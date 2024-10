Giovanny Ayala se va de Colombia tras pelea con Ciro Quiñonez: “Me siento intimidado”

El cantante de música popular Giovanny Ayala anunció su partida después de un violento conflicto con el artista Ciro Quiñonez que se viralizó en redes - crédito grandeslanzamientos / TikTok

Giovanny Ayala, cantante de música popular, decidido abandonar Colombia tras un altercado público con el también artista Ciro Quiñonez en el centro comercial Gran Estación. En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Ayala anunció que se mudará a Estados Unidos, argumentando que su seguridad y la de su familia están en riesgo debido a las amenazas que percibe tras el incidente.

El conflicto entre Ayala y Quiñonez se hizo viral en redes sociales, mostrando a ambos involucrados en una pelea física. Después del altercado, ambos presentaron denuncias ante las autoridades competentes. El intérprete de Se la robé y me la robaron expresó su preocupación por la situación, afirmando que se siente intimidado y que no puede continuar viviendo en Colombia bajo estas circunstancias.

“Me voy a ir del país porque me siento intimidado, me siento muy preocupado porque es un loco (...) él manifiesta estar muy bien acompañado, popularmente como decimos los colombianos, mata y come del muerto, y yo no puedo vivir con esa zozobra. Tras de que el país está vuelto mierda, y él hace este escándalo. No amerita estar en la música popular un artista, que no sé si es vallenato o si es popular pero no amerita estar aquí”.

Usuarios de redes sociales criticaron las agresiones de los reconocidos cantantes Ciro Quiñones y Giovanny Ayala: "Qué vergüenza" - crédito @chisme_famosos7/X

Durante la transmisión, Ayala manifestó su frustración y decepción con Quiñonez, a quien había ayudado en el pasado. “Yo a él lo ayudé, le di mi mano incondicional y lo que recibo de él es un poco de patadas en mi cabeza. Si él hubiera tenido un arma, me mata ahí”, declaró Ayala, enfatizando que la situación lo ha llevado a tomar la decisión de emigrar.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Ayala, por su parte, planea continuar su carrera musical en Estados Unidos, donde espera encontrar un ambiente más seguro para él y su familia: “Me voy del país a cantarle a la gente latina en Estados Unidos (...) Después de ayudarlo, aquí él dormía, aquí se cocinaba, aquí comíamos y que él atente contra mi vida”.

Igualmente, el cantante aprovechó el espacio para salir en defensa de su hijo Sebastián Ayala, luego de que este citara a Ciro Quiñonez para una nueva contienda. El cantante llanero justificó a Sebastián señalando que cualquier hijo reaccionaría de esa manera con el fin de defender a su padre tras ser atacado: “Las palabras vienen y van (...) cualquier hijo revira por su papá y más después de lo que me hicieron a mí”.

La versión de Ciro Quiñonez

Ciro Quiñonez, Giovanny Ayala y sus respectivos acompañantes se fueron a los golpes en reconocido centro comercial de Bogotá. Ahuyentaron a los visitantes - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram, @CiroQuiñonez/YouTube y captura de pantalla @chisme_famosos7/X

Por su parte, Ciro Quiñonez aseguró que el incidente ocurrió mientras realizaba una diligencia bancaria en el centro comercial y que decidió, junto a su abogado, presentar pruebas para esclarecer los hechos. El representante legal de Quiñonez detalló que su cliente ha sido víctima de una persecución por parte de Ayala, la cual ha incluido intentos de cancelar su visa de turista estadounidense. Según el intérprete de Regalada sales cara, esta situación le impedirá ver a su hijo durante cinco años, ya que no podrá viajar a Estados Unidos ni su hijo podrá visitarlo en Colombia. Quiñonez responsabiliza a Ayala de la cancelación de su visa y ha presentado una demanda en su contra.

La demanda interpuesta por Quiñonez ante la Fiscalía incluye acusaciones de lesiones personales, hostigamiento agravado, injuria y calumnia. En respuesta, el conductor de Ayala, conocido como Panelitas y que resultó agredido en el altercado, también anunció acciones legales contra Quiñonez por lo sucedido en el centro comercial. Las autoridades ahora deberán investigar las demandas presentadas por ambas partes para determinar las responsabilidades en este conflicto que ha captado la atención del público y los medios.