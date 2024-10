Homenaje al ‘Rey del Pop’ en Colombia: ‘This is Michael’, un show que revive la voz y los movimientos del icónico cantante

El 25 de junio de 2009 falleció Michael Jackson, uno de los más icónicos cantantes y bailarines conocido como el “Rey del Pop”. Aunque ya han pasado 15 años desde su muerte, su legado sigue vivo a través de imitadores en todo el mundo.

Por eso, Lenny Jay rinde homenaje al artista con el espectáculo “This is Michael”. Según un comunicado, este show llegará a Bogotá y Medellín en dos presentaciones imperdibles para toda la familia.

“Una selección internacional de bailarines, cantantes y música y con una escenografía impactante. ‘This is Michael’ ofrece un show único en su tipo, elegido por la familia Jackson para protagonizar la voz de M.J. en el musical que ha recorrido Europa y América, agotando más de 400,000 tickets en los últimos años”, se lee en el comunicado oficial.

Fechas del evento

El evento ofrecerá más de dos horas de clásicos como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, entre otros, “en un show que rinde homenaje al artista más exitoso de todos los tiempos”.

El espectáculo “This is Michael” se podrá disfrutar en Medellín el 15 de noviembre de 2024 en el Centro de Eventos Centauro, y en Bogotá, el 16 de noviembre, en el Movistar Arena 26-68 Centro Social de Agentes y Patrulleros. Las boletas están disponibles de forma virtual en mitaquilla.com.co.

Los precios oscilan entre $110.000 y $235.000, según el tamaño del grupo y la ubicación. Además, hay un espacio Meet&Greet por $350.000. Se ofrece un descuento del 10% válido hasta el domingo 20 de octubre a las 11:59 p. m.

Carrera de Michael Jackson

Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, comenzó su carrera musical como parte del grupo familiar Jackson 5. Su carisma y talento rápidamente lo posicionaron como el miembro más destacado. No obstante, fue su carrera en solitario la que lo elevó a una fama mundial sin precedentes. El lanzamiento de Thriller en 1982 no solo consolidó su éxito comercial, sino que también revolucionó el concepto de los videoclips musicales, incorporando elementos cinematográficos de alta producción.

A pesar de su impacto global, la vida de Jackson estuvo marcada por controversias y desafíos personales, como acusaciones y juicios que acapararon la atención mundial. Estos episodios a menudo eclipsaban su legado musical, creando una imagen pública compleja y polarizada.

La muerte del “Rey del Pop” no solo significó el cierre de una era, pues resaltó la complejidad de su legado. Como artista, su genio y capacidad innovadora fueron sus mayores virtudes sin lugar a duda, pero su vida personal continúa siendo objeto de debate y especulación. Aunque está llena de controversias, su aporte al mundo del entretenimiento lo sigue ubicando en el panteón de los grandes artistas del último siglo.

De acuerdo con Esquire, las 10 canciones más icónicas del Rey del Pop incluyen algunos de sus éxitos más memorables, cada uno con anécdotas y datos curiosos que los hacen aún más especiales:

Billie Jean (1982): durante la grabación, Michael Jackson y Quincy Jones tuvieron desacuerdos sobre la mezcla. Michael incluso grabó su voz dentro de una tienda de campaña en el estudio para conseguir el efecto acústico deseado.

Thriller (1982): el video fue dirigido por John Landis y, debido a su alto costo, necesitaron financiación externa para completarlo, lo que finalmente dio lugar al icónico videoclip.

Smooth Criminal (1982): la famosa inclinación antigravedad del video fue posible gracias a un sistema de zapatos especiales, patentado por Michael, que se enganchaban al suelo del escenario.

Beat It (1982): Eddie Van Halen fue invitado a tocar el solo de guitarra, y lo hizo sin cobrar, sin imaginar el gran impacto que tendría la canción.

Man in the Mirror (1987): aunque fue uno de los mayores éxitos de Michael, él no lo escribió. La canción fue compuesta por Siedah Garrett y Glen Ballard.

Black or White (1991): el video introdujo una secuencia de morphing facial, una de las primeras aplicaciones impresionantes de esta tecnología en un video musical.

Bad (1987): el video, dirigido por Martin Scorsese, tuvo un costo de dos millones de dólares, siendo uno de los más caros de su tiempo.

Don’t Stop ‘Til You Get Enough (1997): este video marcó el debut de Michael como director, iniciando su involucramiento directo en la producción visual de sus trabajos musicales.

The Way You Make Me Feel (1987): Michael diseñó la coreografía personalmente la larga secuencia de cortejo en la calle que se presenta en el video, demostrando su habilidad para crear narrativas visuales.