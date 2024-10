Millonarios salió abucheado de El Campín y Leonardo Castro les respondió a los hinchas

El empate 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia no cayó bien entre los hinchas que asistieron al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito @Rivera__Oscar7

Millonarios y Bucaramanga empataron 0-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

El encuentro, que careció de ocasiones de gol, dejó todo por definir en el partido de vuelta en el estadio Américo Montanini, de Bucaramanga.

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, sorprendió con un nuevo esquema táctico, alineando un 3-5-1-1. En la defensa, regresó Andrés Llinás, acompañado por Juan Pablo Vargas y Jorge Arias. Jhon Emerson Córdoba y Kevin Palacios se desempeñaron como carrileros, mientras que Daniel Ruiz tuvo libertad en el medio campo como el hombre de ideas. En la delantera, el argentino Santiago Giordana fue el referente de ataque.

La primera jugada de peligro llegó para los locales a los 8 minutos, cuando un pase largo de Vargas encontró a Córdoba, quien no logró conectar bien con el balón, permitiendo que el portero Aldair Quintana lo controlara sin problemas.

Por su parte, Bucaramanga tuvo su primera oportunidad a los 14 minutos con una combinación entre Fabián Sambueza y Esneyder Mena, cuyo centro desde la derecha no pudo ser rematado por el venezolano Andrés Ponce.

A los 21 minutos, Bucaramanga volvió a acercarse al arco rival tras un saque de banda rápido que encontró a Ponce en el área, pero su remate fue desviado por la defensa y se perdió por un tiro de esquina.

Millonarios FC dejó escapar la oportunidad de definir la serie en casa ante Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios FC

Al finalizar el compromiso, luego de que la barra brava en sus cánticos pidiera mayor compromiso a los jugadores, algunos abucheos y rechiflas bajaron desde diferentes tribunas del estadio. Esto no gusto a Leonardo Castro, que con sus manos recriminó el gesto y pidió mayor apoyo.

“Como estaban jugando ellos, con cinco abajo, tocaba de esa forma, no importaba que los centrales fueran altos, de pronto ganábamos algún centro (...) Sabemos que se hizo un buen partido. La gente tiene que estar tranquila, vamos a ir a Bucaramanga a buscar el resultado y ganar la llave”, dijo el delantero en zona mixta tras finalizar el partido.

Entretanto, el entrenador Alberto Gamero se mostró autocrítico tras la actitud de la hinchada y aseguró que trabajará para darle mayores alegrías: “Acepto las críticas, que la gente esté inconforme con el rendimiento del equipo. Estamos trabajando e intentando jugar mejor, pero hay otros equipos que se preparan para jugar contra Millonarios. Intentamos mejorar y corregir, pero siempre buscamos ganar y jugar bien en todas partes. Aquí no estamos desesperados”.

Alberto Gamero, planea alinear a sus jugadores titulares, incluyendo a Leonardo Castro y Mackalister Silva. No obstante, el equipo no podrá contar con el experimentado delantero Radamel Falcao, quien sigue en recuperación junto a Daniel Cataño. El duelo aun no ha sido programado por la Dimayor, pero se jugará en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

Andrés Llinás se quejó por la ausencia del VAR

Andrés Llinás volvió a la titularidad en Millonarios, luego de varios partidos - crédito Millonarios FC

Andrés Llinás expresó su descontento con la ausencia de VAR en la Copa Colombia tras el empate sin goles entre Millonarios y Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Durante la rueda de prensa posterior al partido, el defensor de 27 años destacó la importancia de esta herramienta tecnológica para garantizar la justicia en el fútbol moderno.

Llinás, quien volvió a ser titular en el equipo Embajador, mencionó una jugada específica en la que Santiago Giordana recibió un codazo de Santiago Giménez, acción que podría haber resultado en una expulsión si hubiera habido revisión del VAR.

“Yo creo que es raro, sobre todo porque uno ya está acostumbrado a jugar con el VAR, uno está acostumbrado a que todo se ve, todo se revisa, en que ya no están las mañas de antes en las que uno podía sacar ventaja y de pronto vuelve todo al fútbol antiguo, al fútbol donde las mañas se pueden hacer, en donde si no me ven puedo pegar o puedo obstaculizar, cuándo hay VAR, el fútbol en más justo. Si el VAR llegó al fútbol es por algo y debería estar en todos los partidos para que no haya ventajas”, afirmó Llinás.