Petro encendió las redes en la antesala de la posesión de Sheinbaum: “El M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”

El jefe de Estado en Colombia, Gustavo Petro, felicitó a Claudia Sheinbaum, elegida como presidenta en México

En la víspera de la posesión de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia de México, para los próximos seis años, el mandatario colombiano Gustavo Petro se encargó de caldear la ceremonia con una polémica afirmación, que desató una ola de fuertes reacciones en las redes sociales. El líder de izquierda no tuvo problema alguno en vincular a la política del Partido Morena, el mismo del saliente gobernante Andrés Manuel López Obrador con la guerrilla del M-19.

A la salida del encuentro con el mandatario que entregará su cargo en una fastuosa ceremonia, con el que se tomó una llamativa postal –teniendo el mural del artista Diego Rivera de fondo–, Petro, se refirió a la llegada de Sheinbaum al poder. Y, tal cual como lo reafirmó en la conferencia Deuda por clima: la propuesta de Colombia, potencia de la vida, para salvar el planeta, relacionó a la jefa de Estado electa con la organización de la que él hizo parte, antes de firmar la paz con el Estado.

“Mañana (martes 1 de octubre) se reemplaza el Gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia es, fue, miembro del M-19. Es decir, para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”, afirmó Petro, que tras la controversial frase intentó escabullirse entre los periodistas que aguardaban su salida del Palacio Nacional. Aunque luego, en la citada conferencia, efectuada en la Universidad Autónoma, la repitió sin titubeos.

El mandatario publicó esta postal en su cuenta en X, posando con mandatarios latinoamericanos con los que comparte ideales. Crédito: X/@lopezobrador_

Gustavo Petro sacó pecho por posesión de una “camarada” del M-19 como presidenta de México

En efecto, durante el encuentro con estudiantes del centro de educación superior, Petro hizo un recuento de su participación en el Movimiento 19 de Abril, que se fundó tras las fallidas elecciones presidenciales de 1990, y contó, con detalles, como la nueva gobernante del país norteamericano apoyó con refugio a algunos de sus “camaradas”, sin pasar por alto que hasta el propio escritor Gabriel García Márquez, nobel de literatura, tuvo que exiliarse en México.

“Para colombianos y colombianas que conocen la historia, y mexicanos y mexicanas que la han leído, yo fui parte de un movimiento insurgente armado. Estuve preso y torturado por eso. Y hasta el último segundo fue, que es el movimiento 19 de abril”, recordó el gobernante en su discurso, mientras desde las graderías apareció una bandera de la guerrilla que entregó las armas en 1990 y ya, en la legalidad, ayudó para la construcción de la Constitución Política de 1991.

Según Petro, la generación que hizo parte de su organigrama murió en la lucha armada y se caracterizaba por su genialidad. “Todavía no he podido encontrar tanta gente genial reunida en una sola fuerza. Jóvenes, muchachos y muchachas, que decidieron retar a la oligarquía colombiana, y exponer un proyecto que no solo se ligó al clasismo de la izquierda, sino que intentó innovar y crear. Y no pensaban que de sus integrantes pudiera surgir un presidente”, agregó.

En su discurso en la Universidad Autónoma de México, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de la ayuda que la nueva mandataria del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, le prestó al M-19; guerrilla de la que él hizo parte - crédito Presidencia

Fue entonces cuando relacionó, una vez más, a la política de Morena a esta guerrilla. “Pero sí, (El M-19) tuvo un presidente. Y ahora tiene dos. Porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. En su juventud primera, porque fue hace tiempo, muchos colombianos vinieron a parar a México, porque siempre dio abrigo y cobija a los perseguidos. Aquí vivió García Márquez, su casa está aquí. Y muchos dirigentes del M-19 se establecieron aquí, perseguidos”, acotó.

Recordó cómo desde el país manito recibieron, justamente, una ayuda para afrontar la confrontación armada e ideológica. “Y entre esos, Claudia. Entonces para los que no les gusta esa historia, el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina”, sentenció al final de su prolongada intervención, en la que defendió su tesis del fuerte impacto del cambio climático, aunque en algunos intervalos lanzó pullas hacia la Procuraduría General y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.