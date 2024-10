Habitantes de zona rural de Jamundí hallaron dos cadáveres en bolsas negras abandonados en plena vía

Habitantes de zona rural de Jamundí hallaron dos cuerpos en bolsas pláticas negras - crédito Yumbo Noticias/Instagram

Los actos violentos ocurridos en Jamundí, municipio ubicado al sur de Cali, no dejan de generar preocupación en la población.

De hecho, habitantes del sector de Las Granjas, en la vía hacia Río Claro, quedaron perplejos al hallar abandonados, en plena vía, dos cadáveres envueltos en bolsas negras.

Los hechos fueron reportados en la mañana del viernes 4 de octubre, cuando se identificó en una calle destapada dos cuerpos masculinos que oscilan los 20 y 25 años de edad.

Tras el llamado de la comunidad para atender el caso, las autoridades se dirigieron al lugar para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos, que no habían sido desmembrados, pero aparentemente sí estarían amarrados de pies y manos.

Las versiones preliminares del doble crimen señalan que podrían estar relacionadas con un posible ajuste de cuentas; sin embargo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar los móviles que llevaron a este nuevo hecho macabro.

Cabe recordar que, en ese sector del municipio operan grupos armados al margen de la ley, como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, razón por la que en la zona solo hacen presencia las Fuerzas Militares. Por esos actos violentos conocidos en la mañana del viernes, es que los habitantes estarían pidiendo que se instale un batallón de alta montaña.

Cabe señalar que, dicha estructura armada, recientemente, recibió un contundente golpe tras la captura de cinco de sus miembros.

Fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la que informó la captura de los integrantes de la banda La Oficina de Jamundí, que operaban en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Entre los detenidos se encuentran alias El indio, señalado como cabecilla, y alias Tura, responsable financiero vinculado directamente al frente de la estructura armada residual. Esta banda estaba implicada en la financiación de acciones terroristas y en un ataque en plena vía Panamericana hacia una patrulla de la Policía, en agosto de 2022.

“Se lograron capturar entre ellos a alias El indio, que era cabecilla, y alias Tura, cabecilla financiero que pertenecía precisamente a la Jaime Martínez, era un outsourcing que financiaba todas esas acciones delictivas de ellos”, expresó la gobernadora. Y aclaró que con estas capturas se esclarecen al menos tres homicidios.

Gobernación ya compró lote donde se instalará batallón de alta montaña en Jamundí

En medio del foro Semana, realizado en la mañana del miércoles 2 de octubre, en la Universidad Icesi, Dilian Francisca Toro informó que la construcción del nuevo batallón de alta montaña está avanzando. Por ahora, se adquirió el lote para iniciar con la instalación, esto, luego de adelantar negociaciones desde julio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad propietaria del predio.

De hecho, durante una rueda de prensa, la gobernadora contó detalles de la negociación y aseguró que también se busca instalar batallones de alta montaña en Tuluá y Bugalagrande, municipios que tienen zonas con presencia de grupos armados, pero la fuerza pública no tiene acceso a dichos lugares.

En ese momento, la gobernadora enfatizó en que, si bien no se ha recuperado del todo el control territorial en sitios complejos del departamento, sí ha habido un avance significativo con la llegada de pie de fuerza, por ejemplo, en el corregimiento de Villa Colombia, en Jamundí.

“Una de las cosas que se ha venido recuperando es el control territorial, no puedo decir que todo se ha dado el control territorial, pero sí podemos decir que la mayoría del control territorial si se ha ido recuperando. El Ejército no subía, ni la Policía subía al sector rural, no se encontraba en el sector rural, ahora ya se encuentra el control, incluso han subido hasta Villa Colombia”, indicó la gobernadora ante medios de comunicación.