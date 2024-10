Marilyn Patiño reveló que está esperando su tercer hijo: ¿Qué se sabe del padre?

La actriz lo dio a conocer a través de un video en redes sociales en el que aparece junto a sus dos hijos - crédito @marilynpatino1/IG

Marilyn Patiño es una reconocida actriz colombiana que decidió emprender rumbo a Estados Unidos, después de que se conociera la muerte del padre de sus dos hijos.

A través de sus redes sociales, Marilyn compartió con sus seguidores el proceso que enfrentó en los últimos meses, con publicaciones sobre su nuevo estilo de vida y las necesidades con las que llegó a su nuevo destino.

Sin embargo, se había mantenido al margen de revelar contenido sobre su vida privada hasta el lunes 7 de octubre, cuando reveló un video de su avanzado estado de gestación. En el clip, Marilyn aparece sentada en un sofá con todo el fondo de color blanco junto a sus dos primeros hijosa y en una entretenida actividad madre e hijos.

Por otro lado, la actriz caleña agregó un corto texto en el que indica que ha estado trabajando duro para darles el bienestar a sus hijos: “Cuando alguien que no tiene hijos ni embarazo, dice que está cansado”, dijo entre risas.

Posteriormente, agregó que no tiene derecho a sentirse cansada ningún día de la semana, en la leyenda que acompaña la publicación, mientras se pone de pie y realiza un baile con los dos pequeños que la han acompañado en este viaje llamado vida.

La actriz también habló sobre su embarazo en el programa Buen día, Colombia del Canal RCN, en el que entregó más detalles del proceso de gestación del que dijo se enteró mientras estaba en su casa. Aseguró que sus dos hijos han estado atentos a los cuidados de su barriguita, y agregó que ya no hay dolor por la muerte de padre de sus hijos.

“Estoy aquí en Estados Unidos ya no hay dolor, ya no hay más lágrimas, hemos lidiado con la muerte de su papá, pero estamos aquí viviendo otro proceso”, puntualizó la actriz. En medio de la conversación que sostuvo con el medio antes citado, cuando llegó al país en el que reside actualmente pensó que las cosas no se iban a dar y sería un reto más, pero ocurrió todo lo contrario.

Señaló, además, que al llegar a los Estados Unidos conoció personas que se convirtieron en una familia para ella que le han tendido la mano cuando más lo necesitó. Y dijo: “He visto los milagros de Dios, me han acompañado y me siento bendecida”.

Qué pasó por su cabeza al enterarse de su embarazo

De acuerdo con la charla de Patiño, inicialmente pasó por su cabeza el no traer a su hijo a este mundo y pensó en abortar, convirtiéndose como ella dice “en una asesina” al arrebatarle la vida a un ser que aún no ve la luz. Fue en ese momento en el que personas cercanas a su círculo social le recomendaron no tenerlo, pero confrontó a Dios y tomó la mejor decisión.

“El pecado que no se ve tiende a justificarse, pero el pecado de no tener un hijo es una carga de culpa que quería ocultar. ¿Cómo se esconde? No teniéndolo. Sin embargo, no quería convertirme en una asesina. Hablé con Dios y le dije: ‘Tú ayudas a todo el mundo, pero a mí me tienes al borde del fuego’. Aun así, tranquilo papá. No quería compartir el infierno con personas que han asesinado o son ladrones”, haciendo referencia a que incluso, en la iglesia cristiana a la que pertenece la acusaron de pecadora si traía al bebé a la vida.

Sobre el padre de su tercer bebé

La actriz de La sucursal del cielo dio a entender en conversación con el matutino del Canal RCN, que el nombre del padre de su hijo está plasmado en el libro que presentó a inicios de octubre y que lleva por nombre Me quiero morir.