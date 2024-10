Polilla reveló el proyecto que quedó pendiente con la Gorda Fabiola

Nelson Polanía habló sobre el proceso que ha llevado luego de la muerte de la Gorda Fabiola - crédito polilla_feliz / Instagram

La Gorda Fabiola fue una de las comediantes más aclamada del país. Con más de quince años de trayectoria en la televisión colombiana, Fabiola Posada era reconocida por su carisma ante las cámaras. Infortunadamente, Sábados Felices perdió a uno de sus pilares el 19 de septiembre de 2024, luego de que la nacida en Santa Marta falleciera por varias complicaciones de salud.

La también actriz de Se nos armó la gorda falleció a sus 61 años de edad, dejando en su esposo Nelson Polanía, más conocido como Polilla, un vacío que no podrá superar. El imitador estuvo en el programa Día a Día de Caracol Televisión, hablando sobre su proceso de duelo y lo que tenían en mente para 2025.

Es evidente que para Polanía no ha sido fácil la partida de su esposa, pues en medio de la emisión del programa se quebró ante las cámara. Se refirió al trabajo que infortunadamente no podrá hacer de la manera en la que venía pensando. Según comentó: “Va a ser muy difícil porque todo mi trabajo estaba enfocado en los dos, estábamos inclusive haciendo un nuevo show que íbamos a estrenar en marzo, pero ahora me toca volver a utilizar esa palabra a la que nos acostumbramos en pandemia a ver qué hago solo”.

También afirmó que continuará haciendo reír a miles de colombianos por medio de diferentes formatos. De sus palabras se puede dirimir que aunque esté triste, no será impedimento para seguir trabajando: “Vamos a ver qué nos inventamos para poder seguir nuevamente divirtiendo a los colombianos y en este trabajo que es tan lindo y que amamos con mi esposita, pero que a veces somos con el payaso, con una tristeza en el interior, pero como dicen por ahí, el show debe continuar”.

El apoyo a Polilla no solo se ha visto en las redes sociales. En los medios para los que trabaja se han mostrado conmovidos con la situación y han dado espacios para recordar a la Gorda Fabiola y dedicar palabras de aliento para el comediante, familiares y allegados a la pareja.

La causa de muerte de la Gorda Fabiola

Por medio de una entrevista para RCN Radio, los hijos de la comediante confirmaron que Fabiola Posada falleció debido a una bacteria. Si bien es cierto que ya venía presentando dificultades de salud relacionadas con la hipertensión, “para todos, la muerte de mi mamá fue una sorpresa, nadie se la esperaba porque ella estaba muy bien. Y fíjese que no la mató el corazón, ni la diabetes, sino que fue una bacteria”, dijo Alejandra Valencia Posada.

Por su parte, Juan Sebastián Valencia, siguió en la entrevista, afirmando que al principio pensaban que la bacteria no era más que otro síntoma que ella había adquirido a causa de sus afecciones, pero que luego de asistir a la clínica en la que falleció se enteraron del verdadero problema: “Ella adquirió la bacteria, pero nosotros pensábamos que era otra sintomatología y mi mamá se iba decayendo. Nosotros decidimos ir a la clínica donde estaba y los médicos mediante un cultivo se dieron cuenta que en verdad fue una bacteria lo que hizo que en tres días se la llevara”.

El elenco de la que fue su casa por más de quinde años realizó una conmemoración a la cuenta chistes, de esto se puede rescatar el mensaje que le dedicaron: “Descansa en paz, madre, maestra, leyenda, mujer y amiga”.

