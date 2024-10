Alcalde Federico Gutiérrez denunció que el presunto plan para atentar contra su vida sería usando drones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que hay un complot para matarlo con drones - crédito: @FicoGutierrez / X

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reveló en una entrevista que las autoridades le informaron sobre un plan para atentar contra su vida utilizando drones. Esta información fue proporcionada por la Policía y el Ejército el viernes 27 de septiembre, según detalló el propio Gutiérrez.

“Hemos sido informados directamente por Policía y Ejército de una situación en mi contra, pero que sean ellos los que informen. Yo en eso lo único que tengo que hacer es seguir trabajando”, dijo.

El alcalde explicó en entrevista con Blu Radio que ha estado en constante comunicación con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y agradeció tanto al Ejército como a la Policía por la información recibida.

Además, el dirigente atribuyó la situación al fortalecimiento de las estructuras criminales en la ciudad, con el señalamiento de que estas bandas han ganado considerable poder y que, sin una paz total, el territorio seguiría bajo su control, como informó el medio.

En sus declaraciones Gutiérrez destacó, además, que las autoridades se han encargado de realizar operativos para contrarrestar las acciones de estas estructuras al margen de la ley, situación que, en efecto, genera contrataques por parte de los delincuentes.

El alcalde de Medellín afirmó que va a mantener la "prudencia" sobre el tema - crédito Alcaldía de Medellín

“A las estructuras armadas no les tenemos miedo. Les venimos dando golpes duros, duros y seguramente están muy molestos y van a estar más molestos porque vienen más golpes. No vamos a parar”, afirmó el alcalde de la capital antioqueña.

Al ser consultado por los periodistas sobre los ataques con drones, Gutiérrez mencionó que fue informado al respecto pero prefirió ser prudente con la información. Incluso, no ha publicado nada en sus redes sociales. Lo que sí se conoció es que su grupo de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue aumentado.

“Eso me lo mencionaron. Yo he querido ser prudente en esto. Pues lo que he hecho es recibir la información”, comentó.

Además, el alcalde abordó la necesidad de desarticular las redes de trata de personas que operan en la ciudad y en el país. Resaltó la importancia de proteger a las víctimas y ofrecerles oportunidades de recuperación y desarrollo.

El alcalde se pronunció sobre las seis mujeres liberadas en México

El alcalde de Medellín también informó que las familias de las seis mujeres liberadas en Veracruz, México, recibieron amenazas. El alcalde de Medellín detalló que, aunque las mujeres se encuentran en buen estado de salud, sus familiares aún no han podido comunicarse con ellas y no se sabe cuándo regresarán a Colombia.

En entrevista con Caracol Radio, el burgomaestre expresó que ya está conociendo con mayor detalle la situación: “A una de estas niñas, me decía la mamá, que fue un tema de dos días donde tenía la propuesta, donde tenía los tiquetes y casi que hasta la maleta se la regalaban”.

Fico Gutiérrez expuso los planes de seguridad para revitalizar el turismo interno y evitar el turismo sexual en Medellín - crédito Colprensa

La noticia de la liberación de las seis mujeres, presuntamente secuestradas, generó alivio entre sus familias, especialmente para las dos que residen en Medellín. Gutiérrez, tras hablar con los familiares en la capital de Antioquia, proporcionó más detalles sobre la situación. A pesar de la liberación, las familias enfrentan amenazas debido a que una de ellas denunció el secuestro, lo que llevó a la liberación de las mujeres, según informó Blu Radio.

El alcalde explicó que, por razones de seguridad, las familias no han acompañado a las jóvenes y están recibiendo apoyo y protección. “Ellas tienen todo el acompañamiento y por supuesto tienen temor por sus hijas y porque fueron quienes denunciaron”, expresó Gutiérrez.

La mujer que las contactó sería una mexicana que trabaja con una entidad pública de ese país - crédito Shutterstock.com/Facebook

Mientras se define la situación de las mujeres en México, las familias han manifestado su emoción por la liberación. Sin embargo, existen versiones desde Medellín que indican que una de las mujeres había estado en Centroamérica por más de tres meses y aparentemente se encontraba bien en el extranjero

La situación ha generado una serie de hipótesis y versiones encontradas sobre el presunto secuestro y el estado de las mujeres antes de su liberación. Las autoridades continúan investigando y trabajando para garantizar la seguridad de las familias y el pronto regreso de las jóvenes a Colombia.