una de las investigaciones relacionadas con la campaña ‘Petro Presidente’, que se refería a publicidad extemporánea. Este archivo de la investigación elimina una de las preocupaciones legales que enfrentaba la campaña de Petro, aunque persisten otras acusaciones que deben ser aclaradas.

El proceso contra la campaña de Petro ha generado diversas reacciones y debates sobre la manera en que se desarrolló su campaña electoral. Este caso en particular podría tener implicaciones significativas para futuras campañas y para la manera en que se gestionan los recursos durante los procesos electorales.

La respuesta de Petro

El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a las acusaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), calificando sus acciones como una “arbitrariedad” y una “ruptura constitucional”. En un discurso reciente, Petro instó a las fuerzas sociales del país a movilizarse en defensa del voto popular y la democracia.

De acuerdo con el mandatario, esto es el inicio de lo que el llama un golpe blando - crédito Presidencia de Colombia

El mandatario colombiano argumentó que la decisión del CNE podría ser el inicio de un “golpe de Estado” en su contra, asegurando que fue elegido democráticamente por más de 11 millones de ciudadanos. Petro considera que estas acciones violan la Constitución y amenazan la institucionalidad que representa su gobierno.

En su defensa, Petro desmintió las cinco acusaciones principales presentadas por el CNE. Afirmó que los supuestos aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode no fueron destinados a su campaña, sino al partido Colombia Humana. Además, aclaró que los pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña, según sus declaraciones.

El presidente ha mantenido una postura firme frente a estas acusaciones, llamando a la movilización ciudadana para proteger la democracia en Colombia. Este caso sigue siendo objeto de intenso debate y análisis en la opinión pública del país.