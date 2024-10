Esta es la forma en la que Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas dividen los gastos de su casa: “Él paga todo”

Inés María Zabaraín destapó cómo funcionan los gastos en su hogar junto a Jorge Alfredo Vargas - crédito @inesmariazabarain/Instagram

Inés María Zabaraín causó controversia al confesar cómo han funcionado las finanzas en sus 28 años de matrimonio con Jorge Alfredo Vargas, pues dejó saber que ambos acordaron desde un inició seguir una tradición familiar con la que ella fue educada. “El paga todo, y punto”, dijo.

Según la presentadora de Noticias RCN que conserva su cargo pese al revolcón que sufrió el sistema informativo de ese canal, contó que la criaron con la norma de que el hombre era quien debía asumir las responsabilidades económicas de la casa y la pareja, razón por la que su esposo, el también locutor de Blu Radio, debe seguir esta premisa. “Así me educaron, a la antigua”, añadió.

La periodista samaria aclaró que aunque ambos trabajan y cuentan con exitosas carreras en la televisión, ella no mezcla lo que devenga con los ingresos de Jorge Alfredo, pues él tiene presente la norma que debe seguir en cuanto a los gastos de la familia.

Inés María Zabaraín contó que por una tradición familiar Jorge Alfredo Vargas es quien asume los gastos de la casa - crédito @inesmariazabarain/Instagram

La presentadora estuvo como invitada al pódcast Menopáusicas y qué en donde conversó con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, , la presentadora manifestó que tener el mismo oficio que su esposo no ha sido un obstáculo en su relación, principalmente porque cada uno tiene un trabajo diferente.

Durante uno de los fragmentos de la entrevista, acerca del manejo del dinero en la pareja, Zabaraín compartió que ese tema no causa conflicto entre ella y Vargas, pues ambos fueron educados de la misma manera.

“En mi casa mi papá mantiene a mi mamá, así me educaron y así me casé. Así empezó todo. No tenemos bolsa común. Jorge Alfredo paga casi todo. Eso es educación de antes”, relató sobre el rol que asumió Jorge Alfredo al casarse con ella.

Asimismo la periodista afirmó que para ella es vital el hecho de sentirse con libertad financiera y no depender de nadie para darse sus gustos. Entre risas manifestó que no entiende las dinámicas de las parejas ahora, en las que cada uno paga lo de cada uno.

“Los dos tenemos trabajo, los dos tenemos hijos, entonces de pronto, yo hago el mercado. Nunca hemos tenido problemas con eso, por eso, porque siempre quedó claro: Alfredo paga”, reiteró.

Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas llevan 28 años de casados y tienen tres hijos - crédito @inesmariazabarain/Instagram

Por último, Zabarín resaltó que su dinero lo ahorra y lo comparte, por ejemplo, para hacer algún viaje de vacaciones familiar. “Es la importancia de querer lo mismo y de haber sido educados igual. Él también tenía un papá que trabajaba y mantenía a la mamá, ella después empezó a trabajar, pero eran otros tiempos”, concluyó.

Inés María Zabaraín ya piensa en su retiro

Si bien la presentadora nacida en Santa Marta es una de las caras que cuenta con mayor credibilidad en el mundo de las noticas en Colombia, y ha estado en frente de importantes informativos, a sus 55 años de edad, la esposa de Jorge Alfredo Vargas ya contempla su jubilación e incluso tiene claro dónde pasará sus días de descanso cuando se retire de las pantallas.

Juan Eduardo Jaramillo se pensionaría y varias presentadoras de Noticias RCN saldrían del informativo - crédito @jaramillojuaneduardo/Instagram

“Me quedan dos años por ley, pero no me preocupo, no me voy a deprimir. Y creo que tengo que pensar en qué quiero hacer después de pensionarme. Por ejemplo, un pódcast, si quieren invítenme más aquí”, comentó la periodista en el mismo pódcast.

Sin embargo, compartió que no está preocupada ni deprimida por el cambio que se avecina. “Qué te digo yo, pues uno se pensiona y uno tiene una edad de pensión, y hay que ver cómo se dan las cosas. Yo no me veo en la playa e instalada en el mecedor, pero no quiero seguir en el mismo ritmo”, afirmó la presentadora, que lleva tres décadas trabajando de lunes a viernes en el estudio.

Zabaraín también habló sobre sus intenciones de continuar trabajando, pero a un ritmo más relajado. “Creo que sí tengo que empezar en algo, que sea a mi ritmo. Es que esto es una esclavitud, tú tienes que estar de lunes a viernes en el estudio y a determinada hora y llevo 30 años así”, explicó, sugiriendo la posibilidad de involucrarse en proyectos como un pódcast. Durante la charla, mencionó que, aunque se pensionará joven, aún se siente con energía para seguir activa profesionalmente, pero en un entorno que le permita trabajar desde cualquier lugar, idealmente cerca del mar.