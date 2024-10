Papá de Los Patojos tomó radical decisión de irse de su casa para comenzar de nuevo: “Todo se acabó”

Gildardo Ortiz, papá de Los Patojos se fue de la casa para evitar las duras críticas en redes sociales - crédito @los_patojos/Instagram

El 26 de agosto, las redes sociales se conmocionaron cuando los creadores de contenido conocidos como Los Patojos anunciaron el fallecimiento de Yeni Ariza, madre de los influencers.

Aunque al inicio los campesinos recibieron el apoyo y cariño de las personas, algunos internautas los empezaron a acusarlos de querer ganar fama y seguidores a raíz de la muerte de mamá y esposa de los Ortiz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gildardo Ortiz, padre de los Patojos, anunció a través de un video en Tiktok su decisión de alejarse de las redes sociales y de su hogar, decisión que surge tras las críticas recibidas desde el fallecimiento de su esposa, a pesar de haber declarado en varias ocasiones que no hay malas intenciones de su parte.

El hijo mayor de los influenciadores confesó que las críticas han sido duras, razón por la que el padre decidió alejarse de las redes sociales - crédito @lospatojoshumor / TikTok

“Sí, familia, me voy de la casa... No ha sido fácil lo que ha pasado, ya ustedes lo saben. Me voy a alejar un poco de las críticas de la gente, de ese constante juicio que uno recibe todo el tiempo. Por eso, he tomado la decisión de irme y distraerme un poco”, expresó.

El menor de los hermanos también apareció en el video para confesar que se retirará de las redes sociales por un tiempo: “Yo también me voy, voy a acompañar a mi papá, no lo voy a dejar solo. Dios quiera que nos volvamos a reunir pronto”.

En un fragmento del video, se ve al padre y al menor de Los Patojos caminando hacia la terminal de transporte, y en un emotivo momento se despiden mientras se suben al bus. Naren Alexander, el hermano mayor del grupo de creadores de contenido, confesó que la ausencia de su padre ha sido dura, ya que aún están asimilando la muerte de su madre.

“Ellos se fueron; no es nada fácil lo que estamos pasando. Es una decisión que tomaron, y me toca respetarla para apoyarnos entre nosotros. La verdad es que todos estamos a la expectativa de qué va a pasar. No ha sido fácil enfrentar las críticas, y no sé cómo más respaldarlos”, expresó Naren.

El joven influencer aseguró que nunca habían considerado pasar por una situación en la que tuvieran que separarse; además, explicó que su madre era quien mantenía unida a la familia: “La verdad, nunca pensamos que pasaríamos por una situación así. Mi mamá era la persona que mantenía unido al equipo; ella siempre estaba ahí para nosotros. No sé qué pase de ahora en adelante, pero quiero cumplir el sueño de mi mamá y el de todos... Lo más importante es dejar en alto su nombre”.

Naren confesó que su madre era la que los mantenía unidos - crédito Instagram

El video, que ya cuenta con más de 25 mil “me gusta”, también ha desatado una ola de reacciones con opiniones divididas entre los internautas; algunos aseguran que las críticas han sido duras, mientras que otros aún los señalan de aprovecharse de la muerte de Yeni Ariza.

“Claro, no puede con la culpa”, “La conciencia no lo dejará, Dios lo acusará hasta que hable; si no es así, entonces le dará tranquilidad”, “No son críticas, es la realidad porque no se le ve nada de tristeza”, “Que juzgue Dios, nosotros no tenemos derecho a decir nada”, “Los remordimientos los están atormentando”, “Ellos son unos guerreros”, fueron algunas de las reacciones.

La carta que dejó la madre a Los Patojos

El 11 de septiembre, unas semanas después de la muerte de Yeni Ariza, los creadores de contenido volvieron a sus redes sociales y revelaron el contenido de una carta que, según ellos, les dejó escrita su madre antes de morir, en la que les pedía que siguieran luchando.

“Muchos se han preguntado qué va a pasar con nuestro proyecto de hacer videos, si vamos a seguir o no, y aquí está la respuesta. La va a leer mi hermano, y la que nos dejó eso fue mi mamá, así que esa es la decisión que se va a tomar”, dijo Naren.

Los creadores de contenido aseguraron que su madre le dio luz verde para seguir haciendo contenido en redes - crédito @Don Gildardo y Familia/ Facebook

El menor de Los Patojos fue quien leyó la carta; él aseguró que lo que dejó escrito su madre los orienta para saber qué destino tomar con el proyecto, además de confesar que la ausencia de Yeni ha sido difícil de asimilar, por lo que se mantendrán unidos como parte de su legado.

“Las palabras que ella nos dejó escritas son muy claras y se las voy a leer a todos ustedes: ‘Sigan con sus sueños, luchen por salir adelante. Los quiero mucho. Atentamente, Yeni’. Esas fueron las palabras que ella nos dejó, y nosotros vamos a hacerles honor y seremos fuertes, porque no ha sido fácil sentir la ausencia de mi mamá, pero queremos cumplir el sueño familiar”, explicaron.

El hermano mayor de ‘Los Patojos’ confesó que después de que su padre se fuera de la casa, no sabe que va a pasar con el proyecto - crédito @los_patojos/Instagram

Con esa carta compartida hace unas semanas, los creadores de contenido anunciaron que, por petición de su madre, seguirían haciendo videos e interactuando en redes sociales, ya que en varias oportunidades han confesado que ella era una de las más interesadas en el proyecto.

Sin embargo, con la nueva decisión tomada por el papá de Los Patojos, no se conoce si ese deseo sigue en pie, pues Naren Alexander explicó que sin su hermano y sin su padre las cosas pueden cambiar.