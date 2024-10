En video, el curioso cobro de una deuda con parlante y micrófono: “Yo tengo que divertirme, yo tengo que salir”

En el video se puede apreciar cómo la mujer la señora Chepa se excusó para no responder por el pago de la ropa - crédito Jugador 2.0/Facebook

Los colombianos se han caracterizado por el rebusque, una modalidad de trabajo en la que prima la inteligencia y astucia para lograr ganar dinero y así poder generar un ingreso. Entre las miles de historias que se conocen día a día en el país, destacó una divertida manera de cobrar dinero ideada por el creador de contenido caleño conocido como Jugador 2.0, en el que con un parlante sobre su motocicleta ayuda a personas a las que les deben dinero.

La divertida anécdota se conoció a través de Facebook, en la que se evidenció un escenario que mezcló la cultura del crédito informal y las dinámicas de la confianza personal, pues se hizo público un conflicto peculiar en el que un grupo de personas llegó hasta la puerta de una mujer identificada como la Señora chepa, con el objetivo de cobrarle por unas prendas de ropa que había adquirido a crédito, pero el momento terminó lleno de recriminaciones, situaciones vergonzosas y un intento inusual por exigir el pago de una deuda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el curioso video, el conflicto se desató por la falta de pago de una deuda relacionada con varias prendas que fueron adquiridas a una vendedora llamada Lizeth que, basada en la confianza de una amistad, entregó la ropa con la esperanza de que Chepa la pagaría “en unos días”; sin embargo, luego de seis meses sin recibir el pago, la joven empresaria tuvo que utilizar el servicio del creador de contenido para que le ayudara a recuperar el dinero.

“Resulta que la señorita Lizeth vende productos por catálogos y me dice: ‘la señora, me pidió unas cosas y que yo soy tu amiga, que en estos días te mando la plata’ y han pasado ya seis meses, desde diciembre me dice la señorita”, comenzó por explicar el cobrador.

En el metraje, se puede evidenciar que el cobro a la señora Chepa fue realizado de una manera poco convencional, dado que se escucha cómo este cobrador utilizó un tono que iba desde lo sarcástico hasta lo confrontativo, en un intento de generar presión social.

“Que esperate, que ya te lo mando por Nequi, como que lleva seis meses caído Nequi, no le ha pagado, entonces el día de hoy vinimos a cobrarle porque como usted sabe, son productos de catálogo, esas cosas hay que pagarlas sí o sí y la muchacha le hizo el favor, porque eran amiga y vea, la dejó metida”.

La estrategia fue clara: avergonzar públicamente a la señora Chepa para que pagara, pues en el video se puede escuchar frases como: “Vea, posiblemente usted con esa ropa bien cachesuda en la calle, dándose el brillo con esa ropa fiada, no ha pagado la ropa, quizás buscando novio por ahí con buena ropa”.

La situación llegó a un punto en el que el cobrador hizo un llamado a los vecinos para que también fueran testigos del impago, intentando avergonzar aún más a la deudora, mientras que la reacción por parte de la señora Chepa frente al cobro estuvo marcada por la justificación de su situación económica y su estado de salud, pues argumentó estar sin empleo, lo cual le dificultó poder reunir el dinero necesario para pagar la ropa.

“Yo a usted le había dicho que estaba sin empleo y que no le podía cancelar la deuda, yo vengo de buscar empleo, yo soy una persona enferma, depresiva, yo tengo fórmulas médicas”, explicó la señora Chepa.

Estas justificaciones no fueron suficientes para el cobrador, que las desestimó asegurando que la habían visto tomar licor en varias oportunidades: “La vieron que está tomando allá en el estanco de la 41″. Ante las acusaciones, la señora Chepa explicó que: “Yo tengo que divertirme, yo tengo que salir”, a lo que el cobrador aseguró que “también tiene que ser responsable y pagar”.

A pesar del intento de que la señora Chepa pagara su deuda, la mujer se negó a hacerlo, asegurando que no tenía dinero, lo que generó que los vecinos apoyaran a la emprendedora que cobró su dinero, mientras recriminaron a la deudora.

“No paga y dice que no paga que porque le mandaron unos medicamentos, o sea, es culpa del doctor que usted sea irresponsable y no le gusta pagar y dicen los vecinos que mantiene tomando”, concluyó el cobrador mientras la señora Chepa entraba a su pasa.