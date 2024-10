Marbelle rechazó a Karol G, por segunda vez: “Prefiero a Beyoncé”

Marbelle nuevamente rechazó a Karol G - crédito @15minutosco/Instagram

Son pocos los que recuerdan que Marbelle y Karol G tienen un pasado que las une, pues cuando la cantante vallecaucana fue jurado en el Factor XS, reality musical del Canal RCN, La Bichota se presentó a las audiciones del programa, pero no corrió con suerte, pues su talento fue rechazado por la también actriz, que ahora integra el panel de mentores en La Descarga.

Pese a que la intérprete de música de despecho carga con esa decisión que algunos seguidores de la artista paisa aún le reprochan, nuevamente desató la furia entre sus fanáticos, pues dejó ver que prefiere a otras artistas por encima de ella.

En sus inicios musicales, Carolina Giraldo, cuyo nombre artístico es Karol G, enfrentó varios obstáculos en su camino, incluyendo la negativa de la cantante Marbelle, quien impidió su ingreso a un concurso de talentos. A pesar de estos retos, La Bichota se ha convertido en una estrella mundial, demostrando que con superación y trabajo los sueños pueden cumplirse. Sin embargo, pese a su éxito, Karol G aún no logra convencer por completo a la cantante vallecaucana, quien por segunda vez le dio un “no”.

Cero y van dos, Marbelle rechazó de nuevo a Karol G, esta vez dejó claro que prefiere a otras artistas en cuando a gustos personales - crédito @15minutosco/Instagram

En esta ocasión, Marbelle participó junto al periodista de entretenimiento Carlos Garzón en una dinámica para la revista 15 Minutos, en la que la jueza del reality de Caracol Televisión, que estrenó su segunda temporada el 30 de septiembre, debía demostrar quién era su artista femenina favorita.

Fue en el estreno para medios de la segunda entrega de La Descarga que en esta ocasión no tendrá convivencia entre sus participantes y en donde Marbelle está acompañada por Maia, Gusi y Santiago Cruz en el panel de jurados, que la cantante nacida en Buenaventura se le midió al desafío de responder en un versus de artistas cuál era su número uno.

El juego inició enfrentando a Taylor Swift con Ariana Grande, en donde Marbelle escogió la segunda opción, luego de mencionarle otras artistas como Dua Lipa, Lady Gaga y Billie Eilish, la mentora del reality de Caracol se quedó con Beyoncé a la que ni siquiera Shakira logró derrotar. “¡Ay! yo amo a Shakira, pero me quedo con Beyoncé”, mencionó.

Finalmente, llegó la hora en la que apareció en el selecto listado de estrellas mundiales el nombre de la también colombiana Karol G, pero ni en un gesto de reivindicación con La Bichota, Marbelle no dio su brazo a torcer y se quedó con texana, exvocalista de las Destiny’s Child. “Beyoncé, también amo a La Bichota con todo mi corazón, pero me gusta mucho Beyoncé”, respondió Marbelle sin titubear.

Esta fue la vez que Marbelle le dijo no a Karol G

Fue en la primera temporada del Factor XS Carolina Giraldo siendo una pre adolescente audicionó frente al exigente jurado que para ese momento estuvo conformado por José Gaviria, Juan Carlos Coronel y Marbelle. En esa oportunidad, la cantante paisa pasó la primera prueba.

Karol G recordó cuando Marbelle le dijo no por primera vez - crédito @dikatvcol/Tiktok

Sin embargo, la intérprete de temas como Qlona y Mañana será bonito no logró llegar a las rondas finales para obtener un cupo en las galas en vivo. Esto llevó a que los internautas indagaran sobre lo que ocurrió y durante una de las entrevistas que Karol G ofreció al programa Yo José Gabriel, calificando su participación como una experiencia más en el camino a convertirse en la estrella que es hoy.

“Yo me acuerdo que mi papá empezó a ver los comerciales y me decía que fuera a presentarme. Él hizo la fila y firmó todos los documentos, y yo me presenté y pasé, entonces fue lo máximo. Me tocó con Marbelle. No llegué a las galas, pero fue mi primera aparición en televisión y me gustó, me encantó”, contó La Bichota en su paso por el programa Yo, José Gabriel.

18 años después, Marbelle entregó su versión de la negativa que en ese programa le dio a Karol G. La también cantante comenzó explicando que existen muchas cosas que los televidentes no alcanzan a dimensionar de lo que ocurre en este tipo de concursos. No fue solamente el “no” a Karol G, sino que simplemente no dimensionaron la cantidad de niños que se audicionaron, por lo que se les salió de las manos “y en el primer Factor X de niños se presentaron muchos”.

La reina de la tecnocarrilera sorprendió con su confesión - crédito @besamebogotafm/Instagram

Posteriormente agregó: “Nosotros teníamos un límite de cupos para traer niños a Bogotá. Digamos, 5.000 niños, pero nos podemos traer 60 a Bogotá. A veces habíamos dado tantos ‘sí’ y éramos conscientes que, sin importar el talento de los que vinieran de ahí para atrás, teníamos que venir con una racha de ‘no’ porque había un límite en cuanto a presupuesto y organización, por todo lo que implica hacer un programa de estos”, mencionó.