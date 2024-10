Hombre habría quemado a su pareja con agua hirviendo en Leticia, Amazonas: fue enviado a la cárcel

La víctima había sufrido un ciclo de violencia física y psicológica ejercido por su pareja - crédito Camila Díaz/Colprensa

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de haber arrojado agua hirviendo a su pareja. Los hechos se presentaron el 24 de septiembre de 2024 en una vivienda ubicada en Isla Fantasía de Leticia (Amazonas).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, citada por El Heraldo, el sujeto en cuestión fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y puesto a disposición de la justicia. En la audiencia de imputación de cargos, una fiscal de la Seccional Amazonas le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado, el cual no aceptó.

De acuerdo con el Código Penal Colombiano, el delito de feminicidio implica el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. En estos casos se suele verificar si la víctima había sido sometida con anterioridad a un ciclo de violencia, ejercido por una persona con la que tuviera una relación familiar, íntima, de convivencia, de amistad, de trabajo o de compañerismo.

El presunto agresor fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y no aceptó cargos por el delito de intento de feminicidio agravado - crédito Colprensa

En este caso, según detalló el ente acusador, el presunto agresor no solo agredió a la mujer lanzándole agua hirviendo y causándole quemaduras en el 45% de su cuerpo, sino que, al parecer, habría maltratado a su pareja en múltiples ocasiones.

“La investigación permitió establecer que estas conductas, al parecer, fueron frecuentes y repetitivas contra la víctima, tanto física como psicológicamente”, explicó la Fiscalía en un comunicado a la opinión pública.

El hombre en cuestión, cuya identidad no fue revelada, tendrá que permanecer privado de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica. El estado de salud de la víctima todavía se desconoce.

El 3 de octubre de 2024 la Fiscalía también reportó un caso de presunto feminicidio registrado en el asentamiento humano Brisas de San Silvestre, en Barrancabermeja (Santander). Un hombre, identificado como Waldir Blanco Castro, de 59 años, atacó con un machete a quien sería su pareja, Noralba Machuca Robles, de 46 años.

Waldir Blanco Castro fue imputado con cargos por el delito de feminicidio agravado - crédito Fiscalía General de la Nación

Los hechos se presentaron el 30 de septiembre, pero en anteriores ocasiones, el sujeto habría violentado física, psicológica y verbalmente a la víctima. Durante cuatro años que convivieron juntos, el procesado amenazó a la mujer en varias oportunidades, asegurando que iba a asesinarla.

Por estos hechos, fue imputado con cargos por el delito de feminicidio agravado y fue enviado a la cárcel en cumplimiento de la medida de aseguramiento ordenada por un juez de control de garantías.

Mujer recibió seis disparos por parte de su expareja

En Bogotá se registró otro caso de intento de feminicidio que conmocionó a la ciudad. La víctima, Lina Suárez, recibió seis impactos de bala por parte de su expareja. En el programa Entre valientes, de Tropicana, contó cómo fueron los momentos de angustia que vivió; según detalló, cayó al piso al recibir el primer disparo.

Lina Suárez contó como vivió todo el ataque con plena conciencia mientras su agresor esperaba a que muriera - crédito captura de pantalla Tropicana

“Yo sentí un disparo que fue el primero, en ese momento quedé tiesa y caí al piso, en ese momento como que (…) uno quiere pararse y salir a correr, es como mi instinto de supervivencia. Trato de moverme, pero no me puedo moverme”, contó la mujer.

Los disparos continuaron, ya que el hombre quería asegurarse de que la víctima muriera, pero, al darse cuenta de que no fue así, se acercó a ella para exigírselo: “Cuando ya no tiene más balas, se acerca a mí, me voltea y me dice: ‘¡muerase!’, me hace con los pies en mi cuerpo y me dice: ‘muerase, ¿por qué no se muere?, estoy esperando que se muera para irme’”, relató.