Van 11 días sin noticias de Sofía Delgado, la niña de 12 años desaparecida en Candelaria (Valle del Cauca)

Sofía Delgado, niña de 12 años, sigue desaparecida en Candelaria, Valle del Cauca - crédito Redes sociales

“Son 10 días que lleva desaparecida mi niña y les pido encarecidamente a los que la tengan que la liberen. Ella es una niña de 12 años, no tiene problemas con nadie”, fue el último y desesperado llamado Lady Zúñiga, madre de la menor Sofía Delgado, de quien no se sabe nada desde el pasado 29 de septiembre, luego de que fuera a comprar champú para su mascota en el corregimiento de Villa Gorgona, del municipio de Candelaria, en el suroriente del departamento del Valle del Cauca.

La mujer, que pasa por días absoluta zozobra, envío este nuevo llamado a través del informativo de televisión Noticias Caracol, el martes 9 de octubre, donde también indicaron que las autoridades locales siguen trabajando para ubicarla, incluso yendo puerta a puerta por esa población y con algunos allanamientos, sin tener éxito.

Al llamado que hizo Zúñiga al jefe de Estado, Gustavo Petro, para que se solidarice con ella para que logren encontrar a la niña, se sumó el padre, Cristián Andrés Delgado.

“Hacer el llamado a las autoridades y al presidente, que se reporte porque la verdad necesitamos bastante apoyo. Sabemos que ellos cuentan con perros especializados en búsqueda y rescate. Aún no nos han bridado el apoyo con ese tema”, expresó en el mismo medio de comunicación.

Entre tanto la comunidad de Villagorgona sigue brindado apoyo a los familiares de la pequeña, y el pasado lunes realizaron una nueva manifestación para exigir que la menor regrese sana y salva a su hogar.

Precisamente, ese día la progenitora de Sofía acompañó uno de los operativos aéreos que llevaron a cabo las autoridades.

“Estoy con la fe intacta, nunca me había montado a una avioneta, pero por mi hija lo que sea. Me monté (a la avioneta) miré por cañales, pero la verdad no se ve nada. Yo tengo la fe de que mi hija está viva y eso es lo que me da fuerzas a mí”, citaron de sus palabras en el informativo de la televisión vallecaucana 90 Minutos.

Cartel sobre la desaparición de la niña Sofía delgado. (Crédito: Alcaldía de Candelaria)

En ese mismo medio, el padre de la menor descartó que se tratara de un secuestro extorsivo, ya que no ha recibido llamadas en la que le exijan dinero o lo amenacen.

“Nosotros no tenemos enemigos de nada, nunca hemos tenido problema con ninguna persona de los ocho años que llevamos viviendo aquí en el corregimiento o que a mí me hayan presionado sobre alguna deuda grande como para que digan: bueno, nos vamos a llevar a la niña porque usted no quiere responder. No, nunca problemas con nada, menos con dinero”, aseguró.

Para este doloroso caso de desaparición se sumó la Policía Metropolitana de Cali junto con el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), donde dispusieron de 70 uniformados que realizan los operativos de búsqueda, informaron en el portal de noticias Colombia.com.

Las labores también las han extendido a los municipios vecinos para poder dar con la niña, destacaron en Noticias Caracol.

Entre las pistas que tienen las autoridades están un video de seguridad en el que se observa una parte del recorrido que hizo la menor hacia la tienda en la que iba a comprar el producto de aseo. Mientras que los uniformados recibieron información del movimiento sospechoso de un automotor durante los momento en que ocurrió la desaparición de la niña.

“Preliminarmente se ha tenido conocimiento de la presencia de un vehículo, al parecer, tipo automóvil color blanco, ya estamos verificando las placas, a ver si tiene alguna relación, de acuerdo con esos primeros testimonios”, dijo en el periódico El Tiempo el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.

Por información que permita dar con el paradero de la preadolescente, entre la alcaldía de Candelaria y la Gobernación del Valle del Cauca tienen vigente una recompensa de 25 millones de pesos.

La autoridades dejaron los números telefónicos de la Personería Municipal (3122803356), Sijín (3232730929) y de la Gobernación del Valle del Cauca (3143587212) para las personas que tengan información sobre la ubicación de Sofía Delgado.