De héroes a villanos: la cruda confesión de Ányelo Palacios sobre la Policía Nacional plasmada en un libro

Ányelo Palacios, un hombre que soñó con ser médico, decidió seguir un camino inesperado en la Policía Nacional que lo llevó a ser víctima de una red de corrupción, violencia y prostitución dentro de la institución - crédito Ányelo Palacios/Facebook

En una historia cargada de valentía, corrupción y peligro, el libro La vida de Ányelo Palacios: un anillo más de la comunidad explora la agitada trayectoria del excapitán Ányelo Palacios, que fue parte de la Policía Nacional de Colombia. Escrito en colaboración con el escritor Milton Valderrama y el abogado Johanny Parra, este relato revela los grandes desafíos que el funcionario afrontó, desde su difícil niñez hasta su lucha contra la corrupción dentro de la institución, al exponer una red de prostitución masculina dentro de la fuerza pública, conocida como la ‘Comunidad del Anillo’. Los autores compartieron detalles de la obra en una entrevista con Infobae Colombia.

Ányelo Palacios nació en el seno de una familia humilde, marcada por la violencia doméstica y la ausencia de un padre alcohólico. Creció en un ambiente adverso, y su infancia difícil moldeó sus decisiones futuras de manera determinante.

A pesar de su sueño inicial de convertirse en médico, Palacios optó por un camino diferente tras el consejo de su hermana: se enroló en la Policía Nacional de Colombia, ingresando a la prestigiosa Escuela de Formación de Oficiales Francisco Pablo de Santander; sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo pronto se transformó en una serie de abusos que marcarían su vida para siempre.

Portada del libro "La vida de Ányelo Palacios: un anillo más de la comunidad", coescrito por Milton Valderrama, Johanny Parra y protagonizado por el capitán Ányelo Palacios de la Polícia Nacional - crédito Cortesía/Prensa Ányelo Palacios

En su etapa como oficial, el uniformado se vio inmerso en un entramado de corrupción y acoso sexual. En su libro, los autores narran cómo Palacios fue testigo y víctima de la ‘Comunidad del Anillo’, una red de prostitución masculina dentro de la Policía, en la que cadetes eran ofrecidos a altos mandos y políticos. El coronel Jerson Jair Castellanos, figura prominente en la institución y jefe de seguridad del Congreso, fue señalado por Palacios como el principal operador de esta red.

Palacios grabó en 2014 al entonces viceministro del Interior Carlos Ferro en una conversación sexual que tuvo lugar en su vehículo. Esta grabación, que puso en evidencia la existencia de la red, condujo a la renuncia del general Rodolfo Palomino, entonces director de la Policía Nacional. El libro describe la manera en que Palacios, tras esta revelación, se convirtió en un blanco para aquellos que querían acallar su voz, enfrentando intentos de asesinato y amenazas constantes, detalles que se encontraran en el libro.

Un engranaje importante: este fue el pie para que iniciar a contar esta historia

En declaraciones a Infobae Colombia, el equipo detrás de la publicación detalló las dificultades enfrentadas para hacer pública esta historia.

“Lo primero fue escuchar a Ányelo durante más de seis horas de grabación; fueron momentos realmente impactantes para todo el equipo”, afirmó el abogado, al recordar cómo el relato detallado de Palacios afectó a todos los involucrados y que esto dio pide para seguir con la escritura del libro.

A través de su relato, Ányelo Palacios busca inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos - crédito Cortesía/Prensa Ányelo Palacios

Palacios, que fue removido de su cargo, compartió durante esas horas de grabación sus experiencias dentro de la Policía Nacional, como la revelación de la red de prostitución, así como los desafíos que enfrentó tras hacer sus denuncias. También habló sobre sus esfuerzos por salir del país y sus aspiraciones, que curiosamente están orientadas hacia una carrera dentro de la institución.

Tanto los autores del libro como el mismo Palacios enfatizaron que sus acusaciones no estaban dirigidas contra la Policía en general, sino contra la red y los individuos involucrados. Además, destacaron que el amor del protagonista de esta historia por la institución es más fuerte que todas las adversidades que enfrentó.

“Para nosotros, el aval fue pleno de simplemente salir a contar al mundo lo que ya sabían las autoridades”, mencionó el abogado de Palacios, al indicar la esperanza de llevar la historia de Ányelo a la pantalla grande. Sin embargo, también hubo dificultades en la distribución del libro: “Curiosamente, llevamos una semana en la que Amazon no permite comprar el libro en Colombia, pero está disponible en la plataforma Lulu para nuestro país (Colombia)”.

El equipo se encontraba en una oficina en Florida recopilando la información cuando, según el abogado, tuvieron que hacer pausas frecuentes para procesar las revelaciones del excapitán. “Nos tocaba frenar porque tanto el capitán como todo el equipo se sentía muy impactado al escuchar todo lo que manifestaba el capitán Ányelo, a quien de cariño llamamos ‘el capi’”, explicó.

La revelación de una red de prostitución masculina dentro de la Policía, conocida como la ‘Comunidad del Anillo’, es el eje central del libro de Ányelo Palacios - crédito Cortesía/Prensa Ányelo Palacios

Estas revelaciones forman parte del libro recientemente publicado, donde se documenta la valentía de Palacios al sacar a la luz una de las redes de corrupción más grandes dentro de la fuerza pública colombiana, un testimonio que expone las luchas personales del excapitán por la justicia y la verdad.

“Yo actué con justicia en el menor tiempo posible, porque ya he esperado muchos años y no he visto el resultado que quiero ver, que es mostrarle a Colombia y al mundo entero que soy inocente, y por eso es que nace también este hermoso libro”, le afirmó Ányelo a Infobae Colombia.

Estas fueron las manos que le dieron vida al relato de Ányelo Palacios

El principal autor del libro, Milton Valderrama, es un destacado asesor en inversiones inmobiliarias en Florida y Colombia, así como un reconocido conferecista internacional. En sus propias palabras, “la escritura es una forma de conectar con los demás y de compartir experiencias que puedan motivar a otros a superar sus obstáculos”. Su primer libro, titulado La jaula del miedo, aborda su vida personal y las lecciones aprendidas, donde comparte que “la clave para triunfar y ser feliz radica en evitar los apegos y eliminar los miedos, utilizando al máximo el libre albedrío”.

En su segundo trabajo, Voces: 170 maneras de ver la vida, Valderrama presenta un compendio de ideas diarias que brindan consuelo y guía.

Milton Valderrama, principal autor del libro, enfatiza la importancia de contar esta historia de Ányelo Palacios - crédito @miltonvalderrama/Instagram

Con estos antecedentes, Valderrama sintió que estaba listo para narrar la historia de Ányelo Palacios. En su relato, busca inspirar a los lectores, al destacar que, aunque el libro trata sobre una “realidad cruda” de un policía que fue víctima de corrupción, también es un testimonio de la resiliencia que tuvo para enfrentar a grandes poderes sin cuestionar su capacidad de renacer, como el ‘ave fénix’”.

“Yo puedo entender un poco lo que el capitán Ányelo vivió en su depresión, al estar bajo esta red de corrupción que lo obligaba a permanecer silenciado”, afirmó Valderrama, que añadió que “la resiliencia del capitán es un ejemplo a seguir para muchas personas que enfrentan situaciones difíciles. Siempre hay alguien que tiene problemas más graves, pero siguen adelante”, mencionó para Infobae Colombia.

Valderrama también enfatizó su amor por las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia, al resaltar que “este no es un libro que ataque a la institución, sino que denuncia a aquellos que abusan de su poder y de los sueños de los colombianos que desean servir a su país”.

Por su parte, el abogado Johanny Parra, coautor del libro y defensor legal de Palacios, aporta su perspectiva. Con un enfoque en derecho administrativo y procesos migratorios, el defensor señala que “todo lo contenido en este libro está bajo el marco de la ley; no hay ficción ni verdades ocultas”. Su compromiso es claro: “facilitar el camino de los latinos en los Estados Unidos y asegurar que la voz de Ányelo Palacios se escuche”.

El abogado Johanny Parra, coautor y defensor legal de Palacios, asegura que todo el contenido del libro está bajo el marco de la ley - crédito @johannyparrarivera/Instagram

Ambos autores coinciden en que su obra no solo es un relato personal, sino una llamada a la reflexión sobre la corrupción y el abuso de poder, así como un homenaje a la fortaleza del ser humano en tiempos de adversidad.