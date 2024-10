Polilla tuvo un sueño con la gorda Fabiola que también estuvo Jorge Enrique Abello: esto respondió el actor

El actor Jorge Enrique Abello apareció en un sueño de ‘Polilla’ - crédito @diaadiacaracoltv/TikTok - @jeabello/Instagram

Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, regresó a la televisión luego de la pérdida de su esposa, la humorista Fabiola Emilia Posada, conocida como ‘la gorda’ Fabiola, que falleció el 19 de septiembre de 2024. Durante su ausencia, el comediante bogotano se alejó de las cámaras para procesar su duelo.

El lunes 7 de octubre, el humorista que trabaja en Sábados felices participó en una misa en honor a su esposa en el programa matutino Día a día, de Caracol Televisión, donde compartió recuerdos y reveló detalles de sueños que ha tenido con ella desde su partida.

En sus declaraciones en el programa, Polanía contó que ha soñado tres veces con la Gorda Fabiola. En el primer sueño, la samaria se encontraba en la Clínica Colombia, donde estuvo internada, y desde la ventana los saludaba; entonces él decidió subir a verla, pero a pesar de que un médico le advirtió que no subiera al piso donde ella estaba, el comediante bogotano desobedeció y al llegar a la habitación, no la encontró.

“Ella me saluda con la mano y yo levanto la mano y también la saludo (...) Yo voy a entrar y el médico no me deja... Pero yo no hago caso y me entró a la habitación. Ya no la encuentro y en eso el médico me dice: ‘Sí ve, yo le dije que no entrara’”, reveló el comediante.

En el segundo sueño, también en la clínica, Fabiola le pidió que la abrazara y le susurrara cuánto la amaba, lo que él hizo con ternura: “Estaba acostada con su pijamita azul y me dice: ‘abrázame’. Yo la abrazo y ella me susurra al oído: ‘Dime que me amas, dime que me amas, por favor’”, relató Nelson Polanía.

El tercer sueño fue en las instalaciones de Caracol Televisión. En este sueño, Fabiola se mostraba nerviosa por tener que actuar junto a la actriz Vicky Hernández y vestida como empleada de servicio, le confesó a su esposo su inseguridad, a pesar de conocer sus habilidades: “Otro sueño fue aquí en el Canal Caracol, en la cafetería del segundo piso, ese fue casi toda una escena. Estaba vestida muy linda, estaba muy hermosa maquillada, hermosa como siempre, así con su pelo blanco vestida de empleada del servicio y me dice estoy muy nerviosa porque voy a hacer una novela, estoy muy nerviosa porque me toca actuar con Vicky Hernández y me dice: ‘es una señora actriz’ y yo le digo: ‘tranquila mi amor, tú aparte de contar chistes y todo, tú sabes que tú eres una excelente actriz, tienes la letra prendida’.

Durante el sueño, también apareció el actor Jorge Enrique Abello, a quien Fabiola insistió en que Polanía saludara: “Empezamos a bajar las escaleras (...) nos detuvimos ahí en la zona donde se parchan todos los actores (...) la gente pasaba y como que nos miraba, pero normal cuando de un momento a otro me dice: ‘mira quién está allá’ y volteó a mirar y era Jorge Enrique Abello. Me dice: ‘llámalo’ y le dije: ‘no, está hablando por celular’ y me dijo: ‘llámalo’.

Sin embargo, cuando Polanía se giró para ver a su esposa, ella ya no estaba: “Él se acerca y me dice: ‘Polilla, ¿cómo vas Poli?’. Y me abraza. Cuando volteo, Fabiola ya no está, se esfumó y empiezo a buscarla, le digo a Jorge que yo estaba hablando con ella y él me dice: ‘Tranquilo, yo te entiendo’. Y me abraza y empiezo a llorar desconsolado (...) Me despierto agitado y estaba llorando también y mi hijo estaba conmigo, es como dormimos juntos, mi hijo me dijo: ‘papá estás llorando’ y le conté la historia, ese fue el sueño que tuve ayer”.

Este último sueño sorprendió a los presentadores del programa matutino, quienes le dijeron a Polilla que el actor había estrenado un libro recientemente acerca del duelo: “Jorge lanzó La despedida este fin de semana, me hiciste erizar con esa historia, es un libro sobre el duelo”, expresó Carolina Soto a lo que Nelson afirmó con cara de sorpresa: “¿Me están hablando en serio? No lo puedo creer, juepucha”, dijo con lágrimas.

Jorge Enrique Abello compartió unas palabras para el comediante a través de sus redes sociales afirmando que había visto la entrevista y que se logró comunicar con él: “A todos los que me escribieron hoy, gracias. Esta noche ya pudimos hablar con mi querido Polilla”.

El nuevo libro del actor es una colaboración a su colega Raúl Ocampo, novio de la fallecida actriz Alejandra Villafañe, y está disponible: “En esta experiencia que llamamos vida, según nuestro entendimiento naceremos y moriremos muchas muchas veces dentro de la misma. Este proyecto que se manifiesta en forma de libro es un renacer, un homenaje y una honra a la vida y al amor que eternamente quedará impreso en nuestros corazones. Gracias a todas las personas que sumaron su esfuerzo para que esta historia de amor, lucha y eternidad hoy pueda estar en las manos de todo aquel que más allá de querer saber qué pasó, quiera también encontrar otras voces que han caminado por el duelo, la frustración y la incertidumbre”, fueron las palabras que compartieron Ocampo y Abello sobre su obra literaria.

Los internautas comentaron que el sueño de Polilla no fue una casualidad y que debería leer el escrito de los actores que habla sobre el duelo: “doña Vicky Hernández, siempre hay señales nosotros muchísimas veces pasamos por alto esas señales”; “Esa fue la despedida que no tuvo tiempo”; “ella en su sueño llegó a decirle que tiene que leer el libro de Jorge Enrique”; “Ella le dijo que llamara a Jorge Enrique, es probable que fuera una señal para que Polilla leyera el libro ya que es sobre el duelo 🥰”; “Fabiolita le muestra a Jorge Enrique, para que lea el libro de él para que le ayude a llevar el duelo🥹🙏🏻🌹💘”; “El último sueño es una señal que ella te dio. Léete el libro de Jorge Enrique, te ayudará a vivir esta etapa de una manera más consciente y liviana”.