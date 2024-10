Alias Castor, responsable de 100 asesinatos, podría quedar en libertad por vencimiento de términos en Barranquilla

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, en medio de su entrada al penal de la Dorada, Caldas - crédito Inpec

Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, podría quedar en libertad debido al vencimiento de términos en sus procesos judiciales, según informaron fuentes de la Fiscalía Seccional de Barranquilla.

Castor, según lo informó El Tiempo, quien obtuvo acceso al mencionado informe, que actualmente se encuentra detenido en la cárcel de El Barne, en Cómbita, Boyacá, es señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial los Costeños y está vinculado a múltiples delitos, incluyendo homicidio, concierto para delinquir y porte de armas.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año, se han registrado 479 muertes violentas en el área metropolitana de Barranquilla, un incremento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 451 homicidios.

Este aumento en la violencia se atribuye a la disputa territorial entre varias redes delictivas que buscan controlar el microtráfico, narcotráfico y las extorsiones en la región, según el medio mencionado, tanto alias el Castor, como su organización criminal, tendrían responsabilidad en ese incremento.

La liberación del señalado cabecilla de 'los Costeños' coincide con una escalada de violencia en la ciudad caribeña, agravando la inseguridad local - crédito Colprensa

En Barranquilla operan al menos cinco grupos delincuenciales organizados: los Costeños, en alianza con los Rastrojos Costeños, enfrentan a los Pepes. Además, se encuentran activos Papalopez y el Clan del Golfo, todos ellos contribuyendo a la escalada de violencia en la ciudad.

El caso de alias Castor es particularmente preocupante para las autoridades. La Fiscalía no ha podido imputarle 107 homicidios ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla debido a problemas técnicos, la no disposición del abogado defensor y la no presentación de Castor a las diligencias judiciales por parte del Inpec.

Esta situación ha generado alarma ante la posibilidad de que Castor quede en libertad por vencimiento de términos, a pesar de su vinculación penal y los procesos vigentes en su contra.

Alias Castor, de 39 años, ha sido señalado de participar en al menos diez masacres que cobraron la vida de 36 personas en Barranquilla. Una de las más recientes, la del ‘clan Vega’ el 29 de julio de 2023, en la que fueron asesinados Rafael Julio Vega Cuello, Ronald y Raily Vega Daza, habría sido ordenada por Castor desde la cárcel.

Desde enero, la ciudad ha visto un aumento del 6% en homicidios. La Fiscalía enfrenta el desafío de mantener detenido a un notorio líder criminal - crédito Policía Nacional

El historial delictivo de Castor es extenso. Su primera captura se registró el 1 de noviembre de 2006, cuando se le encontró en posesión de un arma de fuego. Desde entonces, ha sido detenido en varias ocasiones por delitos como homicidio, tráfico y porte de armas. En 2019, Castor se encontraba prófugo de la justicia y fue capturado en Venezuela, siendo deportado a Colombia el 5 de abril de 2023 para responder por el delito de homicidio.

Los procesos judiciales contra Castor suman 46, de los cuales 30 son por homicidio, dos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, uno por concierto agravado con fines de narcotráfico, cinco por tráfico y porte de armas, uno por hurto calificado, cinco por concierto para delinquir y uno por extorsión agravada.

La situación en Barranquilla refleja una compleja red de violencia y criminalidad que las autoridades locales y nacionales intentan controlar. La posible liberación de alias Castor añade una capa de incertidumbre y preocupación en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia.

Tercer intento de líder criminal para unirse al proceso de paz del gobierno

Alias Castor, líder del grupo criminal Los Costeños, ha solicitado nuevamente su inclusión en el proceso de “paz total” del Gobierno nacional.

Los Costeños y los Rastrojos enviaron carta al gobierno nacional para que los acepten en la Paz Total - crédito redes sociales

En una carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Díaz Collazos asegura que las actividades delictivas de su organización han disminuido significativamente, según un informe del Gaula.

Alias Castor ya había intentado ingresar al proceso de sometimiento del Estado en dos ocasiones anteriores, en julio y diciembre de 2023, sin recibir respuesta del entonces comisionado Danilo Rueda. Con la llegada de Otty Patiño a la entidad, Díaz Collazos espera que esta vez su solicitud sea aceptada.

En el documento, revelado por W Radio, Castor asegura que las extorsiones en el Atlántico se redujeron entre un 40% y un 50%, cumpliendo así con lo prometido.

“Como podrá apreciar, las extorsiones en el Atlántico disminuyeron notablemente, como se puede apreciar en el mes de octubre, en comparación con el mes de diciembre disminuyeron en un 41% y en lo relativo en el mes de noviembre al mes de diciembre disminuyeron en un 53%”, se lee en la carta.

El líder de Los Costeños atribuye esta reducción a un acuerdo alcanzado entre los líderes de los distintos grupos criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, anunciado a finales de 2023. Este pacto, según Díaz Collazos, ha sido fundamental para la disminución de las actividades extorsivas en la región.