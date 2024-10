Así fue como Carolina Cruz le contó a su hijo mayor que se separaría de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz revela cómo dialogó con su hijo sobre la separación con el actor - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La reconocida presentadora Carolina Cruz compartió detalles íntimos sobre su separación con Lincoln Palomeque, con el que mantuvo una relación de más de una década y tuvo dos hijos. En su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, Cruz reveló cómo afrontó el proceso de separación y cómo lo comunicó a su hijo mayor, Matías Palomeque Cruz.

La separación, que ocurrió hace más de dos años, ha sido un tema delicado para la exreina de belleza, que decidió no ocultar la verdad a sus hijos. Carolina explicó que buscó el consejo de una psicóloga para encontrar la mejor manera de comunicar la noticia a Matías, que en ese momento tenía siete años: “Ella me preguntó por el animal favorito de Mati y, como en ese momento eran los dinosaurios, me dijo que le contara la historia de una familia de dinosaurios, que así debía empezar”.

Carolina Cruz contó cómo comunicó a su hijo mayor la noticia de su separación de Lincoln Palomeque

La psicóloga sugirió utilizar una historia sobre una familia de dinosaurios, un tema que fascinaba al niño, para explicar la situación de manera comprensible y amigable: “Me acordé que a ellos les encanta bañarse en la tina de mi baño, entonces la llené y le puse un ambiente muy tranquilo, le puse sus muñequitos y me senté con él. Le dije que tenía una historia para contarle y me respondió que sí, entonces empecé”.

Durante el relato, Cruz le explicó a Matías que, al igual que los dinosaurios padres de la historia, ella y Palomeque seguirían siendo amigos, aunque ya no vivirían juntos como pareja: “‘Imagínate que en una familia de dinosaurios están papá y mamá, quienes se quieren mucho y se respetan, y también está el dinosaurio pequeño con su hermanito dinosaurio. Resulta que los papás dinosaurios ya no se entienden muy bien como novios o esposos, sino como amigos. Eso está pasando con tu papá y conmigo acá en casa’. Él se quedó pensando y fue cuando le dije que con su papá teníamos una muy buena relación de amigos y lo seguiremos siendo toda la vida, pero como pareja no nos estábamos entendiendo bien”.

El uso de historias de una familia de dinosaurios facilitó a la presentadora la comunicación con su hijo mayor sobre la separación - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La reacción de Matías fue sorprendentemente tranquila, lo que alivió a la empresaria, que temía que el proceso fuera más complicado: “Me dijo: ‘No te preocupes, mami, yo entiendo perfectamente que papá y tú sean amigos. No pasa nada, no te angusties. Sigamos jugando con los dinosaurios, mejor’. Yo me quedé de una sola pieza porque yo la estaba haciendo el quite a la situación, ya que no sabía cómo manejarla, y me sentía culpable porque uno empieza a cargarse con una cantidad de culpas y pensamientos negativos para dejar por último a la persona más importante, que es uno (...) A pesar de eso él lo ha manejado muy bien y de forma tranquila, pues yo siempre he dicho que Mati es un alma vieja”.

Por otro lado, el hijo menor de la pareja, Salvador, no ha experimentado la misma dificultad, ya que era muy pequeño al momento de la separación y no vivió bajo el mismo techo con su padre. Cruz destacó que Salvador mantiene una relación amorosa con su padre, que vive cerca de ellos para facilitar las visitas.

Los consejos de psicología ayudaron a Carolina Cruz a encontrar formas amigables de explicar la separación a Matías - crédito @CarolinaCruzOsorio/Instagram

A pesar de la separación, Cruz y Palomeque han mantenido una relación cordial y amistosa, priorizando el bienestar de sus hijos. La presentadora destacó que siempre existirá un gran cariño entre ellos, y que el actor es un excelente padre, como lo mencionó en su pódcast.

La presentadora del programa matutino de Caracol Televisión, en su momento, contó que su relación con Palomeque terminó por falta de comunicación y la distancia. Aunque nunca se casaron, vivieron en unión libre y compartieron muchos momentos importantes juntos: “Respeto mucho al padre de mis hijos porque es un hombre bueno, maravilloso, y un excelente papá (...) Cuando las relaciones se enfrían, no solo hay un culpable, siempre hay dos”, reveló en su pódcast.