Comienzan restricciones para que menores de edad viajen en buses intermunicipales en Colombia: podrían sancionar a las empresas

Se exigirá una carta de autorización firmada por los padres o tutores de cada adolescente que viaje solo. Los transportistas deberán cumplir con esta disposición - crédito iStock

La Superintendencia Nacional de Transporte implementó nuevas medidas para garantizar la seguridad de los menores de edad que viajan entre ciudades en Colombia.

A partir de hoy, 2 de octubre del 2024, los niños y adolescentes menores de 18 años deberán contar con una autorización firmada por sus padres o tutores legales para poder viajar en autobuses interurbanos, según informó.

Nancy Gutiérrez, directora de la Superintendencia de Transporte, explicó que los menores no pueden viajar solos y siempre deben estar acompañados por un adulto responsable.

En caso de que un niño viaje con un familiar o solo, los padres deben llenar una carta de autorización que incluya los datos del menor, del viaje y del adulto autorizado, además de la firma del padre, madre o tutor legal.

Esta autorización no requiere autenticación ante notario público y debe ser presentada a la empresa transportadora antes del viaje y conservada durante todo el trayecto.

La Superintendencia Nacional de Transporte implementó un requerimiento de autorización parental para proteger a niños y adolescentes durante desplazamientos interurbanos - crédito colprensa

Las empresas de transporte que no verifiquen el cumplimiento de estos requisitos se enfrentarán a investigaciones y posibles sanciones.

La Superintendencia ya ha realizado campañas de sensibilización y socialización con las empresas de transporte terrestre y terminales de transporte para asegurar que estas nuevas normativas se implementen correctamente.

Estas medidas buscan proteger la integridad de los menores durante sus desplazamientos y asegurar que siempre estén bajo la supervisión de un adulto responsable. La Superintendencia también ha instado a las terminales de transporte a diseñar y estructurar protocolos de atención específicos para estos casos.

Documentos de Identificación y Requisitos para Viajar con Menores en Colombia

Las empresas de transporte en Colombia han establecido políticas claras para el transporte de menores, especialmente en lo que respecta a la documentación y autorizaciones necesarias. Los adultos que acompañan o autorizan el viaje de un menor deben presentar uno de los siguientes documentos: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o permiso especial de permanencia.

Para los menores, los documentos válidos varían según la edad. Los niños hasta los seis años deben presentar el registro civil de nacimiento, mientras que los mayores de siete años deben tener una tarjeta de identidad. En ambos casos, también es válido el pasaporte.

Las políticas de transporte en Colombia son estrictas sobre los requisitos de documentación para menores. Adultos acompañantes y menores deben presentar documentos específicos dependiendo de la edad del infante - Crédito Colprensa

Es fundamental que, cuando un menor viaje acompañado de un adulto, se presente el registro civil de nacimiento para acreditar el parentesco entre el niño y el adulto. Esto asegura que el menor está bajo la custodia de un familiar autorizado.

En situaciones donde el menor viaja solo o acompañado de un adulto que no es su padre, madre o tutor legal, es obligatorio contar con una autorización de viaje. Esta autorización debe ser emitida por uno de los padres o el tutor legal y puede presentarse en formato físico o mediante formularios electrónicos, siempre que cumplan con las disposiciones legales.

Las empresas de transporte tienen la facultad de cobrar tarifas adicionales por el servicio de transporte para menores no acompañados. Estos precios deben ser informados al público de manera clara y visible, tal como lo exige la normativa vigente.

Asimismo, las empresas pueden negarse a transportar menores no acompañados si no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad. Esto también aplica en el caso de menores con discapacidades, si la empresa no puede proveer los cuidados necesarios.

Autoridades rescatan a cuatro menores en operativo contra explotación sexual en Cali

Cali, la capital del Valle del Cauca, ha sido escenario de un operativo en el que las autoridades rescataron a cuatro menores de edad, de entre 14 y 17 años, que presuntamente estaban siendo explotadas sexualmente en establecimientos nocturnos del centro de la ciudad. Según informó la Personería de Cali, las víctimas fueron encontradas en locales que, al parecer, se dedicaban a la explotación sexual.

Autoridades rescataron a cuatro jóvenes explotados sexualmente en el centro de Cali - crédito Colprensa

Durante los operativos en bares y discotecas, las autoridades encontraron a los menores en situaciones de vulnerabilidad. “Encontramos cuatro niños objeto de explotación y por eso la alerta y el llamado para que esto no continúe”, declaró Mendoza. Además, se cerraron varios establecimientos que operaban de manera irregular y se detuvo a varias personas involucradas en estos actos ilícitos.