Yina Calderón denunció que le cerraron por octava vez su cuenta de Instagram: “Ya es una persecución”

Después de que cerraran la cuenta de La DJ de Guaracha, influencer y empresaria Yina Calderón, se volvió a mostrar triste en sus redes sociales. Reveló que por octava vez había sido cerrada su cuenta en la red social Instagram.

La huilense se mostró afectada por esta situación y compartió un mensaje para sus seguidores: “Ayer preferí quedarme en mi cuarto. Saber que ya es una persecución hacia mí es doloroso. Me he levantado 7 veces en Instagram, pero una 8 no sé si tenga las fuerzas! Quiénes me seguían se daban cuenta que ya casi no subía nada por eso mismo porque todas mis cuentas las inhabilitan”, escribió la creadora de contenido a través de la página de su empresa de fajas.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele reveló que tendrá que tomar una decisión en cuanto a si seguir o no en esa red social: “¿Qué si es triste? Claro que lo es. Necesito tiempo para tomar una decisión porque ya no sé si tenga las fuerzas”, añadió aunque la influencer podría continuar con su contenido a través de la plataforma de streaming Kick con lo que venía haciendo últimamente.

Los comentarios en las redes sociales acerca del nuevo bloqueo de la DJ no se hicieron esperar: “Bueno ojalá no le vuelvan las fuerzas ni para hacer chisme de la vida ajena”; “que bueno, se siente un fresco grande. Ahora la que le toca es a Epa”; “Es que Yina tampoco colabora”; “¿Por qué no la dejan en paz?”; “Favor que nos hace”; “ya deje eso así”; “Por mal hablada le pasa eso”; “La preciosa quiere dar lora y meterse con todo el mundo y que a ella no la toquen“; “Por hablar de más, evalúese“.

Algunos usuarios piensan que le cerraron la cuenta porque ella y su amiga Epa Colombia hacen comentarios de la vida de otras personalidades de la industria del entretenimiento; sin embargo, Calderón cuando le bloquearon su cuenta de Instagram por séptima vez insinuó que un “enemigo” podría estar detrás de la eliminación de sus perfiles, aunque no ha identificado públicamente a esta persona o entidad.

Desde que perdió su cuenta anterior, Yina había intentado cumplir con las normas comunitarias de Instagram para evitar nuevas sanciones, pero sus esfuerzos no han dado resultado, ya que su cuenta fue nuevamente desactivada. En sus redes sociales, la influencer indicó que, aunque le duele perder el contacto con sus seguidores, está pensando en dejar esa red social.

La influenciadora también reveló, en una pasada ocasión, que no recibió una explicación específica de Meta, la empresa matriz de Instagram, sobre la desactivación de su cuenta: “Volvieron a inhabilitar mi cuenta de Instagram, no me dieron un motivo. Siento que es el enemigo, pero bueno, no importa, seguimos más fuertes que nunca y llegamos para quedarnos. Y si no me derrotaron cuando me tumbaron mi primera cuenta, pues con esta no va a ser”, dijo en una vez anterior.

Yina Calderón reveló que quiere convertirse en madre

La empresaria y creadora de contenido reveló su intención de convertirse en madre a través de la inseminación artificial. Inspirada por su amiga Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, Calderón decidió seguir un camino similar para cumplir su sueño de maternidad.

El anuncio fue realizado el 2 de octubre de 2024, durante una interacción con sus seguidores en redes sociales, donde la Influncer respondió a la pregunta de una fan sobre si alguna vez había considerado ser madre. La DJ y empresaria de fajas explicó que, aunque actualmente no tiene una pareja estable, ha decidido que es el momento adecuado para dar este paso en su vida.

Calderón planea iniciar el proceso de inseminación artificial o gestación in vitro en 2025. Este método le permitirá elegir las características del donante, una opción que también utilizó Epa Colombia. Yina expresó que no ha encontrado a un hombre que considere adecuado para ser el padre de su hijo, lo que la llevó a optar por esta alternativa.