Alcaldía en Colombia regalará camisetas de la selección, estos son los requisitos

Turbay entregará ocho camisetas en total - crédito: VizzorImage

Desde que llegó a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay ha recibido múltiples críticas por las propuestas que desde la ciudadanía han señalado son “populistas” y buscan que el mandatario local mejore en las encuestas de aceptación.

Una de ellas es la decisión de invertir dinero de la capital de Bolívar en el equipo Real Cartagena, que actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol colombiano, pero que en los últimos meses contrató figuras como Cristián Marrugo o Teófilo Gutiérrez, que tienen salarios elevados para la categoría de la institución.

El 9 de octubre, nuevamente Turbay utilizó el deporte para buscar acercarse a la ciudadanía, puesto que en sus redes sociales compartió una publicación en la que está junto a Roger Martínez y Jorge Carrascal, cartageneros que hacen parte de la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Chile en la novena y décima fecha de las eliminatorias.

Se trata de un sorteo en el que Turbay entregará ocho camisetas de la Tricolor (cuatro para hombre y cuatro para mujer) para los cartageneros que puedan demostrar que tienen gran conocimiento de la ciudad.

En redes criticaron este tipo de sorteos - crédito @dumek_turbay/X

El mandatario local invitó a sus seguidores a estar pendientes de las historias que subirá en Instagram, las cuales serán preguntas y “quién responda primero, cada una de las ocho preguntas de cultura general de Cartagena se llevará su camiseta”.

Sobre los requisitos para participar de la temática, Turbay reveló que serán ocho preguntas, que solo la primera respuesta correcta ganará y que no se aceptarán respuestas por parte de perfiles empresariales o cuentas que no sean administradas por un ciudadano cartagenero.

Sobre los ganadores, Dumek Turbay indicó que estos serán revelados el jueves 10 de octubre por medio de un live que llevará a cabo en esa misma red social.

Lejos de generar comentarios positivos, esta estrategia de Turbay generó malestar en la ciudadanía de la capital de Bolívar, puesto que gran parte de los comentarios era de usuarios que le pedían al alcalde priorizar la resolución de problemáticas que existen en Cartagena.

“Alcalde, la alcaldía no es para andar pensando todo el día en fútbol. Cartagena necesita un administrador concentrado 24/7 en la ciudad que bastantes cosas por hacer tiene”, “La delincuencia mal, las promesas sin cumplir y el alcalde en modo influencer, no puede ser” o “Alcalde, y el dinero de las camisetas sale de los impuestos me imagino, deje de invertir en cosas que no se necesitan”, fueron algunos de los comentarios.

Turbay tiene una problemática con los vendedores de Bazurto

Comerciantes de Bazurto le propusieron soluciones a Turbay - crédito @dumek_turbay/X

De acuerdo con el último reporte del Dane sobre la tasa de desempleo en Cartagena, el 12,2% de los ciudadanos no tiene una labor fija, lo que representó un aumento del 1,8% en comparación con el año anterior; a pesar de esto y de que se estima de que más de 50% de los cartageneros vive de la informalidad, Dumek Turbay sigue sin pronunciarse sobre la reubicación que deberán tener los comerciantes en el mercado de Bazurto.

Cabe recordar que, la Gerencia de Espacio y Movilidad (GEPM) retiró a estos vendedores y los invitó a ubicarse en las zonas de los andenes; sin embargo, desde la alcaldía no hay respuestas sobre lo que pasará con la central de abastos más concurrida de la ciudad.

En diálogo con El Universal, Deivis Navarro Fuentes, coordinador de los vendedores informales, indicó que están buscando tener un diálogo con Turbay en el que se permita que ellos tengan garantías de seguir con su actividad económica.

“Nosotros queremos hacerle un llamado al alcalde Dumek Turbay a sentarnos para llegar a una conciliación concertada, sin atropellos. Si desde el distrito buscan una reubicación, queremos que sea igual o mejor al lugar en el que estamos. No queremos un lugar en el que se mueran nuestros negocios y nuestras familias de hambre. Queremos que nuestros negocios sean formales, si me preguntan que si hoy quiero estar en Bazurto, la realidad es que no. Quisiera estar en un sitio digno y cómodo en el que el cliente se sienta a gusto”.