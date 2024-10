Político uribista arreció contra Gustavo Petro, tras confirmarse triple masacre en Colombia “La Paz Total es un verdadero fiasco”

La reciente ola de masacres en Colombia tiene en la mira al presidente Gustavo Petro y su política de Paz Total - crédito Jesús Avilés/Infobae

La escalada de violencia registrada entre el viernes 4 y domingo 6 de octubre en el país, en el que se reportó la muerte de 12 personas, entre ellas tres menores de edad, generó una ola de indignación en las redes sociales. Y convirtió en tendencia el #NosEstánMatando, que era utilizado por los sectores alternativos, afines al gobierno de Gustavo Petro, durante el mandato de Iván Duque; por lo que parece que se invirtieron los papeles y quienes protestan, ahora, son otros.

El caso más impactante se reportó en Simitarra (Santander), cuando las autoridades dieron cuenta del asesinato de niños entre los 12 y los 16 años; ultimados en la madrugada al interior de una vivienda del barrio Villanueva, en el corregimiento de Puerto Olaya; aunque versiones de prensa indican que uno de ellos fue hallado fuera del inmueble, en un caso que causó luto en dos de las familias de la zona. Se habla de la incursión de ocho hombres en esta zona del oriente nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, en la noche del sábado 5 de octubre, se registró un triple homicidio en la zona rural de La Victoria (Valle del Cauca), sector de Arrayanes. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer, que fueron ultimadas por hombres armados que llegaron al lugar y dispararon contra estos sujetos, que murieron de forma instantánea. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aún no se ha pronunciado en sus canales de comunicación oficiales al respecto.

Las masacres en Colombia han tenido un notable incremento durante el 2024, según cifras de Indepaz - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Antes, el viernes 4 de octubre, dos hechos sacudieron a Norte de Santander: en la Playa de Belén y Ábrego, con seis víctimas mortales; en el primer municipio, tres personas resultaron muertas en la cancha de fútbol de la vereda Aratoque, en tanto que, en el segundo, también fueron asesinados tres hombres en la vereda Las Rosas del corregimiento Capitán Largo. De esta forma, el fin de semana se convirtió en uno de los más violentos en lo que va del 2024.

“La paz total es un completo fracaso”

Estos crímenes, reportados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ya registra 54 masacres solo en el presente año, además de 139 líderes sociales asesinados y 23 firmantes del acuerdo de paz con las extintas Farc, causaron una serie de comentarios en contra. Entre ellos, el del concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, que en sus redes sociales se destapó con duros señalamientos hacia el jefe de Estado; pero también contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Tres masacres con nueve víctimas en las últimas 24 horas en Colombia, tres de esas víctimas menores de edad. El presidente Petro en silencio y el ministro Velásquez mirando para otro lado. La Paz Total es un completo fiasco”, apuntó Briceño, en relación con esta serie de hechos, aunque le faltó la reportada en suelo vallecaucano. Con todo y ello, Briceño, que se ha convertido en especialista en revelar escándalos del Ejecutivo, no ocultó su enojo ante esta arremetida.

Con esta publicación, el concejal Daniel Briceño se mostró indignado por el incremento de las masacres en Colombia - crédito @danielbricen/X

Pero Briceño no fue el único que se despachó en contra del primer mandatario y su política de negociación con los grupos armados, que no ha mostrado avances significativos; pues las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se suspendieron, además de otras como el antiguo Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, no han progresado de manera constante. Otras, en tanto, como la del Clan del Golfo, aún están en etapa inicial.

También lo hicieron senadoras de la misma colectividad, como María Fernanda Cabal, que hizo fuertes cuestionamientos. “Gracias a Petro y los aliados de la criminalidad vamos masacre en masacre. ¿Dónde están los que decían #NosEstánMatando?”, expresó la congresista, que ya empezó a moverse como posible precandidata presidencial, de cara a los comicios de mayo del 2026.