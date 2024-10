Exvicepresidenta colombiana criticó a la mandataria de México: “Populismo para desdibujar la historia”

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó la decisión de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de no invitar al rey de España a su posesión presidencial. (Crédito: Reuters / Colprensa)

La reciente posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos ha provocado un gran impacto en el mundo, no solo por el hecho de que, por primera en su historia, los destinos de la economía más importante de Hispanoamérica y la segunda de América Latina, estarán regidos por una mujer, sino también por todos los actos simbólicos que tuvo su llegada oficial al poder.

Y es que la también científica participó en un acto especial con las lideresas de las comunidades originarias y afrodescendientes del país norteamericano, que le entregaron el bastón de mando dentro de rituales ancestrales, en lo que es el reconocimiento de estas culturas que, como ha ocurrido en toda la región, han sido históricamente víctimas de discriminación y violencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

No obstante, la transmisión de poder de Andrés Manuel López Obrados (Amlo) a Sheinbaum también surtió una gran controversia luego de que la mandataria decidiera no invitar al rey de España, Felipe VI, porque no se ha disculpado por la crueldad con la que los conquistadores europeos, en muchas oportunidades, sometieron a los indígenas.

Se trata de una solicitud que le hizo al monarca ibérico el expresidente mexicano y que se remonta a marzo de 2019, que a la fecha no ha tenido una respuesta formal.

“No solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y viene una campaña tremenda contra López Obrador (...) No solo agravió a López Obrador, sino al pueblo de México”, señaló la jefa de Estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (ci), participa en la ceremonia de entrega del bastón de mando, por parte de los representantes de los pueblos indígenas, este martes en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Sobre esta polémica terció la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, que en el último año de la presidencia antecesora de Gustavo Petro, es decir la de Iván Duque, fue nombrada también como canciller de Colombia y tuvo una destacada relación diplomática con Felipe VI.

“Tanto populismo para desdibujar la historia, generar enemistades entre los pueblos y distraer los problemas reales del siglo xxi, es incensato. Colombia reconoce en España a un extraordibario amigo y aliado (sic)”, expresó en su cuenta oficial de la red social X, sin nombrar directamente a la presidenta mexicana.

Trino de Marta Lucía Ramírez contra la presidenta de México. (Crédito: @mluciaramirez / X)

En su trino, la exvicepresidenta anexó un artículo de un medio de propaganda de catalán no separatista y promonarquía que se denomina como Tabarnia y que propende porque la región, de nombre homónimo y que comprende las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, sigan formando parte de España en caso de que se concretará una independencia de la mencionada comunidad autónoma.

Dicha misiva señala que recién se dio la independencia en el siglo XIX, México “mucho más grande, rico y poblado que Estados Unidos” y que su situación actual no era “responsabilidad del Reino de España”.

“México no era de España, era España. México jamás fue una colonia, fue un virreinato y muy avanzado para su tiempo”, señalaron en uno de sus apartes.

A través del texto hacen un recuento de su versión de la historia donde resaltaron que durante ese periodo se fundaron las primeras universidades de la región, donde a los indígenas se les permitía acceder, así como incluso se permitía el mestizaje entre españoles y que a los líderes aztecas incluso pasaron a formar parte de la realeza.

Fotografía de archivo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez recibiendo al rey Felipe VI para la posesión presidencial de Gustavo Petro. (Crédito: Colprensa)

“Después de la conquista de México, varios descendientes directos de Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma II, se trasladaron a España. Muchos de ellos recibieron títulos nobiliarios en reconocimiento a su linaje”, afirmaron.

Finalmente indicaron en la carta a la presidenta Sheinbaum que la solicitud de disculpas a Felipe VI “no es más que una cortina de humo para desviar la atención de temas más importantes” y que tampoco podían hacer esa petición porque durante la época de la llegada de los españoles no existía ninguno de los dos Estados.

En todo caso el monarca español, por el momento, solo entregó una corta declaración sobre esta controversia en la que instó a profundizar la relación con los países hispanoamericanos.

“Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables en tantos siglos de historia compartida, pero siempre en el respeto basado en la amistad”, afirmó el pasado viernes.