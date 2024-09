Miguel Varoni recomendó el uso de bótox con un profesional experto: “Hay que hacerlo”

El actor reveló su experiencia con el bótox - crédito @soyvaroni/ Instagram

El actor Miguel Varoni, recordado por su protagónico en Pedro el Escamoso, confesó en medio de una entrevista para el pódcast de Alejandro Chabán cómo ha sido su experiencia con los retoques estéticos y la razón por la que los hombres no deberían sentirse juzgados por cuidar su apariencia.

El actor recomendó hacerlo con un buen profesional para no tener malos resultados. “Siempre que vuelvo a Colombia, me pongo mis cremas, mis vainas, me inyectan mi bótox, eso es con todos los juguetes... Lo único que yo siempre he dicho es que se consigan un cirujano plástico certificado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Varoni también confesó que se hizo los retoques estéticos porque empezó a ver ciertos cambios en su rostro que llegaron con la edad. “Empecé a sentir la diferencia, sentí que aquí en la cara ya sobraba y le dije a mi cirujano, ‘aquí hay que hacer algo’... Esto hay que hacerlo, uno tiene que cuidarse”.

Miguel Varoni consejo a las personas de hacerse los retoques estéticos que necesiten sin importar las críticas - crédito cortesía Disney +

El actor además confesó que ha aprendido a pasar de las críticas que lo juzgan por no aceptar su edad, por lo que asegura que respeta a las personas que deciden no hacerse tratamientos estéticos. “Yo por eso, respeto al hombre o a la mujer que decía no inyectarse nada, las personas que me critican por pintarme el pelo, yo la verdad no le veo problema”.

Miguel también reveló que todos estos cambios y retoques los consulta antes con su esposa, la actriz y modelo Catherine Siachoque, “Antes de ir hablo con ella y le digo: ‘Cate, mi amor, yo me voy para donde Alan (el cirujano)’, y me voy, eso no hay que dudarlo. Yo pregunto en Telemundo si tengo 15 o 20 días para viajar a Colombia y vengo y me los hago”.

Las cirugías de Miguel Varoni

El también director se sometió a varias cirugías en el 2022 para rejuvenecer su rostro e incluso algunas para mantener una figura más tonificada en su cuerpo. En medio de una entrevista para el programa La Casa de Telemundo del mismo canal, el cirujano Alan González dio detalles sobre las intervenciones realizadas al actor.

El profesional explicó que le hizo algunos ajustes en el rostro para poder recuperar el aspecto juvenil de Varoni con una cirugía llamada Facelift, concentrándose en poder mejorar la proyección del pómulo, reborde mandibular y la flacidez del cuello, que según González era el área más complicada de trabajar por la cantidad de piel sobrante que tenía.

El cirujano de Miguel Varoni presumió en redes sociales el cambio extremo del actor, con imágenes del antes y después de la cirugía. Tomada de Instagram @alangonzalezmd

“Fue a partir de eso que se pudo mejorar un poco más la expresión de la mirada y sus características generales,” dijo mientras recordaba que una pérdida considerable de peso hizo que el actor sufriera de un envejecimiento prematuro, situación que tuvo más secuelas en la parte abdominal.

“Su proceso de envejecimiento se aceleró mucho, porque al perder volumen facial, la estructura que da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo, sino que también es la grasa que está debajo de la piel. Eso hace que el rostro cambie... Normalmente, cuando envejecemos, la cara va cambiando, pero es diferente cuando se trata de una pérdida de peso”, explicó el cirujano.

Su esposa y colega de producciones, Catherine Siachoque, habló en una entrevista para el 2022 en donde confesó que Miguel tuvo una gran pérdida de peso que se derivó de su contagio de Covid-19, explicó la actriz, pues varios rumores apuntaban a que había perdido masa muscular por ser vegano.

Su esposa Catherine Siachoque confesó que por causa del Covid, Miguel perdió peso muy rápido - crédito @soyvaroni/Instagram

“Todo el mundo está diciendo que Miguel está tan flaco porque se volvió vegano, pero no... Yo nunca vi a alguien adelgazar tan rápido, se puso seco, seco. Conozco una amiga que después del Covid quedó como inflamada, este quedó flaquísimo,” dijo la actriz.

Por esta razón es que el actor en varias oportunidades ha compartido en varias entrevistas y desde sus redes sociales que no le tiene miedo a confesar que se hace este tipo de intervenciones, pues prefiere “envejecer con dignidad”, y al igual que su esposa, confesó que prefiere sentirse cómodo con su aspecto.