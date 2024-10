Federico Gutiérrez dijo que no lo invitaron a mesa de crisis de la Universidad de Antioquia: fue desmentido con pruebas

La mesa instalada para abordar la crisis de la Universidad de Antioquia contó con las sillas del alcalde de Medellín y el gobernador vacías - crédito @andersoncasta16/X

Indignación en la comunidad educativa provocó la ausencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en la asamblea multiestamentaria para abordar las problemáticas y posibles soluciones a la grave crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia, que piden más de $150.000 millones para concluir su operación este año; sin contar con la desfinanciación que acumulan por $340.000 millones.

De acuerdo con lo que se tenía contemplado el miércoles 2 de octubre, al recinto llegaría el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que cumplió con la cita al igual que el rector de la institución John Jairo Arboleda, además del alcalde de la ciudad y el gobernador del departamento; sin embargo, las sillas donde se ubicarían los mandatarios se destacaron por estar vacías.

“Una silla vacía fue la respuesta de la alcaldía de Medellín @FicoGutierrez y el gobernador de Antioquia @AndresJRendonC a los estudiantes de la UdeA Agradecemos al ministro de educación @DanielRMed siempre dispuesto a escuchar y buscar soluciones a la crisis financiera de la U”, escribió Anderson Castaño, líder estudiantil.

Por su parte, el ministro de Educación aseguró que a pesar de que no asistió, espera que aporte recursos para salvar la universidad: “Es totalmente bienvenido, hoy nos dejó la silla vacía, pero esperamos que se ponga la mano en el considere y, en un acto de cariño por la Universidad de Antioquia, nos colabore en esta situación”.

A propósito de las fuertes críticas que provocó esta situación, que fue ampliamente simbólica, pues sus sillas fueron marcas con las palabras “alcalde” y “gobernador”, Federico Gutiérrez salió a explicar los motivos por los que no asistió a la asamblea y aprovechó para lanzar pullas al Gobierno.

En un primer momento, indicó que no asistió porque no fue invitado a la asamblea, situación que igualmente habría ocurrido con el gobernador Rendón. Por ello, criticó que se hayan dejado las sillas vacías y marcadas, tildándolo como una “payasada”, que solo demostraría que no se busca resolver el problema de fondo.

“Lo que pasó en la Universidad de Antioquia es toda una apuesta en escena. Nosotros no estábamos invitados, ni el gobernador ni yo, como alcalde. Y hacen la payasada de poner dos sillas, con el letrero de alcalde y gobernador, para decir que a nosotros no nos interesa la Universidad de Antioquia”, sostuvo Gutiérrez.

A renglón seguido, enfatizó en que se estaría politizando la crisis que enfrenta la Universidad, razón por la que, dijo, se reunirá con el gobernador para que en conjunto busquen una solución. “Lo que hicieron ayer es una falta de respeto con la misma institucionalidad (…) Voy a hablar con el gobernador, pero, tristemente, uno ve que ellos, en vez de buscar una solución, buscaron sacar provecho político de una situación absolutamente falsa”.

Estudiante a cargo de la logística dijo que sí lo invitó y mostró las pruebas

Ante la “excusa” del alcalde, uno de los estudiantes que estuvo a cargo de la logística de la asamblea multiestamentaria, contó a La Silla vacía que sí invitaron a los mandatarios, a través de anuncios en medios de comunicación, Pqrs y vía mail en los canales habilitados para ello, con fecha del 25 de septiembre.

Del mismo modo, aseguró que la invitación también se habría realizado el 1 de octubre, en otra reunión sobre el tema, en la que habrían participado representantes de los mandatarios.

El medio de comunicación citado consultó con la gobernación sobre lo afirmado por el estudiante, confirmando que efectivamente recibieron la invitación. “Atendimos la convocatoria al ministro (Rojas) para el martes en Bogotá. Lo de ayer (miércoles), fue por motivos de agenda: ni el gobernador ni yo teníamos agenda ayer. Debí haberme excusado por no estar ahí”, dijo Mauricio Alviar, el secretario de Educación del gobernador. Mientras que desde la oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín, según el medio, no entregaron una declaración al respecto, pero afirmaron que revisarían el caso.