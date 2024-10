La presentadora colombiana Jéssica Cediel tras las críticas que ha recibido en sus redes sociales: “Que me sigan dando palo”

La presentadora Jessica Cediel fue coronada en el mercado de pulgas durante su viaje en París con el programa La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Jessica Cediel/ Instagram

Jessica Cediel ha vuelto a las pantallas de la televisión nacional con la segunda temporada de La descarga, un formato musical que comenzó este lunes 30 de septiembre.

Cediel, conocida no solo por su papel como presentadora sino también como actriz, modelo y periodista, regresó a Colombia tras participar en un reality de baile en el programa Hoy Día, de Telemundo, en Miami, donde obtuvo el tercer lugar.

A pesar de una lesión sufrida en el programa, la actriz bogotana se mostró feliz y logró coordinar su participación en las grabaciones de La descarga.

En una entrevista con la revista Vea, Jessica Cediel compartió detalles sobre cómo ha logrado mantenerse relevante tanto en Colombia como en Estados Unidos. Afirma que su autenticidad y su enfoque de amor, agradecimiento y respeto hacia su trabajo son clave para su éxito. Cediel describe cada nuevo proyecto como subirse a un autobus, donde se ocupa un lugar con respeto y cariño, y una vez ahí, brillar.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para la presentadora. Jessica Cediel ha estado en el centro de críticas por parte de algunos que no comparten sus expresiones de fe en redes sociales.

Cediel es una cristiana practicante y sus manifestaciones relacionadas con su fe han provocado que algunos internautas la ataquen. Pese a esto, Cediel se mantiene firme: “Que me sigan dando palo, no me importa”, declaró. Ella espera que, así como respeta otras creencias, los demás respeten la suya.

Jessica subrayó que no cambiará ni negociará su fe por agradar a un programa o a una persona, explicando que su gratitud y devoción hacia Dios son inquebrantables. Cree que existe un estigma en torno a los cristianos, señalando que a menudo se les malinterpreta como seres perfectos.

“Las iglesias son hospitales; llegamos todos enfermos del alma, del espíritu y del corazón”, explicó Cediel, defendiendo que su fe no significa perfección, sino una búsqueda constante de conexión con Dios.