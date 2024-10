Pareja fue condenada a 40 años de cárcel por desaparición de niño de dos años: esto fue lo que pasó

El niño fue dejado al cuidado de una pareja y desapareció - crédito Getty

El 4 de octubre de 2024, se conoció la condena de 40 años de prisión contra una pareja en Cali (Valle del Cauca), por la desaparición forzosa agravada de un niño de dos años, a quien la madre había dejado a su cuidado mientras salía a trabajar.

El caso inició el 15 de marzo de 2017, cuando, debido a las graves dificultades económicas que atravesaba, una mujer, junto con su pequeño hijo de dos, decidió acudir a Zonia Rosero Ortega y a Carlos Mauricio Prieto López, residentes del barrio Las Palmas, para pedir ayuda y garantizar el techo por unos días, sin pensar que la “bondad” de la pareja escondía macabras intenciones.

Tras meses de ganarse la confianza de la mujer, esta, un día, dejó a su hijo al cuidado de la pareja para iniciar con su jornada laboral. No obstante, a su regreso no halló ni a la pareja, ni a su hijo, además, no le contestaban las llamadas que ella realizaba de manera insistente.

“Los procesados aprovecharon su condición de conocidos de la mujer para que les confiara el cuidado del niño, mientras trabajaba. Durante una visita de la madre para saber cómo estaba su hijo, ella evidenció que la pareja había desaparecido junto con el menor. Además, no respondieron sus llamadas”, indicó el comunicado de la Fiscalía.

La desesperada mujer no sabía a quién acudir para encontrar respuesta sobre el paradero de su hijo, por lo que fue hasta mayo de ese año que el niño fue reportado oficialmente como desaparecido, permitiendo la búsqueda y captura de la pareja en mayo de 2022 por medio de una orden judicial. Sin embargo, del menor no se tiene rastro desde ese entonces.

“El ente acusador demostró que la pareja ocultó al menor y suministró a la madre información falsa sobre el lugar donde estaba la víctima, de quien aún no se conoce su paradero”, agregó la Fiscalía.

La Fiscalía también determinó que la pareja debe para una multa equivalente a los 2.666 salarios mínimos legales mensuales vigentes; además, no podrán ejercer sus derechos y funciones públicas, ni acceder a ningún tipo de beneficio. Los señalados culpables deberán cumplir con su condena en cárceles de Pasto (Nariño) y Popayán (Cauca).

Pese a que la justicia fue efectiva en este caso y se logró la captura y condena de la pareja, lo cierto es que no se ha logrado ubicar al niño, que para esta fecha tendría 9 años, lo que ha perpetuado el dolor e incertidumbre de la madre por saber de su hijo.

Hasta $25 millones de recompensa por el paradero de Sofía Delgado

El domingo, 29 de septiembre, en el municipio de Candelaria, Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años, salió de casa para recoger un champú que usaría para bañar a la mascota de su abuela. Nunca llegó a su destino, que se encontraba a tan solo dos cuadras de su hogar en el barrio La Victoria, del corregimiento de Villa Gorgona. Desde entonces, su paradero es desconocido.

La desaparición de Sofía ha conmocionado a todo el Valle del Cauca y a Colombia, pues al viernes 4 de octubre se cumplen cinco días desde su desaparición y las autoridades siguen trabajando intensamente para encontrarla. De acuerdo con el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía en Cali, existen pistas relacionadas con un vehículo sospechoso que estaba cerca del lugar en el momento en que se perdió el rastro de la menor. “Hay características de un vehículo que estuvo cerca del lugar y ya nos encontramos realizando las labores investigativas correspondientes”, señaló Oviedo, citado por El País.

La familia de Sofía, compuesta por su madre, Lady Zúñiga, y su tía, Katherine Delgado, ha relatado detalles del día en que desapareció la menor. Contaron que Sofía había almorzado en casa de su abuela y luego propuso a su tía bañar juntas a la mascota, como días antes había hecho con su propio perro. Para eso, Sofía debía ir a casa a buscar el champú. La madre relató que la niña debía recorrer solamente dos cuadras, pero no regresó. “Ella salió para la casa a traer un champú. Tenía que pasar dos cuadritas y en ese trayecto se desapareció. Desde allí no tenemos rastro de ella”, contó Lady Zúñiga a El País de Cali.

Para dar con el paradero de Sofía, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $25 millones a quien entregue información certera que permita la ubicación de la menor.