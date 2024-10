El ministro de Educación se despachó en elogios hacia Gustavo Petro y aclaró como es su relación: “Es un tipo histórico”

José Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, aseguró que no le preocupan las críticas que surgieron por decir groserías e insultar en X - crédito SAE

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó polémica por, al parecer, no ser educado. Varios políticos e internautas escudriñaron en las redes sociales del funcionario, y encontraron varias publicaciones con groserías que le generaron una muy mala imagen. En su momento, Rojas Medellín decidió salir en su defensa, restando importancia a sus palabras correspondientes a años atrás.

Sobre esta situación, que llegó a provocar cuestionamientos con respecto a su idoneidad para el cargo, volvió a referirse, indicando que corresponden a momentos en los que se sentía indignado y decidió expresarlo con palabras soeces y faltando al respeto a las personas. Afirmó que, aunque las críticas han sido muchas, no representan ninguna preocupación para él.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Encontraron un montón de trinos con groserías que en algún momento de mi vida dije indignado, pero cuando les hablaba a los dos seguidores que tenía en redes sociales. Además, algunas son críticas de gente que nos va a criticar por todo”, señaló el funcionario en conversación con El Tiempo.

Daniel Rojas aseguró que Sergio Fajardo es un político que tiende a dedicarse a criticar - crédito Infobae

Entonces, arremetió directamente contra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que lo calificó de “atarván” y aseguró que no está preparado para las responsabilidades del puesto.

“[Daniel Rojas] utiliza esas formas para agredir, insultar y maltratar. A mí me ha dicho de todo, una cantidad de insultos, y nunca había dicho una sola palabra, pero hoy es el ministro de Educación y es como haber escogido al que más molesta en el salón, al matón del salón para ser el ministro de Educación de Colombia”, aseveró en su momento el excandidato, en conversación con Semana.

De acuerdo con el jefe de la cartera, tanto Fajardo como otros políticos se dedican a exponer críticas, independiente de que la gestión de la persona sea buena o mala: “A él nada le va a gustar”, sostuvo.

¿Cómo es su relación con Gustavo Petro?

El ministro también se refirió a Gustavo Petro y su relación con él como presidente de la República. Según afirmó, no está relacionado con el petrismo, como se ha asegurado. No obstante, aclaró que sí siente aprecio y admiración por el primer mandatario. De hecho, lo calificó de “histórico” y resaltó las intenciones que tiene con respecto al desarrollo del país.

Daniel Rojas aseguró que Gustavo Petro es un hombre vicionario - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Cancillería de Colombia

“Creo que es un tipo histórico, un revolucionario y un visionario. Tiene un amor genuino por el país. Lo que pasa es que los ismos de pronto crean barreras y eso es peligrosísimo. Soy, más bien, allendista, diomedista y garciamarquiano”, indicó el funcionario al medio citado.

Asimismo, precisó que no se le hace extraño que Petro haya llegado al poder. Pues, cuando empezó su militancia en la política, se dio cuenta de que, tanto él como otros compañeros, pensaban que el exalcalde de Bogotá llegaría a ser el presidente de Colombia. “Este man tenía que ser presidente”, pensó en su momento.

A pesar de la admiración que tiene por el trabajo del primer mandatario, indicó que su relación no es tan cercana como se esperaría. Incluso, insistió en que el jefe de Estado no suele estar rodeado de muchas personas. No conversan mucho, pero, cuando lo hacen, aseguró que suele ser muy claro y directo al exponer sus puntos de vista.

“Petro no es un tipo que viva rodeado de mucha gente y no todos sus colaboradores le hablan al oído. Tengo una conversación normal con el presidente. Cuando siento que tengo que decirle algo que es importante para el Gobierno, se lo digo sin filtro; con respeto, pero sin filtro. No me guardo nada, incluso cuando son temas que superan la cartera de Educación”, puntualizó el ministro al informativo citado.