Fuerte pulla de Alfredo Mondragón contra Álvaro Uribe por su proceso penal: “Igualito a Rodolfo Hernández”

Alfredo Mondragón comparó al expresidente Álvaro Uribe con Rodolfo Hernández, puesto que el exalcalde también afrontó un proceso penal - crédito EFE y AP/montaje Infobae

El proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal continúa con el desarrollo de las audiencias preparatorias, luego de que la Fiscalía General de la Nación acusara formalmente al exmandatario. Su caso ha estado bajo la lupa del país, especialmente, de congresistas que se han pronunciado en favor o en contra del procesado.

Uno de los servidores públicos que ha dejado ver su postura con respecto al proceso contra el expresidente es el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, que en X comparó al ex jefe de Estado con el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, que falleció el 2 de septiembre de 2024 debido a un cáncer terminal. El exmandatario local fue condenado a más de cinco años de casa por cárcel por el caso Vitalogic, relacionado con hechos de corrupción.

De hecho, en la audiencia en la que se dio a conocer el sentido del fallo condenatorio (14 de marzo de 2024), Hernández reveló, entre lágrimas, que el cáncer de colon que padecía, y por el cual había pasado por varias sesiones de quimioterapia y cirugías, no había podido ser eliminado de su cuerpo y que ya había llegado a una etapa terminal.

El excandidato presidencial había sido sometido a una compleja cirugía en Bogotá, para extirparle el tumor maligno que encontraron en su colon. Pasó varios días en UCI luego de la cirugía - crédito @ColombiaOscura/X

La pulla de Alfredo Mondragón

Así las cosas, Mondragón cuestionó al exmandatario por presentarse en el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2024 de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), llevado a cabo el 27 de septiembre, y exponer allí sus preocupaciones por los casos de corrupción que enlodan al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, y que se han presentado en Colombia en anteriores administraciones.

“Hace cinco días, @AlvaroUribeVel, fue al congreso uribista de FENALCO a decir que estaba “muy preocupado por la corrupción”. Hoy, está sentado en su audiencia preparatoria de juicio, acusado de crímenes de corrupción. Igualito a Rodolfo Hernández”, aseveró el congresista del Pacto Histórico en su cuenta de X.

El congresista Alfredo Mondragón comparó a Álvaro Uribe con Rodolfo Hernández - crédito @AlfreMondragon/X

En efecto, el ex jefe de Estado sí habló sobre la corrupción en Colombia, asegurando que es un problema que pone freno al país, que se ha convertido en un “fenómeno muy general de contracultura”. Esto ha generado desconfianza en el país, y que se ha visto reflejado en impactos negativos en la economía, en las inversiones exteriores y en la migración de los ciudadanos a otros territorios.

“Desde la política debemos incrementar el esfuerzo para derrotarla. El exagerado costo de las campañas electorales es expresión y una de las causas de la corrupción. Una contribución puede ser volver a las listas cerradas. Otra, acabar definitivamente la mermelada”, precisó Álvaro Uribe en el congreso de Fenalco.

El caso contra Uribe: ¿en qué va?

El exmandatario fue acusado por, presuntamente, haber sobornado a testigos por medio de su antiguo abogado Diego Cadena, para que estos declararan a su favor, no lo vincularan con el paramilitarismo y señalaran al senador Iván Cepeda de haber ofrecido sobornos para que testificaran en su contra. El proceso ya está avanzado y se están llevando a cabo las audiencias preparatorias de juicio.

Justamente, una de las diligencias se adelantó el 2 de octubre, y en ella se presentó una discusión entre el procesado y la jueza Sandra Liliana Heredia, luego de que la funcionaria no permitiera aplazar la audiencia para que la defensa pudiera revisar algunas pruebas relacionadas con el testigo clave del caso: Juan Guillermo Monsalve.

El expresidente Álvaro Uribe criticó a la jueza Sandra Liliana Heredia por pedirle que indicara si se declaraba culpable o inocente de los cargos que pesan sobre él - crédito Audiencia preparatoria Álvaro Uribe

A pesar de que el expresidente alegó que se le estaba vulnerado el derecho a examinar y cotejar pruebas, la jueza negó la solicitud de aplazamiento y preguntó a Uribe si se declaraba culpable o inocente de los cargos. El ex jefe de Estado contestó molesto: “Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave...”.

La jueza contestó, indicando que no hay razones para suponer que ella sabría cuál sería la declaratoria del expresidente: “No tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno”, aseveró.