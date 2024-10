Lady Noriega confesó que sufrió un aborto días después de su matrimonio: “Anhelaba que fuera una niña”

La actriz y cantante aseguró que perdió a su bebé porque estaba en una edad avanzada para ser madre - crédito @ladynoriega7 / Instagram

La reconocida actriz y cantante Lady Noriega confesó en medio de una entrevista con Eva Rey para el pódcast Desnudate con Eva que después de casarse en 2014 con el cirujano estético Rodolfo Chaparro, a solo días después de su luna de miel, noto que estaba embarazada.

Sin embargo, confesó que por varios episodios y fuertes emociones que vivió en el momento, ella y su esposo no pudieron convertirse en padres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Yo quedé en embarazo, pero lo que pasa es que éramos grandecitos, yo me casé de 40 y él de 43 años y cuando regresamos de la luna de miel y de un paseo maravilloso, llegué embarazada, llegué preñada de la luna de miel, pero perdí el bebé”, dijo la actriz.

La actriz perdió a su bebé después de la muerte de su madre - crédito @desnudateconeva / Instagram

Aunque Lady confiesa que se encontraba en un momento riesgoso para ser madre, también aseguró que la muerte de su mamá la afectó para provocar el aborto. “Mi mamá se me muere a los dos meses de haberme casado con Rodolfo y yo creo que tuvo que afectarme mucho, porque el embarazo no pasó de los dos meses”.

Además de revelar el doloroso momento, también aseguró que sentía que su bebé era una niña, “yo anhelaba que fuera una niña, entonces siempre he dicho que perdí una bebé y siempre pienso que mi mamá está allá esperándome con esa bebé cuando yo llegue”.

La actriz, recordada por su participación en Pasión de Gavilanes, confesó que después de haber sufrido el aborto hizo varios intentos para quedar embarazada de nuevo, pero no funcionaron, “hicimos in vitros, hicimos de todo y no se dieron las cosas, y en un momento Rodolfo me dijo que paráramos y que fuera lo que Dios quisiera”.

Lady Noriega confesó que después del aborto intentó volver a quedar embarazada con proceso in vitro - crédito @ladynoriega7/IG

De qué murió la mamá de Lady Noriega

Aunque poco se conoció de la madre de la actriz, en 2018 Lady habló para el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, en donde recordó el fuerte momento de estar embarazada y recibir la fuerte noticia de la muerte de su mamá en julio de 2014.

La actriz recordó la dura muerte de su madre - crédito captura de pantalla Caracol Televisión / YouTube

“Fui a Bogotá, la vi por última vez, estuve con ella y le dije que estaba en embarazo... Estábamos muy contentos y ya después me despedí de ella en el aeropuerto y a los tres días mi hermano me llamó a decirme que le había dado una neurisma, me dijo que mi mamá se estaba muriendo en la sala de la casa”.

Lady Noriega aseguró que su madre se fue del mundo cantando, pues en el momento de la llamada con su hermano, pudo escuchar a su madre por última vez. “Yo la escuchaba cantando, estaba cantándole alabanzas al señor y así se fue mi mamá... Cantándole al dios que ella amaba”... Yo no he llorado tanto en la vida con tanto dolor, y no le deseo a nadie que pase por esto”, dijo.

A los pocos días de recibir la dura noticia de su madre sufrió el aborto, que le causó una dura depresión, por lo que tuvo que buscar ayuda, “me dio tan duro que a los 15 días perdí al bebé, así que fue un tiempo muy duro y muy triste”... Ese luto me hizo conocer unas emociones que no había experimentado, ese vacío, ese dolor que nada me hacía feliz, nada me entusiasmaba, dure como 3 meses que yo no quería ni hablar”.

Lady Noriega asegura que después de la muerte de su madre le costó volver a ser faliz - crédito captura de pantalla @des_coneva/IG

Aunque la muerte de su madre fue un duro episodio de su vida, confesó en Se dice de mí que intenta recordarla siempre con amor y como si simplemente se hubiera ido de viaje. “Cuando recuerdo a mi mamá lo que pienso es que ella se subió como en una buseta, ‘me voy pal’ cielo, con mi Dios al que amo, y fresca que yo desde allá estoy pendiente...’ Y yo sé en mi corazón que mi mamá está bien”.