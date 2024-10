María Fernanda Cabal se despachó contra la Paz Total por ataques del ELN: “Hay que acabar con diálogos inútiles”

María Fernanda Cabal criticó al Gobierno nacional por la ineficiencia de la Paz Total - crédito Natalia Pedraza/X

En horas de la mañana del 5 de octubre de 2024 se registró un nuevo ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar del municipio Hacarí, ubicado en el departamento de Norte de Santander.

Tras el hostigamiento hacia la milicia, el Comando de la Trigésima Brigada, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, emitió un comunicado confirmando los hechos ocurridos. Miembros del escuadrón del Batallón de Despliegue Rápido N.º 7 “fueron atacados por un francotirador, lo que dio inicio a un combate contra integrantes del grupo armado organizado ELN”.

Entre el fuego cruzado fue herido de gravedad el soldado profesional Óscar Flórez Pantoja, que recibió atención médica. Sin embargo, sucumbió ante las heridas recibidas en el enfrentamiento, luego de ser atacado por un francotirador del ELN.

Frente a este hecho, el Ejército expresó sus condolencias a la familia: “Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar. A pesar de los esfuerzos por realizar una evacuación aeromédica, los combates en la zona impidieron el aterrizaje de cualquier aeronave y falleció”, puntualizó la misiva.

Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló “rechazamos este cobarde ataque que atenta contra los Derechos Humanos, el DIH y los valores de justicia y paz que todos defendemos”.

La senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también rechazó en sus redes sociales los hechos registrados en el municipio de Hacarí, que dejó sin vida al uniformado Flórez Pantoja. Para la congresista, el principal responsable de las constantes arremetidas del grupo armado contra el Ejército Nacional de Colombia es el Gobierno comandado por el presidente, Gustavo Petro.

“Eso es insostenible. Los diálogos que llaman de paz solo han servido para fortalecer a los grupos terroristas”, se lee en la publicación en su cuenta de X.

Y aprovechó para criticar al Estado colombiano por su política de Paz Total y la permisividad con los grupos armados ilegales, que, en su opinión, han generado el aumento de la inseguridad en varias regiones del territorio nacional. A propósito, se fue en contra de las mesas de diálogo que se adelantan con otros grupos ilegales e hizo un llamado urgente a trabajar para impulsar las fuerzas armadas del país.

“Hay que recuperar la seguridad, acabar con diálogos inútiles y fortalecer como nunca a nuestra Fuerza Pública”, indicó.

Esta no es la primera vez que María Fernanda Cabal insta al Gobierno nacional a tomar acciones concretas para atender la inseguridad en Colombia. Aun cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, finalizó los diálogos con el ELN, a causa del atentado contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca, que dejó a tres soldados muertos y más de 30 heridos.

La solicitud al gobernante de los colombianos fue puntual: no volver a realizar más discursos de paz. “¿Cuántos muertos de la fuerza pública, cuántos secuestrados, cuántos asesinatos para calmar su capricho? No más discursos de “paz” con los terroristas. Su deber es el de proteger la vida de los colombianos, no contemplar criminales”, agregó, cuestionando la gestión de Petro.

Según consideraciones de la congresista, una de las principales opositoras de los diálogos de paz, los grupos armados ilegales se aprovechan de los beneficios que ofrece el Estado para adelantar conversaciones y seguir delinquiendo.

En ese sentido, calificó a la política de Paz Total de Gustavo Petro como la “Paz Cocal”, haciendo referencia a las incursiones en el narcotráfico de estructuras ilegales como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o el ELN.