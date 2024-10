Lincoln Palomeque enterneció a sus seguidores con una publicación junto a sus hijos, en respuesta a Carolina Cruz

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, juntos en el cumpleaños de su hijo Matías y en el que Salvador también fue protagonista - crédito @carolinacruzosorio/IG

Carolina Cruz ‘encendió’ el debate en redes sociales, después de que en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad hablara sobre la buena relación que tiene con el padre de sus hijos. Sumado a esto, contó cómo hizo para expresarle la situación que estaba afrontando con Lincoln Palomeque, de quien tomó la decisión de separarse en marzo de 2022.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar. Es un amor hermoso, es un amor superbonito poder verlos juntos cuando comparten, pero como no estuvo bajo el mismo techo con su papá, pues para Salva no ha sido difícil, porque es como ver siempre a su papá de la misma forma”, haciendo referencia a que siempre buscaron el bienestar de los niños.

Lincoln Palomeque compartió tierna fotografía junto a sus hijos, mostrando la buena relación con ellos - crédito @lincpal/IG

La oportunidad fue para el actor, que a través de sus redes sociales compartió una tierna postal junto a sus hijos, en respuesta de los buenos comentarios que emitió su expareja sobre la cercanía que tiene con los menores. Esto concuerda con el relato de la exreina, en el que afirmó que Palomeque buscó una vivienda cerca para verlos más seguido, sin importar el día de la semana o las veces que quisiera hacerlo.

“No existe un mejor despertar que este”, fue el comentario que lanzó el actor de Perfil falso en una publicación en la que aparece recostado en la cama junto a los dos retoños que tuvo, fruto de la relación con Carolina Cruz. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, haciendo referencia a que no entienden el hate que lanzan al ex de la presentadora si siempre se muestra como un padre responsable.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reencontraron para presenciar el cumpleaños de Salvador - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Algunos de los más destacados son: “La verdad es un ejemplo para muchos, que se separan y no vuelven a aparecer en la vida de los niños”; “digan lo que digan, me parece que es un buen padre, ella lo ha dicho ‘es un lazo que siempre nos va a unir’ porque son sus hijos”; “todos tenemos derecho a equivocarnos y las parejas se enfrían”, entre otros.

Todo un ejemplo de paternidad responsable

Durante el fin de semana del 5 de octubre, Carolina Cruz confirmó en sus redes sociales que se tomaría un tiempo para compartir con sus amigas. Sin embargo, entre sus seguidores surgió la duda sobre los niños y con quién se quedarían al cuidado, a lo que la presentadora de Día a día aseguró que estarían con Lincoln.

El actor dejó claro que está enfocado en el desarrollo motor de los niños y que la paternidad es compartida con su expareja - crédito @chismealetoso/Instagram

Por otro lado, aseguró que extrañaría a los menores durante el tiempo en el que estarían distanciados, no sin antes expresar la emoción que le generaba el hecho de que Matías y Salvador compartirían tiempo con el papá. “Los amo, los extraño, pero AMO verlos felices compartiendo con su papá”, expreso la presentadora, recibiendo cientos de halagos por su cambio de actitud con el actor.

Esto concuerda con las declaraciones de la exreina vallecaucana en entrevista para el programa La Red, donde puntualizó que el actor ha sido importante en la crianza de los pequeños, cuando habló de cómo era asumir el rol de madre al retornar a la televisión después de tener a Salvador y afrontar los quebrantos de salud con los que nació: “Está Lincoln, que han sido, mejor dicho, incondicionales en todo… Si uno tiene toda la ayuda del mundo y se estresa, cómo serán las mamás que no tienen ayuda de absolutamente nada”.

Los comentarios no tardaron en aparecer entre sus seguidores, quienes mencionaron que: “Muchas quisiéramos un Lincoln Palomeque en nuestras vidas”; “que buen trabajo, tiempo para las actividades extraescolares con sus hijos”; “la responsabilidad es del papá y de la mamá, muy bien”, entre otros.