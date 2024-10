⁠Conductor de camión hizo un storytime sobre el aterrador intento de atraco del que logró escapar en el Magdalena

A pesar de solicitar acompañamiento de la Policía para terminar el viaje, jamás se presentó - crédito montaje realizado con imágenes de @ColombiaOscura / X y pngimg.es

La falta de garantías en carretera fue una de las razones que, junto al aumento en los precios del Diesel, provocó el paro camionero de septiembre, que durante seis días paralizó el país.

Sin embargo, poco parece haber mejorado en materia de seguridad, y así lo dio a entender uno de los integrantes del gremio, tras ser víctima de los llamados piratas de tierra en el departamento del Magdalena.

“Les voy a contar algo que me pasó el domingo 6 de octubre, sobre las 5:10, dentro de Plato, Magdalena. Me hicieron un atentado, me jodieron el brazo y me rompieron el carro. Resulta y pasa que en la tirilla del peaje hay algo que dicen que le están cobrando a uno 500 pesos de más, por seguridad vial ¿pero qué seguridad vial nos están cobrando a nosotros los conductores?”, cuestionó, con un vidrio roto y varias cortaduras en su antebrazo izquierdo.

Su brazo izquierdo y uno d elos vidrios laterales resultaron afectados - crédito @ColombiaOscura / X

Y es que, en total, “se fueron 9 puntos en dos heridas, casi seis puntos la primera herida en el brazo, entonces, me pregunto ¿qué es loque estamos pagando en los peajes? ¿qué seguridad nos están brindando? No tenemos garantías”.

Aún con su mercancía, decidió continuar la ruta, pero no sin antes compartir su intento de atraco a modo de storytime en las redes sociales. Y es que, incluso, habiendo solicitado acompañamiento de la Policía, la institución jamás llegó a presentarse, con todo y la denuncia por hurto que interpuso:

“Comparto las fotos de los daños, las heridas que me hizo la gente de Plato por robarme. Siento una impotencia ni la hijueput@#%$, porque uno va a buscar la Policía y la Policía no está por ningún lado. Se solicitó acompañamiento y ellos por ningún lado, esta sería la hora en la que yo seguiría esperando que llegaran”.

A pesar de solicitar acompañamiento de las autoridades, estas nunca se presentaron - crédito @ColombiaOscura / X

Fue otro miembro del gremio camionero el que decidió seguirle la pista hasta que realizara su entrega: “Le agradezco a un compañerito que me hizo el favor de echarme agua oxigenada, estuvo pendiente de mí y me va a hacer acompañamiento hasta El Difícil”.

Pero con todo y que no lograron concretar el robo y su historia terminó con un gesto de solidaridad entre compañeros, lamentó lo ocurrido y se mostró en desacuerdo con el cobro por “seguridad”, cuando, es un hecho, que no pueden garantizarla.

“Da tristeza ver como cada día se daña más el transporte. No tenemos seguridad en las vías, no podemos trasnochar, no podemos estar seguros. Da tristeza ver que ya no es como antes, salir tranquilo a rebuscar el pan de cada día porque se termina en estas circunstancias. Da mucha rabia”.

Más “piratas terrestres” fueron grabados haciendo de las suyas en plena avenida Boyacá, en Bogotá:

Así se atraviesan delincuentes en las carreteras de ingreso y salida de Bogotá - crédito @SrBacca/X

En agosto, un video difundido en redes sociales sobre cómo un grupo de asaltantes se atravesaba en la vía Bogotá-La Vega para forzar a los vehículos a detenerse y así robar a los conductores se hizo viral. Las imágenes exhibían la agresividad con la que los delincuentes interrumpían el paso de automóviles y camiones que circulan a alta velocidad, obligándolos a frenar abruptamente, lo que no solo pone en riesgo la vida de los conductores, también incrementa la posibilidad de accidentes viales. Un usuario de X (anteriormente Twitter) manifestó en redes sociales: “Ayúdenle a los motociclistas, los de los carros bien pueden pasarle por encima a esas cucarachas (sic)”.

Para entonces, las autoridades ya habían recibido denuncias sobre robos en las cercanías de la capital, algo que continúa ocurriendo, según los testimonios recientes de camioneros que circulan por la avenida Boyacá, en el sector de El Uval, Usme. Informaron que delincuentes interceptan los vehículos de carga para robar tanto parte de las mercancías como las pertenencias personales de los conductores.

Los presuntos delincuentes aprovechan la noche para asaltar conductores - crédito Google Maps y @SrBacca/X

“Camioneros denuncian que un grupo de delincuentes se está atravesando en horas de la noche, en la av. Boyacá, en el sector del Uval, loc/Usme. Para robarlos, tanto parte de sus cargas, cosas que se pueden llevar y sus objetos personales”, señala una de las denuncias compartidas por los afectados.

Los asaltos se están produciendo, principalmente, durante la noche, aprovechando la escasa presencia de las autoridades y la oscuridad. De ahí que miembros del gremio camionero hayan expresado su preocupación por la creciente inseguridad en la zona, y han exigido medidas urgentes por parte de las autoridades. Algunos usuarios en redes sociales han sugerido que los responsables de los hurtos podrían ser residentes extranjeros, aunque las investigaciones están a cargo de las fuerzas del orden.