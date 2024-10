Yina Calderón habló sobre la polémica entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez: De qué lado está

La DJ e influencer dio su opinión acerca de la pelea entre Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala - crédito @fajasyinacalderonoficial/Instagram - captura de video

Los cantantes de música popular Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala protagonizaron una fuerte pelea en un centro comercial de Bogotá.

La discusión de los artistas generó una polémica en las redes sociales en donde los usuarios criticaron el hecho de los cantautores se fueran a los golpes en un sitito público.

Los comentarios son de todo tipo: los que están de un lado, los del otro, y los que critican a ambos. Una de las influencers que opinó sobre el caso fue Yina Calderón, a pesar de que la DJ de guaracha no tiene Instagram, porque se lo cerraron por octava vez, buscó la manera de expresar su opinión.

La influencer reveló que apoya a Ciro Quiñónez en su pelea con Giovanny Ayala - crédito @fajasyinacalderonoficial/Instagram

A través de su cuenta empresarial de su marca de fajas, la creadora de contenido indicó que estaba del lado de Ciro Quiñónez: “Aunque no tengo Instagram, para mi punto de vista, solo puedo decirles que yo soy team Ciro”, escribió la influencer y etiquetó al cantante; sin embargo, como una hora después eliminó la publicación de la red, en donde cuenta con más de ochocientos mil seguidores.

Aunque Quiñónez no ha dado su versión de los hechos reveló que lo hará a través de un video donde mostrará pruebas de lo sucedido: “Mostraré la verdad de todo con evidencias del acoso del que estoy siendo sometido por redes, verbal y ahora en mis shows por Giovanny y su escolta. Nuevamente, todo tiene otra versión y con pruebas”, escribió en una historia de Instagram.

Mientras que Giovanny Ayala compartió un video de su fuerte pelea y denunció a Ciro. Además, Ayala reveló que su colega lo agredió a él y a su acompañante: “Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie”.

Ciro Quiñonez aseguró tener pruebas de un presunto caso de acoso del que está siendo víctima - crédito @ciroquinonez/Instagram

Asimismo, el intérprete de De rodillas te pido y Un idiota expresó que ayudó a Quiñónez en los inicios de su carrera, pero él lo decepcionó: “La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico. Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma, y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento”, añadió el cantante de música popular en una publicación.

En las redes sociales hay todo tipo de comentarios, muchos sospechan que sería una nueva colaboración musical entre los artistas y otros critican el hecho de que se hayan ido a los golpes en un lugar público: “¿Y como se va a llamar la canción?”; “Lo que no entiendo por qué graban, o sea, ya sabían que iba a pegarles? O es marketing que si es así me parece horrible!!”; “No voy en contra de nadie pero uno siempre tiene que respetar los grandes 🍻”; “Eso no fue nada, eso es una pelea entre hombres. Deje las denuncias para las mujeres”; “Lo Quiñaron 😂😂 como se llama la canción o cuando sale??”.

La discusión entre Ayala y Quiñónez comenzó cuando Giovanny acusó a su colega de sacarlo del remix Regalada sales cara donde aparece Ciro Quiñonez, que es el compositor del tema, junto a Jessi Uribe, Pipe Bueno y Luis Alfonso, pero Giovanny no estuvo y muchos se preguntaron las razones.

Giovanny Ayala denunció a Ciro Quiñónez por agresión después de su fuerte pelea que se hizo viral en redes sociales - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El metense se mostró molesto en sus redes sociales y publicó un video en el que habló del tema: “Me dijo que hiciéramos un remix de Regalada sales cara. Me dijo que yo tenía que estar ahí (...) después me dijo que había que meter una plata. Yo dije que ponía 50 palos (millones) Me sorprendió cuando me pidieron plata a mí, al que creyó en Ciro Quiñonez. En vez de pedirle plata a ellos que iban a participar me pidió plata a mí (...) Cuando sale el tráiler estaban todos menos yo. Me clavó el puñal por detrás, desagradecido de miércoles”.