Congresistas protagonizaron fuerte agarrón en debate de reforma laboral: “No nos ganamos la curul en un paquetico de papas”

La congresista Katherine Miranda aseguró que pondrá una queja contra el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, por no dejar hablar a las mujeres - crédito Plenaria Cámara de Representantes/Redes sociales

Una acalorada discusión se presentó en la sesión del 1 de octubre de 2024 en la Cámara de Representantes, en medio del debate de la reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Durante la reunión que llevaron a cabo los congresistas, algunas mujeres levantaron la mano para criticar la presunta falta de garantías para las mujeres, a quienes, al parecer, no se les permitió hablar como se debería.

Una de las representantes que se quejó es Catherine Juvinao, que se dirigió directamente al presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, señalándolo de reducir el tiempo de intervención de las mujeres. Aseguró que a para los hombres otorgó hasta cinco minutos para que pudieran expresar sus puntos de vista con respecto al proyecto, e incluso, frente a temas diferentes a la iniciativa, mientras que para las mujeres permitió menos tiempo de exposición.

“Vea, presidente, en nombre de todas las mujeres de esta plenaria, yo le solicito que nos deje hablar (sic). Cuando las mujeres le pedimos la palabra, usted nos ignora sistemáticamente, pero, además, cuando tenemos la fortuna de obtener su espacio, entonces nos recorta a muchísimo menos tiempo que los hombres”, afirmó la congresista.

Catherine Juvinao y Katherine Miranda exigieron que se les permitiera hablar en el Congreso y denunciaron que a los hombres se les dio más tiempo de intervención - crédito @mirandabogota / Instagram y Prensa Catherine Juvinao

Por eso, insistió en que pondrá una queja ante las instancias correspondientes por la presunta falta de garantías del presidente de la Cámara con respecto a la participación política de las mujeres en el Congreso. “Lo que usted está haciendo, cataloga como violencia política contra la mujer y voy una poner una queja”, aseveró.

A sus palabras se unió Katherine Miranda, que también criticó a Jaime Raúl Salamanca por la manera en que estaba prescindiendo la sesión: “Lo que usted hace reiteradamente con nosotros, reduciéndonos el tiempo de intervenciones, dándole la palabra a los hombres y no a nosotras, negándonos las réplicas, es inaceptable, presidente”, indicó la representante.

El representante Alfredo Mondragón intervino, indicando que es adecuado que las mujeres participen, pero precisó que a aquellas que hacen parte de la oposición se les ha permitido hablar de manera exagerada. Otros congresistas también resaltaron la posibilidad de intervención que han tenido las mujeres y pidieron llevar la sesión con “tranquilidad”.

La congresista Katherine Miranda recordó que las mujeres ganaron su curul en el Congreso de manera limpia - crédito captura de pantalla Plenaria Cámara de Representantes

Katherine Miranda tomó nuevamente la palabra, destacando las razones por las cuales sus opiniones deberían ser tomadas en cuenta y señalando que tienen el derecho de quejarse ante la falta de garantías, sin ser catalogadas de “exageradas”.

“Pues obvio que tenemos el derecho a hablar, es que nosotros no nos ganamos la curul en una lista cerrada, no nos ganamos la curul en un paquetico de papas. Acá llegamos con votos y tenemos el derecho de hablar cuando queramos, cuando levantemos la mano, acá no nos vengan a irrespetar. Nosotros podemos hablar cuantas veces queramos en los artículos que queramos”, aclaró.

La “politiquería” en el Pacto Histórico: “Mañosos”

De inmediato, la representante María del Mar Pizarro habló, cambiando de tema y exigiendo respeto para el Pacto Histórico, cuyos integrantes han sido señalados de ser politiqueros y de tener allegados en el Gobierno nacional, lo que se vería reflejado en el proyecto de reforma laboral.

La congresista María del Mar Pizarro aseguró que en el Pacto Histórico no hay personas politiqueras - crédito marpizarro.com/Web

“La lista de Bogotá acá ganó con muchísimos votos (sic), pero además de eso, que yo no tengo mermelada en el Icetex, y a mí tampoco me financiaron personas que ahora trabajan con el Estado”, sostuvo.

En respuesta, Juvinao aseguró que “solo quería pedir respeto” por el representante a la Cámara David Racero, recientemente salpicado por presuntas irregularidades en el manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). “No se refiera a él en esos términos. Aquí todos sabemos que ustedes están haciendo politiquería con el Sena, con el Icetex, con la Unidad de Gestión del Riesgo, sírvase confirmar si es cierto que su mamá está en el Dapre, y cuántos familiares de ustedes están en las entidades del Gobierno”

En ese sentido, indicó que, si se hiciera una evaluación de los vínculos que tendrían ciertos congresistas con el Gobierno Petro, saldrían perdiendo: “Son el Gobierno de la politiquería y del cambio de mañosos”.

María del Mar Pizarro continuó la discusión en X, asegurando que hay personas con “rabo de paja” que hicieron sus campañas aprovechando el estallido social y consiguiendo un espacio en la izquierda, a la que, posteriormente, “le dieron la espalda”. “Ya todos sabemos cómo son”, escribió.