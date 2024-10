Carolina Arbeláez anunció denuncia contra el presidente de la Cámara por violencia política: “Es un machista, es el abuso del patriarcado”

La representante Arbeláez criticó la condición de las aeronaves y la ejecución del presupuesto - crédito caroarbelaezg/Instagram

Durante el debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes, la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, denunció que fue víctima de violencia política, junto con otras congresistas de diferentes partidos políticos, por parte del presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca.

La congresista Arbeláez anunció que interpondrá acciones legales en la Procuraduría General de la Nación para que investigue los hechos mencionados.

Según la congresista de oposición al Gobierno Petro, cuando han tenido la oportunidad de expresar sus posturas frente al proyecto del Gobierno Petro, son abruptamente cortadas, con el fin de agilizar la discusión de la iniciativa.

“No nos dan la palabra, nos cortan el micrófono y se ignora nuestra representación. 450.000 empleos están en riesgo, la violencia política del presidente de la Cámara de Representantes es inaceptable. ¿Eso era lo que decían del “cambio es con las mujeres o no es?”, expresó la congresista en un video publicado en sus redes sociales.

Carolina Arbeláez Denuncia Violencia Política Por Parte Del Presidente De La Cámara - crédito @kroarbelaez/X

Igualmente, Arbeláez aseguró que lo que está ocurriendo en el debate es una clara muestra de violencia política contra la mujer, al recordar que fue sancionada en la pasada legislatura por la Presidencia.

“Aquí las mujeres nos hemos venido sintiendo atropelladas en este debate. Lo que hemos podido ver es la falta de garantías durante el debate de la reforma laboral. No nos dan la palabra, nos cortan el micrófono. Pedimos mociones de orden, mociones de procedimiento y no es posible que el presidente de la Cámara nos dé la palabra”, comentó.

Igualmente, la parlamentaria recalcó: “El presidente de la cámara, Jaime Raúl Salamanca, es un machista que cierra el micrófono y que le incomoda la participación de las mujeres de la oposición. Es el abuso del patriarcado, el abuso de poder donde nuestra voz queda ignorada para un debate tan importante como el de la reforma laboral”

Con una pancarta, la representante de Cambio Radical protesto la forma en que se aborda el debate de la reforma laboral - crédito @kroarbelaez/Instagram

Frente a esta situación, la representante de Cambio Radical hizo una invitación a Jaime Raúl Salamanca para que se brinden las garantías para todos los sectores, durante la discusión de la reforma laboral en la corporación legislativa.

“Aquí lo que le estamos diciendo al señor presidente (de la Cámara) es que respete la voz de las mujeres en el Congreso de la República, porque hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso para argumentar y decir por qué es tan inconveniente esta reforma que va a destruir los empleos de los colombianos en las pequeñas y medianas empresas”, manifestó.

Finalmente, Carolina Arbeláez indicó que “tenemos argumentos sólidos y lo que le estamos pidiendo al presidente de la Cámara es que nos permita hablar, nosotras somos mujeres que representamos no solamente a nuestras bancadas y a nuestros electores, sino también a una parte del país que no quiere que esta reforma avance porque se van a perder 450.000 empleos como así lo ha dicho el Banco de la República”

Así fue la respuesta del presidente de la Cámara

Durante su intervención en el debate de la reforma laboral, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, se defendió de las acusaciones de Arbeláez, y aseguró que no cederá a intimidaciones tanto dentro como fuera del Congreso.

“El papel que tengo en la historia no es para prestarme a esas jugadas que de hecho no solo pretenden sacar al presidente de la Cámara de la discusión, sino que no quieren tampoco que haya alguien garantista dirigiendo un debate y además tratan de acusarlo de cosas que no ha cometido”, expresó.

Presidente De La Cámara Se Defiende De Acusaciones Por Violencia Política - crédito Canal del Congreso

También, en su cuenta de X, el presidente de la corporación respondió: “Lo desleal es tratar de hacerle creer al país que no he dado las mismas garantías. He administrado un debate en el cual hay 187 Congresistas participando y tienen el mismo derecho. Puedo demostrar que en las discusiones siempre han existido. Muchos Congresistas lo reconocen”.

De igual forma, Salamanca sostuvo que “lo que quieren es construir una narrativa en contra de las mujeres en el Congreso a quienes respeto”.

El presidente de la Cámara sostuvo que quieren imponer una narrativa para afectar su imagen de 'garantista' durante el debate de la reforma laboral - crédito @JaimeRaulSt/X