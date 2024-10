Epa Colombia protagonizó escándalo en la casa de su expareja, porque quería ver a su hija: hasta llegó la Policía

Video: Epa Colombia habría protagonizado escándalo en vía pública con su ex por su hija - crédito @epa_colombia/Instagram y @chisme_famosos7/X

Tal y como lo afirmó Epa Colombia en sus redes sociales —cuando les contó a sus seguidores que debía pelear por la tenencia de su hija de tan solo cinco meses de nacida—, comenzaron a salir a la luz videos de los escándalos que se ha hecho la influencer a las afueras de la residencia de su expareja, Karol Samantha, pues al parecer no le permite ver a su bebé.

Las imágenes fueron captadas por los vecinos de la zona, quienes alertaron los gritos de la creadora de contenido y empresaria de keratinas que con presencia de la Policía buscó acercarse a su pequeña Daphne Samara, a la que dio a luz en abril del 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde la cuenta oficial de Instagram de su marca de productos para el pelo, Daneidy Barrera Rojas abrió su corazón y reconoció ante sus seguidores que no atravesaba por un buen momento en su vida sentimental ni personal, pues había dado fin a su relación sentimental más reciente. Pese a que algunos de sus fanáticos sospechaban de la situación ante la ausencia de fotos de la influencer con su hija, la noticia de que su vínculo había llegado a su fin sorprendió al mundo de la farándula nacional.

Epa Colombia protagonizó escándalo en la casa de su ex, Karol Samantha para que le dejara vera su bebé Daphne Samara - crédito @chisme_famosos7/X

Luego de esta confesión, Epa reapareció con otras publicaciones en las que empezó a revelar capturas de conversaciones que daban pistas sobre la existencia de un conflicto entre ella y Karol Samantha, pues su ‘ex’ se había llevado a su hija con ella.

En medio de esas revelaciones en las que la creadora de contenido bogotana afirmó que por su hija “se haría matar”, adelantó que poco a poco en Internet iban a ir saliendo videos que daban fe de su pelea, pues Karol no le estaría permitiendo tener contacto con su bebé. “Por mi hija, claro que me hago matar. Soy su mamá. Hija extraña a mamá”, se lee en una de las imágenes en las que Epa conversa con una amiga a cerca de la crisis por la que atraviesa.

De acuerdo con el portal de entretenimiento Rastreando famosos, las imágenes reveladas corresponden a Epa Colombia acompañaba de una familiar en inmediaciones al apartamento en el que ahora reside Karol Samantha con su hija, pues se habría traslado allí luego de su ruptura. El incidente requirió la presencia de las autoridades.

Epa Colombia habló sobre la custodia de su bebé - crédito @epa_colombia/Instagram

Epa Colombia reveló que su ex, Karol Samantha se quedó con su hija

Según contó la influencer los motivos de su separación se dieron después de haber quedado embarazada, pero se intensificaron luego de que abril naciera su hija, pues relató que su ex no le permitía mayor contacto con la bebé ni ejercer ciertas funciones de mamá.

En empresaria explicó que desde el nacimiento de su hija Karol empezó a comportarse extraño - crédito @epa_kera100k / Instagram

“Cuando yo tome la decisión de ser mamá con mi expareja... Creí que la vida iba a ser distinta, pero luego uno queda embarazada y se empieza a dar cuenta de la realidad, Ella cambió mucho desde que llegó mi hija y eso es notable”, señaló.

La empresaria de keratinas contó que durante el nacimiento de su hija pasó por muchas depresiones y ansiedad, “Yo salí después de dar a luz a mi hija, yo estaba mareada, tenía mucho Tramadol, yo estaba muy cansada y no quería ir al pediatra, y me di cuenta de que la pareja a uno no la entiende, empecé a ver comportamientos súper raros”.

Para Daneidy una de las situaciones que más le molestó y alertó sobre su situación es que Karol no dejaba que ella la bañara, “Ella me decía que solo la mamá de ella la podía bañar, y empezaron a haber una infinidad de problemas que cada vez se notaba más... Cada vez que salíamos era un problema, siempre peleábamos, y todo eso va a salir a la luz mas adelante”.

Al ver la nueva actitud que tomó su expareja con ella y lo posesiva que era con Daphne Samara, Epa decidió tomar medidas y se separó, Aun cuando temía ser madre soltera.

Epa Colombia reveló por qué no está con su hija Daphne Samara de 5 meses de nacida - crédito @epa_colombia/Instagram

Luego de que Daneidy Barrera Rojas se sincerara sobre el actual estado de su situación sentimental y explicara las razones de la ruptura de su relación, sorprendió al revelar detalles de los problemas que estaba teniendo con su pareja con quien ahora deberá iniciar un proceso para definir quién se quedará con su hija, pues por el momento, la bebé está bajo el cuidado de Karol Samantha.